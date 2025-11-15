MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Menangi Sprint Penutup Musim

Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir.

Alex Marquez, 2025 Valencia MotoGP
Alex Marquez, 2025 Valencia MotoGP

Alex Marquez mendominasi Sprint Race MotoGP Valencia dan meraih kemenangan, mengungguli Pedro Acosta dan Fabio di Giannantonio.

Kondisi mendung dan relatif dingin membuat beberapa pembalap - khususnya pole-sitter Marco Marco Bezzecchi dan posisi empat grid Raul Fernandez - beralih dari ban depan Hard ke Soft.

Tapi itu adalah keputusan yang salah saat Bezzecchi disalip Marquez di Tikungan 1,  posisi yang dipertahankannya sampai bendera finis.

Sementara itu, Bezzecchi tergeser ke posisi keenam di lap pembuka, sementara itu start brilian Acosta mengereknya ke posisi kedua. 

Pembalap KTM itu tidak mampu menyamai kecepatan Marquez, tetapi berhasil menjaga jarak dengan aman dari perebutan posisi ketiga antara Fernandez dan Di Giannantonio.

Keduanya bertukar posisi beberapa kali sebelum pembalap VR46 itu mengamankan posisi podium.

Jack Miller diperintahkan untuk menyerahkan tiga posisi, dari posisi kesembilan, setelah bersenggolan dengan Fermin Aldeguer. 

Namun, Miller tampaknya tidak menerima penalti tersebut dan kemudian dihukum long-lap, dia akhirnya finis ke-12.

Joan Mir memberikan isyarat permintaan maaf setelah menabrak rekan setimnya, Luca Marini, di lap ke-2, dan insiden tersebut sedang diselidiki oleh Stewards.

Jorge Martin melebar di belakang Johann Zarco dan kemudian membawa motornya pulang di posisi terakhir dalam balapan pertamanya sejak Motegi.

Bezzecchi amankan P3 klasemen

Marc dan Alex Marquez telah dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Bezzecchi kini resmi mengamankan posisi ketiga, meskipun performa Sprint-nya mengecewakan.

Acosta unggul enam poin dari Francesco Bagnaia (ke-13 di Sprint) untuk posisi keempat secara keseluruhan menjelang grand prix hari Minggu.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan setidaknya 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Insiden Mir-Marini, ditambah posisi kesepuluh untuk Johann Zarco dari LCR, membuat Honda menuju grand prix hari Minggu dengan selisih sembilan poin.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)13 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.149s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+2.637s
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+3.519s
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+3.727s
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+6.349s
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+7.102s
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+7.352s
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+7.685s
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+9.346s
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+10.067s
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+11.148s
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+11.911s
14Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+11.957s
15Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+14.264s
16Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)+14.951s
17Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+15.597s
18Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+16.699s
19Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)+16.885s
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+18.846s
21Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+23.028s
22Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+23.655s
 Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF

* Rookie

In this article

Marc Marquez
Alex Marquez
Francesco Bagnaia
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Augusto Fernandez
Aleix Espargaro
MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Menangi Sprint Penutup Musim
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Menangi Sprint Penutup Musim
18m ago
Alex Marquez, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Jorge Lorenzo Mengenang Balapan Penentu Gelar 2015 di Valencia
1h ago
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing, 2015 Valencia MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Bangkit dari Kesalahan Awal untuk Pole Position
2h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP qualifying
MotoGP News
Marc Marquez Merasa "Agak Aneh" setelah Cedera Terbarunya
3h ago
Marc Marquez speaks to the media, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Segel Pole Position Terakhir Musim ini
4h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Ricardo Tormo
6h ago
Ai Ogura, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Tes Valencia "Tidak akan Mengubah Apapun" untuk Bagnaia
20h ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Itu Berbeda" - Alex Marquez Mencoba Aero Baru Ducati di Valencia
20h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Pimpin Practice, Acosta Tetap Khawatir dengan Satu Masalah Besar KTM
20h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Honda Tidak Persiapkan Ubahan Besar untuk Motor 2026 di Tes Valencia
20h ago
Alberto Puig, 2025 MotoGP Portuguese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.