MotoGP Valencia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Ricardo Tormo

Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

Ai Ogura dan Francesco Bagnaia memuncaki sesi latihan bebas terakhir untuk MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo.

Bagnaia, yang  berada di posisi ke-14 pada hari Jumat, naik ke puncak timesheets setelah memasang ban belakang Medium baru - dipadukan dengan ban depan Soft bekas - di penghujung sesi yang berlangsung selama setengah jam.

Rookie trackhouse Ogura kemudian mengungguli waktu Bagnaia dengan selisih 0,099 detik, dengan ban soft bekas.

Pemimpin sesi Jumat, Pedro Acosta, kehilangan kendali ban depan dan mengalami kecelakaan di Tikungan 4. Ia harus segera kembali ke pit untuk perbaikan menjelang Kualifikasi 2.

Di antara Bagnaia dan Acosta, ada Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Franco Morbidelli dari VR46 masing-masing di posisi ketiga dan keempat.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat – termasuk Brad Binder, Aleix Espargaro, Bagnaia, dan Luca Marini – kini akan dimulai.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1'29.897s17/17332k
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.099s10/14335k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.207s6/16334k
4Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.289s10/15331k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.343s13/14334k
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.399s11/14335k
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.416s14/15327k
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.474s10/12329k
9Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)+0.475s3/12337k
10Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.544s10/12327k
11Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.623s12/13334k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.645s6/15335k
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.682s11/15335k
14Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.683s6/14339k
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.879s10/13340k
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.912s12/13332k
17Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.913s12/15339k
18Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)+0.954s13/17332k
19Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+0.979s11/16324k
20Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.041s10/12334k
21Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.078s12/14332k
22Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.152s11/15334k
23Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.355s3/12335k
24Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.515s10/13331k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti grand prix kedelapannya di musim yang diwarnai cedera.

Pembalap Aprilia akan menjalani double long-lap penalty pada hari Minggu setelah menyebabkan kecelakaan di Sprin Motegi dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.

Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Sementara itu, Aleix Espargaro berkompetisi sebagai wild card untuk Honda.

Runner-up WorldSBK dua kali, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.

Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut memiliki sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.

Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, sementara Marco Bezzecchi unggul telak 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan minimal 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.

Tes resmi pasca-balapan, yang akan diikuti para rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira bersama rival mereka di tahun 2026, akan berlangsung pada hari Selasa.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

