MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Menangi Sprint Penutup Musim

Alex Marquez mendominasi Sprint Race MotoGP Valencia dan meraih kemenangan, mengungguli Pedro Acosta dan Fabio di Giannantonio.

Kondisi mendung dan relatif dingin membuat beberapa pembalap - khususnya pole-sitter Marco Marco Bezzecchi dan posisi empat grid Raul Fernandez - beralih dari ban depan Hard ke Soft.

Tapi itu adalah keputusan yang salah saat Bezzecchi disalip Marquez di Tikungan 1, posisi yang dipertahankannya sampai bendera finis.

Sementara itu, Bezzecchi tergeser ke posisi keenam di lap pembuka, sementara itu start brilian Acosta mengereknya ke posisi kedua.

Pembalap KTM itu tidak mampu menyamai kecepatan Marquez, tetapi berhasil menjaga jarak dengan aman dari perebutan posisi ketiga antara Fernandez dan Di Giannantonio.

Keduanya bertukar posisi beberapa kali sebelum pembalap VR46 itu mengamankan posisi podium.

Jack Miller diperintahkan untuk menyerahkan tiga posisi, dari posisi kesembilan, setelah bersenggolan dengan Fermin Aldeguer.

Namun, Miller tampaknya tidak menerima penalti tersebut dan kemudian dihukum long-lap, dia akhirnya finis ke-12.

Joan Mir memberikan isyarat permintaan maaf setelah menabrak rekan setimnya, Luca Marini, di lap ke-2, dan insiden tersebut sedang diselidiki oleh Stewards.

Jorge Martin melebar di belakang Johann Zarco dan kemudian membawa motornya pulang di posisi terakhir dalam balapan pertamanya sejak Motegi.

Bezzecchi amankan P3 klasemen

Marc dan Alex Marquez telah dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Bezzecchi kini resmi mengamankan posisi ketiga, meskipun performa Sprint-nya mengecewakan.

Acosta unggul enam poin dari Francesco Bagnaia (ke-13 di Sprint) untuk posisi keempat secara keseluruhan menjelang grand prix hari Minggu.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan setidaknya 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Insiden Mir-Marini, ditambah posisi kesepuluh untuk Johann Zarco dari LCR, membuat Honda menuju grand prix hari Minggu dengan selisih sembilan poin.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 13 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.149s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +2.637s 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +3.519s 5 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +3.727s 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +6.349s 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +7.102s 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +7.352s 9 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +7.685s 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +9.346s 11 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +10.067s 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +11.148s 13 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +11.911s 14 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +11.957s 15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +14.264s 16 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +14.951s 17 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +15.597s 18 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +16.699s 19 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) +16.885s 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +18.846s 21 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +23.028s 22 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +23.655s Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF

* Rookie