Jorge Lorenzo Mengenang Balapan Penentu Gelar 2015 di Valencia

Juara dunia MotoGP tiga kali, Jorge Lorenzo, mengatakan "Saya tahu saya tidak mungkin gagal" di akhir musim 2015 yang kontroversial, di mana ia memenangkan gelar juara.

Mantan bintang Yamaha ini menikmati salah satu musim terbaiknya di kelas premier pada tahun 2015, saat ia memaksa perebutan gelar juara berlanjut ke putaran final di Valencia.

Babak akhir tahun 2015 diwarnai kontroversi menyusul bentrokan kontroversial di Sepang antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, yang dipicu oleh The Doctor yang menuduh Marc berkonspirasi untuk menyabotasi upayanya dalam perebutan gelar.

Rossi diberi kesempatan start dari belakang grid untuk Valencia, setelah terkena penalti tiga poin penalti di Malaysia yang memicu penalti tersebut.

Sempat tertinggal tujuh poin di klasemen melawan rekan setimnya di Yamaha, Lorenzo mengubah posisi pole di Valencia menjadi kemenangan untuk ketujuh kalinya pada musim itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan Rossi di posisi keempat setelah melaju dari belakang, Lorenzo dinobatkan sebagai juara MotoGP untuk ketiga kalinya hanya dengan selisih lima poin.

"Saya tak percaya 10 tahun telah berlalu"

Tahun ini menandai peringatan 10 tahun gelar juara dunia MotoGP terakhir Lorenzo, dengan pembalap Spanyol itu mengalahkan Rossi untuk gelar dengan selisih lima poin.

Berbicara kepada siaran MotoGP pada Sabtu sore tentang tahun 2015, Lorenzo berkata: “Wah, waktu berlalu sangat cepat.

“Saya tidak percaya 10 tahun telah berlalu. Rasanya hanya dua atau tiga tahun. Banyak nostalgia.

“Saya sangat fokus. Saya sangat kuat, secara fisik, dan saya tahu saya akan berhasil. Jadi, saya berusaha memastikan tidak ada yang di luar kendali saya, bahwa semuanya baik-baik saja.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, saya sangat berhati-hati dengan mekanik saya agar seluruh motor sempurna dan tidak ada kesalahan apa pun.

“Saya tahu saya harus melakukan kualifikasi terbaik dalam hidup saya, dan saya berhasil.

“Dan saya tahu saya harus sempurna dalam balapan, dan saya berhasil. Jadi, saya tidak gagal, saya tidak membuat kesalahan apa pun. Tekanan dari Honda sangat kuat, tapi saya tahu saya tidak akan gagal.”

Perayaan yang diredam Yamaha atas gelar Lorenzo tahun itu menyebabkan hubungan keduanya retak, pada akhirnya Lorenzo bergabung dengan Ducati pada tahun 2017.

Lorenzo pensiun dari MotoGP pada akhir 2019, setelah menjalani musim tunggalnya bersama tim pabrikan Honda yang dirundung cedera.

Article continues below ADVERTISEMENT