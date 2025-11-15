MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Segel Pole Position Terakhir Musim ini

Hasil kualifikasi lengkap untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo.

Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP

Marco Bezzecchi meraih pole position terakhir di musim 2025 dalam kualifikasi yang sangat ketat untuk MotoGP Valencia.

Bezzecchi, yang sedang dalam perjalanan untuk menorehkan rekor untuk Aprilia, yaitu posisi ketiga di kejuaraan dunia pembalap, melejit dari posisi kesembilan ke pole position dengan rekor lap baru di awal sesi kualifikasi terakhirnya.

Pembalap Italia itu hanya unggul 0,026 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati), sementara Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) melengkapi baris terdepan dengan selisih 0,044 detik.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Pedro Acosta (KTM) terpaut 0,1 detik dari pole position, sedang Fabio Quartararo dari Yamaha menyelesaikan baris kedua di kualifikasi terakhir untuk Inline M1.

Fernandez dan Johann Zarco mencapai Q2 dengan memimpin di Kualifikasi 1.

Rasa frustrasi Bagnaia

Setelah berada di posisi kedua di FP2 sebelumnya, Francesco Bagnaia berada di posisi kedua Q1 saat ia harus memarkirkan Ducatinya karena masalah teknis.

Brad Binder, Aleix Espargaro, dan terakhir Johann Zarco dari LCR Honda - tepat di belakang Espargaro - mengambil alih posisi transfer terakhir, sementara Luca Marini menurunkan Bagnaia ke posisi ke-16.

Jorge Martin, yang mengalahkan Bagnaia dalam perebutan gelar juara 2024 di balapan pamungkas Barcelona tahun lalu, akan memulai balapan satu posisi di belakang setelah pulih dari cedera.

Marc Marquez dan Toprak Razgatlioglu termasuk di antara mereka yang menyaksikan sesi kualifikasi dari pit lane.

Balapan Valencia Sprint 13 putaran dimulai pukul 15.00.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapMax
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'28.809s5/9340k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.026s6/9339k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.044s5/8337k
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.058s7/9337k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.096s6/9332k
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.169s6/8329k
7Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.257s7/8332k
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.335s6/9335k
9Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.360s6/9327k
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.424s6/9335k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.542s6/9335k
12Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.562s3/9335k
 Qualifying 1:     
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'29.520s8/8335k
14Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)1'29.526s7/8331k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'29.561s6/8340k
16Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)1'29.584s6/6334k
17Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)1'29.630s5/8329k
18Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'29.657s6/8332k
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'29.907s7/8335k
20Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'29.948s7/8332k
21Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'29.987s6/7334k
22Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)1'30.045s6/9335k
23Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)1'30.110s6/7327k
24Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'30.257s7/9337k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap  balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti grand prix kedelapannya di musim yang diwarnai cedera.

Pembalap Aprilia akan menjalani double long-lap penalty pada hari Minggu setelah menyebabkan kecelakaan di Sprin Motegi dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.

Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Sementara itu, Aleix Espargaro berkompetisi sebagai wild card untuk Honda.

Runner-up WorldSBK dua kali, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.

Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.

Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Marco Bezzecchi unggul telak 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan minimal 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.

Tes resmi pasca-balapan, yang akan diikuti para rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira bersama rival mereka di tahun 2026, akan berlangsung pada hari Selasa.

In this article

Marc Marquez
Francesco Bagnaia
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Augusto Fernandez
Aleix Espargaro
Joan Mir
MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Segel Pole Position Terakhir Musim ini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Jorge Lorenzo Mengenang Balapan Penentu Gelar 2015 di Valencia
15m ago
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing, 2015 Valencia MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Bangkit dari Kesalahan Awal untuk Pole Position
49m ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP qualifying
MotoGP News
Marc Marquez Merasa "Agak Aneh" setelah Cedera Terbarunya
1h ago
Marc Marquez speaks to the media, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Segel Pole Position Terakhir Musim ini
3h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Ricardo Tormo
4h ago
Ai Ogura, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP News
Tes Valencia "Tidak akan Mengubah Apapun" untuk Bagnaia
18h ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Itu Berbeda" - Alex Marquez Mencoba Aero Baru Ducati di Valencia
18h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Pimpin Practice, Acosta Tetap Khawatir dengan Satu Masalah Besar KTM
18h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Honda Tidak Persiapkan Ubahan Besar untuk Motor 2026 di Tes Valencia
19h ago
Alberto Puig, 2025 MotoGP Portuguese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Tidak Terlalu Senang dengan Hari Jumatnya di Valencia
19h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP