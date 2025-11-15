MotoGP Valencia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Ricardo Tormo

Ai Ogura dan Francesco Bagnaia memuncaki sesi latihan bebas terakhir untuk MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo.

Bagnaia, yang berada di posisi ke-14 pada hari Jumat, naik ke puncak timesheets setelah memasang ban belakang Medium baru - dipadukan dengan ban depan Soft bekas - di penghujung sesi yang berlangsung selama setengah jam.

Rookie trackhouse Ogura kemudian mengungguli waktu Bagnaia dengan selisih 0,099 detik, dengan ban soft bekas.

Pemimpin sesi Jumat, Pedro Acosta, kehilangan kendali ban depan dan mengalami kecelakaan di Tikungan 4. Ia harus segera kembali ke pit untuk perbaikan menjelang Kualifikasi 2.

Di antara Bagnaia dan Acosta, ada Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Franco Morbidelli dari VR46 masing-masing di posisi ketiga dan keempat.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat – termasuk Brad Binder, Aleix Espargaro, Bagnaia, dan Luca Marini – kini akan dimulai.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 1'29.897s 17/17 332k 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.099s 10/14 335k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.207s 6/16 334k 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.289s 10/15 331k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.343s 13/14 334k 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.399s 11/14 335k 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.416s 14/15 327k 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.474s 10/12 329k 9 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) +0.475s 3/12 337k 10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.544s 10/12 327k 11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.623s 12/13 334k 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.645s 6/15 335k 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.682s 11/15 335k 14 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.683s 6/14 339k 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.879s 10/13 340k 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.912s 12/13 332k 17 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.913s 12/15 339k 18 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.954s 13/17 332k 19 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +0.979s 11/16 324k 20 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.041s 10/12 334k 21 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.078s 12/14 332k 22 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.152s 11/15 334k 23 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.355s 3/12 335k 24 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.515s 10/13 331k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)

Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti grand prix kedelapannya di musim yang diwarnai cedera.

Pembalap Aprilia akan menjalani double long-lap penalty pada hari Minggu setelah menyebabkan kecelakaan di Sprin Motegi dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.

Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Sementara itu, Aleix Espargaro berkompetisi sebagai wild card untuk Honda.

Runner-up WorldSBK dua kali, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.

Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.

Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Marco Bezzecchi unggul telak 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan minimal 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.

Tes resmi pasca-balapan, yang akan diikuti para rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira bersama rival mereka di tahun 2026, akan berlangsung pada hari Selasa.

