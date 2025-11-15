MotoGP Valencia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Ricardo Tormo
Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.
Ai Ogura dan Francesco Bagnaia memuncaki sesi latihan bebas terakhir untuk MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo.
Bagnaia, yang berada di posisi ke-14 pada hari Jumat, naik ke puncak timesheets setelah memasang ban belakang Medium baru - dipadukan dengan ban depan Soft bekas - di penghujung sesi yang berlangsung selama setengah jam.
Rookie trackhouse Ogura kemudian mengungguli waktu Bagnaia dengan selisih 0,099 detik, dengan ban soft bekas.
Pemimpin sesi Jumat, Pedro Acosta, kehilangan kendali ban depan dan mengalami kecelakaan di Tikungan 4. Ia harus segera kembali ke pit untuk perbaikan menjelang Kualifikasi 2.
Di antara Bagnaia dan Acosta, ada Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Franco Morbidelli dari VR46 masing-masing di posisi ketiga dan keempat.
Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat – termasuk Brad Binder, Aleix Espargaro, Bagnaia, dan Luca Marini – kini akan dimulai.
MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|1'29.897s
|17/17
|332k
|2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.099s
|10/14
|335k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.207s
|6/16
|334k
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.289s
|10/15
|331k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.343s
|13/14
|334k
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.399s
|11/14
|335k
|7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.416s
|14/15
|327k
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.474s
|10/12
|329k
|9
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Test Team (RC213V)
|+0.475s
|3/12
|337k
|10
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.544s
|10/12
|327k
|11
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.623s
|12/13
|334k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.645s
|6/15
|335k
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.682s
|11/15
|335k
|14
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.683s
|6/14
|339k
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.879s
|10/13
|340k
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.912s
|12/13
|332k
|17
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.913s
|12/15
|339k
|18
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.954s
|13/17
|332k
|19
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+0.979s
|11/16
|324k
|20
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.041s
|10/12
|334k
|21
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.078s
|12/14
|332k
|22
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.152s
|11/15
|334k
|23
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.355s
|3/12
|335k
|24
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.515s
|10/13
|331k
* Rookie
Rekor Resmi MotoGP Valencia:
Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)
Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti grand prix kedelapannya di musim yang diwarnai cedera.
Pembalap Aprilia akan menjalani double long-lap penalty pada hari Minggu setelah menyebabkan kecelakaan di Sprin Motegi dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.
Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Sementara itu, Aleix Espargaro berkompetisi sebagai wild card untuk Honda.
Runner-up WorldSBK dua kali, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.
Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.
Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Marco Bezzecchi unggul telak 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.
Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan minimal 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).
Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.
Tes resmi pasca-balapan, yang akan diikuti para rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira bersama rival mereka di tahun 2026, akan berlangsung pada hari Selasa.