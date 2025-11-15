Di Giannantonio Mengidentifikasi Area Peningkatan untuk GP26

Setelah musim yang diwarnai inkonsistensi, Fabio Di Giannantonio menyadari betul apa yang perlu ditingkatkan pada motor Ducati MotoGP 2026.

Pebalap Italia ini beberapa kali mampu bersaing memperebutkan podium tahun ini, tetapi di lain waktu kesulitan untuk berada di posisi enam besar, dan di Brno ia gagal meraih satu poin pun.

Kesulitannya memang tertutupi oleh kesulitan Francesco Bagnaia, tetapi pola naik turun Di Giannantonio tahun ini sebanding dengan rekan senegaranya.

Menatap tahun depan, Di Giannantonio ingin lebih meningkatkan feeling di lini depan pada Desmosedici GP versi 2026.

“Area yang harus kami perbaiki adalah di lini depan karena motor ini super cepat, tetapi kami harus meningkatkan lini depan agar memiliki feeling yang lebih nyata di mana kami bisa melaju,” ujar Fabio Di Giannantonio pada hari Kamis di MotoGP Valencia.

“Motor MotoGP punya potensi yang sangat tinggi, Anda bisa melaju sangat kencang, tapi kalau tidak merasakannya, terkadang sulit untuk mengeluarkan potensi maksimalnya.”

Di Giannantonio menambahkan bahwa feeling bagian depan yang buruk yang ia rasakan pada Desmosedici 2025 membuatnya sulit menemukan kecepatan di akhir pekan ketika berkendara secara alami tidak menghasilkan waktu putaran.

“Katakanlah feeling umumnya adalah ada feeling yang rendah di bagian depan,” jelasnya. “Jadi, ketika Anda melaju cepat secara alami, semuanya menjadi lebih mudah.

“Ketika Anda tidak super cepat secara alami dan Anda harus menemukan kecepatan dari motor, dari kepercayaan diri motor, tahun ini sangat sulit karena Anda tidak mendapatkan feeling itu.”

Jumat yang “Solid” Friday

Jika musim MotoGP Di Giannantonio diwarnai inkonsistensi, momen terbaiknya justru terjadi di awal akhir pekan Valencia, di mana ia finis di posisi ketujuh dalam sesi latihan bebas dan langsung lolos ke Q2.

Di Giannantonio juga puas dengan kecepatannya saat menggunakan ban bekas, dan merasa ia bisa memberikan lebih dari satu putaran.

“Hari ini sangat solid,” ujarnya setelah sesi latihan bebas pada hari Jumat.

“Kecepatan balapan cukup bagus hari ini, kami cukup kuat dengan ban balap.

“Selain itu, time attack-nya juga bagus di akhir; itu bukan putaran terbaik dalam hidup saya karena saya rasa saya tertinggal beberapa detik di beberapa tikungan, tetapi itu cukup untuk bisa masuk ke Q2. Jadi, itu bagus.”

Meskipun mengawali balapan dengan baik di Valencia, Di Giannantonio tetap ingin melihat apakah perasaan positif itu masih ada pada hari Sabtu.

“Kami mengambil apa yang baik dari dua tahun lalu, saat terakhir kali kami tiba di sini, dan tampaknya motornya bekerja dengan cukup baik,” ujar pembalap VR46 Racing Team tersebut.

“Saya selalu sedikit khawatir sejak Jumat, karena kami sering mengalami perubahan perasaan dari Jumat ke Sabtu, tetapi saya yakin kali ini kami akan tampil baik juga besok.”