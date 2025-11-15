Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Valencia
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir.
Marco Bezzecchi mengamankan posisi ketiga di Kejuaraan Dunia MotoGP 2025, di belakang Marc Marquez dan Alex Marquez, meskipun turun dari posisi pole ke posisi kelima dalam Sprint Race Valencia hari Sabtu.
Posisi ketiga secara keseluruhan menyamai pencapaian Bezzecchi di kejuaraan dunia 2023 bersama VR46, tetapi ini pencapaian terbaik yang pernah diraih seorang pebalap Aprilia di kelas premier.
Perlombaan dimenangkan oleh Marquez, mengungguli Pedro Acosta dari KTM yang telah merebut posisi keempat dari Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo menjelang balapan pamungkas hari Minggu.
Fabio di Giannantonio, yang berada di posisi ketiga pada hari Sabtu, unggul 15 poin atas rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, dalam perebutan posisi keenam.
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Valencia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|457
|(-88)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|328
|(-217)
|4
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|294
|(-251)
|5
|˅1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|288
|(-257)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|246
|(-299)
|7
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|231
|(-314)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|203
|(-342)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|201
|(-344)
|10
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|152
|(-393)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|147
|(-398)
|12
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|144
|(-401)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|133
|(-412)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|106
|(-439)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|93
|(-452)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|89
|(-456)
|17
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|72
|(-473)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|66
|(-479)
|20
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|38
|(-507)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|29
|(-516)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|7
|(-538)
|27
|=
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1
|(-544)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie