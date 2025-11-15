MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Menangi Sprint Penutup Musim
Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir.
Alex Marquez mendominasi Sprint Race MotoGP Valencia dan meraih kemenangan, mengungguli Pedro Acosta dan Fabio di Giannantonio.
Kondisi mendung dan relatif dingin membuat beberapa pembalap - khususnya pole-sitter Marco Marco Bezzecchi dan posisi empat grid Raul Fernandez - beralih dari ban depan Hard ke Soft.
Tapi itu adalah keputusan yang salah saat Bezzecchi disalip Marquez di Tikungan 1, posisi yang dipertahankannya sampai bendera finis.
Sementara itu, Bezzecchi tergeser ke posisi keenam di lap pembuka, sementara itu start brilian Acosta mengereknya ke posisi kedua.
Pembalap KTM itu tidak mampu menyamai kecepatan Marquez, tetapi berhasil menjaga jarak dengan aman dari perebutan posisi ketiga antara Fernandez dan Di Giannantonio.
Keduanya bertukar posisi beberapa kali sebelum pembalap VR46 itu mengamankan posisi podium.
Jack Miller diperintahkan untuk menyerahkan tiga posisi, dari posisi kesembilan, setelah bersenggolan dengan Fermin Aldeguer.
Namun, Miller tampaknya tidak menerima penalti tersebut dan kemudian dihukum long-lap, dia akhirnya finis ke-12.
Joan Mir memberikan isyarat permintaan maaf setelah menabrak rekan setimnya, Luca Marini, di lap ke-2, dan insiden tersebut sedang diselidiki oleh Stewards.
Jorge Martin melebar di belakang Johann Zarco dan kemudian membawa motornya pulang di posisi terakhir dalam balapan pertamanya sejak Motegi.
Bezzecchi amankan P3 klasemen
Marc dan Alex Marquez telah dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Bezzecchi kini resmi mengamankan posisi ketiga, meskipun performa Sprint-nya mengecewakan.
Acosta unggul enam poin dari Francesco Bagnaia (ke-13 di Sprint) untuk posisi keempat secara keseluruhan menjelang grand prix hari Minggu.
Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan setidaknya 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).
Insiden Mir-Marini, ditambah posisi kesepuluh untuk Johann Zarco dari LCR, membuat Honda menuju grand prix hari Minggu dengan selisih sembilan poin.
MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|13 Laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.149s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+2.637s
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+3.519s
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+3.727s
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+6.349s
|7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+7.102s
|8
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+7.352s
|9
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+7.685s
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+9.346s
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+10.067s
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+11.148s
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+11.911s
|14
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+11.957s
|15
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+14.264s
|16
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+14.951s
|17
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+15.597s
|18
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+16.699s
|19
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Test Team (RC213V)
|+16.885s
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+18.846s
|21
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+23.028s
|22
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+23.655s
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
* Rookie