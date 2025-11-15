Marc Marquez Merasa "Agak Aneh" setelah Cedera Terbarunya

Marc Marquez kembali berada di trek akhir pekan ini untuk MotoGP Valencia, di mana ia merasa "agak aneh" untuk melihat musim balap selesai di tepi trek karena cedera terbarunya.

Marquez sudah absen sejak insiden dengan Marco Bezzecchi pada Lap 1 MotoGP Indonesia bulan Oktober, dan tidak akan berada di atas Ducati MotoGP-nya sampai tes Sepang bulan Februari.

Sudah lebih dulu memastikan gelar 2025 di Jepang seminggu sebelum kecelakaan dengan Bezzecchi, Marquez merasa cederanya datang di "momen terbaik".

"Agak aneh," kata Marc Marquez tentang emosinya sejak di Indonesia, kepada siaran langsung MotoGP saat FP2 pada Sabtu pagi (November).

"Memang benar cedera itu datang di saat Anda harus merayakan, tetapi, di sisi lain, cedera itu datang di momen terbaik karena semuanya sudah ditutup.

"Jadi, banyak pasang surutnya, tetapi cedera ini tidak akan memengaruhi cara saya merayakan kejuaraan ini."

Pemulihan "semakin baik"

Marquez memilih untuk tidak berkendara pada tes Valencia hari Selasa, dengan pembalap Spanyol itu ingin memberi tubuhnya waktu pemulihan cukup sebelum kembali ke atas motor, dan tidak ingin mengulangi kesalahan tahun 2020.

Namun, ia merasa akan fit dan siap untuk musim 2026, terlepas dari cedera bahu kanannya yang cukup serius setelah menjalani operasi setelah musim 2019.

“Kondisinya semakin membaik,” kata pebalap Ducati Lenovo tersebut. “Tentu saja, ini membutuhkan waktu, karena pada akhirnya, kami perlu memperhatikan detail-detail kecil pada bahu kanan.

“Minggu ini saya memulai dengan rehabilitasi; sekarang saya perlu bersabar, mungkin dua atau tiga minggu lagi, lalu ketika tulangnya sudah pulih sepenuhnya, saya akan mulai sedikit lebih baik.

“Namun, tampaknya semuanya berjalan baik, dan yang terpenting adalah cedera baru ini tidak memengaruhi cedera lainnya. Jadi, saya akan berada dalam kondisi yang baik di tahun 2026.”