Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Valencia

Marco Bezzecchi mengamankan posisi ketiga di Kejuaraan Dunia MotoGP 2025, di belakang Marc Marquez dan Alex Marquez, meskipun turun dari posisi pole ke posisi kelima dalam Sprint Race Valencia hari Sabtu.

Posisi ketiga secara keseluruhan menyamai pencapaian Bezzecchi di kejuaraan dunia 2023 bersama VR46, tetapi ini pencapaian terbaik yang pernah diraih seorang pebalap Aprilia di kelas premier.

Perlombaan dimenangkan oleh Marquez, mengungguli Pedro Acosta dari KTM yang telah merebut posisi keempat dari Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo menjelang balapan pamungkas hari Minggu.

Fabio di Giannantonio, yang berada di posisi ketiga pada hari Sabtu, unggul 15 poin atas rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, dalam perebutan posisi keenam.

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Valencia Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 545 2 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 457 (-88) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 328 (-217) 4 ^1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 294 (-251) 5 ˅1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 288 (-257) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 246 (-299) 7 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 231 (-314) 8 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 203 (-342) 9 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 201 (-344) 10 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 152 (-393) 11 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 147 (-398) 12 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 144 (-401) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 133 (-412) 14 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 106 (-439) 15 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 93 (-452) 16 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 89 (-456) 17 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 72 (-473) 18 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 72 (-473) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 66 (-479) 20 = Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 38 (-507) 21 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 34 (-511) 22 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 29 (-516) 23 = Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) 10 (-535) 24 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 8 (-537) 25 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 8 (-537) 26 = Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 7 (-538) 27 = Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) 1 (-544)

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie