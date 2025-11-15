Aleix Espargaro Klaim Motor 2026 Honda "Lebih Baik di Berbagai Area"

Pembalap tes Honda Aleix Espargaro tampil impresif pada hari Jumat dengan Honda 2026 di balapan terakhir MotoGP Valencia.

Aleix Espargaro, 2025 Valencia MotoGP
Aleix Espargaro, 2025 Valencia MotoGP

Berlaga di ajang kelimanya musim ini, Aleix Espargaro tiba di Valencia setelah melakukan uji coba Honda 2026 di Aragon akhir pekan lalu.

Dua motor pembalap Spanyol itu akan diserahkan kepada bintang pabrikan Joan Mir dan Luca Marini untuk tes resmi hari Selasa, yang berarti Espargaro harus menghindari kerusakan pada motor tersebut.

Meskipun demikian, mantan pemenang balapan Aprilia itu menarik perhatian dengan menempati posisi ketiga di lembar waktu latihan pembuka, kemudian terpaut 0,1 detik dari akses langsung Kualifikasi 2 dengan posisi ke-13 (+0,592 detik) di sore hari.

“Aragon pada dasarnya adalah uji coba motor '26… Dan ini adalah dua motor yang akan dikendarai Joan dan Luca pada hari Selasa, jadi saya akan berhati-hati selama akhir pekan,” kata Espargaro.

“Dalam dua bulan terakhir, saya telah banyak melakukan uji coba. Kami sudah empat kali di Malaysia! Lalu juga di Aragon,” ungkapnya.

"Jadi saya sudah lebih terbiasa dengan motor ini dan jelas motor tahun '26 ini jauh lebih baik bagi saya daripada motor yang saya kendarai pertama kali di Malaysia.

"Hari ini, tanpa alasan, saya bisa katakan bahwa ini bukan batas kemampuan motor. Saya memacu, tetapi saat pengereman mendadak, akselerasi, dan di tengah tikungan, saya punya ruang gerak - atau motornya punya ruang gerak!

"Motornya bisa melaju lebih cepat, jadi saya pikir ini pertanda baik."

Saat ditanya lebih lanjut tentang kelebihan motor baru ini, Espargaro berkata: “Lebih stabil, itu sudah pasti. Torsi kami telah meningkat pesat sejak awal musim. Anda bisa lihat kecepatan tertingginya, kami pada dasarnya adalah salah satu motor tercepat saat ini. 

"Dan aerodinamikanya memungkinkan kami untuk menghentikan motor dengan lebih baik, yang bisa Anda lihat di Malaysia dengan Joan dan seberapa lambat ia mengerem.

“Kami masih punya ruang di sisi aerodinamika. Saya pikir kami harus bekerja keras selama musim dingin untuk meningkatkannya, terutama fairing motor untuk tahun depan. 

"Kami juga banyak berlatih dengan swingarm yang berbeda selama musim ini, dan saya punya yang baru yang memberi saya stabilitas yang jauh lebih baik. Elektroniknya, TC-nya juga sangat bagus. Jadi motor ini benar-benar berbeda dari awal.”

Honda berpotensi naik rangking konsesi dari D ke C dalam peringkat konsesi MotoGP jika memperoleh sedikitnya sembilan poin akhir pekan ini.

Aleix Espargaro Klaim Motor 2026 Honda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

