Bezzecchi Bangkit dari Kesalahan Awal untuk Pole Position

Marco Bezzecchi memulai Q2 untuk balapan pamungkas MotoGP Valencia dengan kesalahan di Tikungan 2, membuatnya keluar jalur dan turun ke posisi kesembilan saat balapan terakhir dimulai.

Tetapi bintang Aprilia ini berhasil menebus kesalahannya dengan meraih pole position dan mencetak rekor lap baru.

Posisi start akan sangat penting di Valencia, karena belum pernah ada pembalap yang memenangkan balapan 'MotoGP' Valencia dengan start di bawah baris kedua.

“Saya sangat senang, terutama di time attack kedua,” kata Bezzecchi di parc ferme. “Di time attack pertama, saya melakukan kesalahan di awal, dan saya agak terlalu gugup.

“Saya mencoba sedikit menenangkan diri dan fokus untuk berkendara dengan baik, dan motornya bekerja dengan sempurna, tentu saja. Saya sangat senang karena para pembalap telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.

“Sekarang kami bisa fokus pada Sprint dan GP untuk besok. Jarak antar pembalap sangat dekat. Jadi ini akan sulit, tetapi kami bisa menikmatinya. Semoga, saya bisa start dengan baik dan bersaing dengan yang terbaik.”

Bezzecchi, yang hanya membutuhkan dua poin untuk memastikan posisi ketiga klasemen di belakang Marc dan Alex Marquez, finis hanya 0,026 detik di depan pebalap Gresini tersebut.

“Tidak 100%!” aku Alex, ketika ditanya tentang peluangnya untuk memperjuangkan kemenangan sore ini. "Ini tidak seperti di Portimao di mana kami melihat bahwa kami memiliki peluang. Di sini, kami masih kurang, dari segi grip, traksi, kami kehilangan cukup banyak.

“Tetapi kami akan mencoba memberikan yang terbaik saat sprint. Kita lihat saja pilihan ban mana yang juga digunakan di belakang [lunak atau sedang], karena ini akan cukup menarik.

“Treknya tidak super cepat, tidak super bersih, dan sulit untuk memahami dengan baik di mana letak traksinya.

“Jadi, kami perlu belajar dari para pembalap tercepat. Saya pikir saat ini Marco dan… di Ducati, Morbidelli, yang cukup mengesankan dalam hal ritme. Jadi kami akan mencoba memberikan yang terbaik dan tidak membuat kesalahan.”

Namun, rekan setim Morbidelli di VR46, Fabio di Giannantonio, yang akan melengkapi barisan depan, hanya terpaut 0,044 detik dari Bezzecchi.

“Saya bilang kemarin bahwa tujuan utamanya adalah meraih hasil kualifikasi yang hebat, dan pagi ini satu-satunya pikiran saya adalah, QP, QP, QP, QP, lap yang hebat!” kata di Giannantonio.

“Pada akhirnya, saya mencatatkan lap yang luar biasa karena catatan waktu 28,8 detik adalah waktu yang hebat. Saya sangat senang. Kami bekerja sangat baik akhir pekan ini. Jadi, perasaan itu benar-benar ada.

“Saya sangat menikmati mengendarai motor. Jadi kami mulai dari barisan depan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan.”

Morbidelli tertinggal di posisi ketujuh, bersama Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Pedro Acosta (KTM), dan Fabio Quartararo (Yamaha) yang mengisi baris kedua grid.

Peluang Francesco Bagnaia untuk menggagalkan Bezzecchi meraih posisi ketiga di kejuaraan dunia tampaknya berakhir di posisi ke-16, setelah mengalami masalah teknis di Kualifikasi 1.

Pembalap Italia itu kini juga dalam bahaya kehilangan posisi keempat di kejuaraan dunia dari Acosta, yang saat ini hanya tertinggal tiga poin.