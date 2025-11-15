MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Segel Pole Position Terakhir Musim ini

Marco Bezzecchi meraih pole position terakhir di musim 2025 dalam kualifikasi yang sangat ketat untuk MotoGP Valencia.

Bezzecchi, yang sedang dalam perjalanan untuk menorehkan rekor untuk Aprilia, yaitu posisi ketiga di kejuaraan dunia pembalap, melejit dari posisi kesembilan ke pole position dengan rekor lap baru di awal sesi kualifikasi terakhirnya.

Pembalap Italia itu hanya unggul 0,026 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati), sementara Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) melengkapi baris terdepan dengan selisih 0,044 detik.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Pedro Acosta (KTM) terpaut 0,1 detik dari pole position, sedang Fabio Quartararo dari Yamaha menyelesaikan baris kedua di kualifikasi terakhir untuk Inline M1.

Fernandez dan Johann Zarco mencapai Q2 dengan memimpin di Kualifikasi 1.

Rasa frustrasi Bagnaia

Setelah berada di posisi kedua di FP2 sebelumnya, Francesco Bagnaia berada di posisi kedua Q1 saat ia harus memarkirkan Ducatinya karena masalah teknis.

Brad Binder, Aleix Espargaro, dan terakhir Johann Zarco dari LCR Honda - tepat di belakang Espargaro - mengambil alih posisi transfer terakhir, sementara Luca Marini menurunkan Bagnaia ke posisi ke-16.

Jorge Martin, yang mengalahkan Bagnaia dalam perebutan gelar juara 2024 di balapan pamungkas Barcelona tahun lalu, akan memulai balapan satu posisi di belakang setelah pulih dari cedera.

Marc Marquez dan Toprak Razgatlioglu termasuk di antara mereka yang menyaksikan sesi kualifikasi dari pit lane.

Balapan Valencia Sprint 13 putaran dimulai pukul 15.00.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Max 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'28.809s 5/9 340k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.026s 6/9 339k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.044s 5/8 337k 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.058s 7/9 337k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.096s 6/9 332k 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.169s 6/8 329k 7 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.257s 7/8 332k 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.335s 6/9 335k 9 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.360s 6/9 327k 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.424s 6/9 335k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.542s 6/9 335k 12 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.562s 3/9 335k Qualifying 1: 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'29.520s 8/8 335k 14 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) 1'29.526s 7/8 331k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'29.561s 6/8 340k 16 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'29.584s 6/6 334k 17 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'29.630s 5/8 329k 18 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'29.657s 6/8 332k 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.907s 7/8 335k 20 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.948s 7/8 332k 21 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.987s 6/7 334k 22 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'30.045s 6/9 335k 23 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 1'30.110s 6/7 327k 24 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'30.257s 7/9 337k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)

Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti grand prix kedelapannya di musim yang diwarnai cedera.

Pembalap Aprilia akan menjalani double long-lap penalty pada hari Minggu setelah menyebabkan kecelakaan di Sprin Motegi dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.

Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Sementara itu, Aleix Espargaro berkompetisi sebagai wild card untuk Honda.

Runner-up WorldSBK dua kali, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.

Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.

Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Marco Bezzecchi unggul telak 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan minimal 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.

Tes resmi pasca-balapan, yang akan diikuti para rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira bersama rival mereka di tahun 2026, akan berlangsung pada hari Selasa.