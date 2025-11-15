Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Valencia

Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir.

Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP

Marco Bezzecchi mengamankan posisi ketiga di Kejuaraan Dunia MotoGP 2025, di belakang Marc Marquez dan Alex Marquez, meskipun turun dari posisi pole ke posisi kelima dalam Sprint Race Valencia hari Sabtu.

Posisi ketiga secara keseluruhan menyamai pencapaian Bezzecchi di kejuaraan dunia 2023 bersama VR46, tetapi ini pencapaian terbaik yang pernah diraih seorang pebalap Aprilia di kelas premier.

Perlombaan dimenangkan oleh Marquez, mengungguli Pedro Acosta dari KTM yang telah merebut posisi keempat dari Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo menjelang balapan pamungkas hari Minggu.

Fabio di Giannantonio, yang berada di posisi ketiga pada hari Sabtu, unggul 15 poin atas rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, dalam perebutan posisi keenam.

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Valencia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)457(-88)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)328(-217)
4^1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)294(-251)
5˅1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)288(-257)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)246(-299)
7=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)231(-314)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*203(-342)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)201(-344)
10=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)152(-393)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)147(-398)
12=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)144(-401)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)133(-412)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)106(-439)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)93(-452)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*89(-456)
17=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)72(-473)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)66(-479)
20=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)38(-507)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)29(-516)
23=Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*7(-538)
27=Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)1(-544)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

In this article

Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Valencia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Acosta Andalkan 'Nyali Besar' untuk Finis Kedua di Sprint Valencia
23m ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Joan Mir Akui Kesalahannya atas Insiden Sprint Race dengan Marini
29m ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Valencia 2025: Holgado Pole, Moreira Start Kesembilan
1h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Valencia GP, Pole Position, with Alex Escrig
Moto3 Results
Moto3 Valencia 2025: Adrian Fernandez Memimpin Leopard 1-2
2h ago
Adrian Fernandez, 2025, Moto3, pole position, Valencia GP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Valencia
3h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Menangi Sprint Penutup Musim
4h ago
Alex Marquez, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Jorge Lorenzo Mengenang Balapan Penentu Gelar 2015 di Valencia
5h ago
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing, 2015 Valencia MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Bangkit dari Kesalahan Awal untuk Pole Position
6h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP qualifying
MotoGP News
Marc Marquez Merasa "Agak Aneh" setelah Cedera Terbarunya
7h ago
Marc Marquez speaks to the media, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Segel Pole Position Terakhir Musim ini
8h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP