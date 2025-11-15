MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi Segel Pole Position Terakhir Musim ini
Hasil kualifikasi lengkap untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo.
Marco Bezzecchi meraih pole position terakhir di musim 2025 dalam kualifikasi yang sangat ketat untuk MotoGP Valencia.
Bezzecchi, yang sedang dalam perjalanan untuk menorehkan rekor untuk Aprilia, yaitu posisi ketiga di kejuaraan dunia pembalap, melejit dari posisi kesembilan ke pole position dengan rekor lap baru di awal sesi kualifikasi terakhirnya.
Pembalap Italia itu hanya unggul 0,026 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati), sementara Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) melengkapi baris terdepan dengan selisih 0,044 detik.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Pedro Acosta (KTM) terpaut 0,1 detik dari pole position, sedang Fabio Quartararo dari Yamaha menyelesaikan baris kedua di kualifikasi terakhir untuk Inline M1.
Fernandez dan Johann Zarco mencapai Q2 dengan memimpin di Kualifikasi 1.
Rasa frustrasi Bagnaia
Setelah berada di posisi kedua di FP2 sebelumnya, Francesco Bagnaia berada di posisi kedua Q1 saat ia harus memarkirkan Ducatinya karena masalah teknis.
Brad Binder, Aleix Espargaro, dan terakhir Johann Zarco dari LCR Honda - tepat di belakang Espargaro - mengambil alih posisi transfer terakhir, sementara Luca Marini menurunkan Bagnaia ke posisi ke-16.
Jorge Martin, yang mengalahkan Bagnaia dalam perebutan gelar juara 2024 di balapan pamungkas Barcelona tahun lalu, akan memulai balapan satu posisi di belakang setelah pulih dari cedera.
Marc Marquez dan Toprak Razgatlioglu termasuk di antara mereka yang menyaksikan sesi kualifikasi dari pit lane.
Balapan Valencia Sprint 13 putaran dimulai pukul 15.00.
MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Max
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'28.809s
|5/9
|340k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.026s
|6/9
|339k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.044s
|5/8
|337k
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.058s
|7/9
|337k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.096s
|6/9
|332k
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.169s
|6/8
|329k
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.257s
|7/8
|332k
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.335s
|6/9
|335k
|9
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.360s
|6/9
|327k
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.424s
|6/9
|335k
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.542s
|6/9
|335k
|12
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.562s
|3/9
|335k
|Qualifying 1:
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'29.520s
|8/8
|335k
|14
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Test Team (RC213V)
|1'29.526s
|7/8
|331k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'29.561s
|6/8
|340k
|16
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'29.584s
|6/6
|334k
|17
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'29.630s
|5/8
|329k
|18
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'29.657s
|6/8
|332k
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'29.907s
|7/8
|335k
|20
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'29.948s
|7/8
|332k
|21
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'29.987s
|6/7
|334k
|22
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'30.045s
|6/9
|335k
|23
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|1'30.110s
|6/7
|327k
|24
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'30.257s
|7/9
|337k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Valencia:
Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)
Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti grand prix kedelapannya di musim yang diwarnai cedera.
Pembalap Aprilia akan menjalani double long-lap penalty pada hari Minggu setelah menyebabkan kecelakaan di Sprin Motegi dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.
Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Sementara itu, Aleix Espargaro berkompetisi sebagai wild card untuk Honda.
Runner-up WorldSBK dua kali, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.
Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.
Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Marco Bezzecchi unggul telak 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.
Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan minimal 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).
Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.
Tes resmi pasca-balapan, yang akan diikuti para rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira bersama rival mereka di tahun 2026, akan berlangsung pada hari Selasa.