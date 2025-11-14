Tes Valencia "Tidak akan Mengubah Apapun" untuk Bagnaia

Francesco Bagnaia tidak berharap membuat langkah maju dalam tes pasca-balapan MotoGP di Valencia.

Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Putaran terakhir musim MotoGP 2025 terasa seperti sesuatu yang sudah lama dinantikan Francesco Bagnaia, tetapi ia tidak berharap kesulitannya langsung berakhir pada tes pasca-balapan hari Selasa.

Persiapan musim 2026 dimulai Selasa depan dengan tes pasca-balapan di Valencia, tetapi putaran terakhir musim ini harus diselesaikan lebih dulu.

Dan seperti tema yang berulang musim ini, itu adalah awal yang sulit bagi Bagnaia - pemenang MotoGP Valencia dua kali - setelah hanya berada di posisi ke-14 dan harus memulai kualifikasi dari Q1.

"Sejujurnya, ini hari Jumat yang standar di tahun 2025," kata Bagnaia setelah latihan di Valencia. "Kesulitan sejak awal dan kami mencoba arah yang kurang tepat, jadi kami kehilangan sedikit waktu.

"Di bagian akhir sesi, saya berusaha keras untuk bisa masuk 10 besar, tetapi saya gagal. Jadi, hasilnya sangat mirip dengan akhir pekan-akhir pekan sebelumnya."

Dengan tes pasca-balapan yang akan berlangsung pada hari Selasa, mungkin Bagnaia sudah tidak sabar untuk memulai musim baru.

Namun, ia tidak berharap kemajuan akan langsung didapat pada hari pertamanya mempersiapkan musim 2026.

"Tidak," katanya, "Saya hanya ingin menikmati akhir pekan, dan sisa akhir pekan ini akan membaik.

"Sejujurnya, Selasa tidak akan mengubah apa pun karena motornya sama. Jadi, tidak akan ada peningkatan."

Bagnaia mengindikasikan kesulitannya di Valencia sudah diperkirakan, dan masalahnya tetap sama sepanjang musim, khususnya saat memasuki tikungan.

“Sejujurnya, trek ini [di mana] jika masalahnya ada seperti biasanya, trek ini akan sulit,” jelas pembalap Ducati Lenovo Team tersebut.

“Di trek ini, Anda membutuhkan motor yang dapat berhenti dengan baik dengan [sudut kemiringan], dan motor yang dapat berbelok dengan baik, dan motor saya musim ini – sayangnya – tidak melakukan itu.

“Masalah di sini lebih buruk, tetapi saya pikir kami mengelola semuanya dengan baik – kami membaik sejak pagi dan kami membuat langkah yang baik di depan, jadi saya harap besok kami akan melakukannya lagi.”

Pembalap Italia itu menambahkan bahwa ia tahu apa yang ia inginkan dari motornya, tetapi ia tidak dapat melakukan perubahan teknis untuk mendapatkannya.

"Sangat sulit bagi saya untuk meminta sesuatu kepada tim," ujarnya. "Saya jelas memiliki gambaran tentang apa yang akan membantu saya, tetapi melihat data dan semuanya, sulit untuk mencapai performa seperti ini.

"Jadi, sulit juga bagi saya untuk memahami dan menganalisis dengan baik, dan kami berusaha melakukannya sebaik mungkin, tetapi itu sulit, dan kami telah mencobanya sejak balapan pertama."

Tes Valencia
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Read More

Latest News

MotoGP News
Tes Valencia "Tidak akan Mengubah Apapun" untuk Bagnaia
1h ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Itu Berbeda" - Alex Marquez Mencoba Aero Baru Ducati di Valencia
1h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Pimpin Practice, Acosta Tetap Khawatir dengan Satu Masalah Besar KTM
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Honda Tidak Persiapkan Ubahan Besar untuk Motor 2026 di Tes Valencia
1h ago
Alberto Puig, 2025 MotoGP Portuguese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Tidak Terlalu Senang dengan Hari Jumatnya di Valencia
1h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP

More News

F1 News
Piastri Disarankan Pergi dari McLaren Jika Gagal Juara Dunia 2025
2h ago
Piastri has lost control in the F1 title race
F1 News
Kepemimpinan Chairman Ferrari Dipertanyakan usai Kritik Publik ke Pembalapnya
2h ago
Elkann publicly criticised his drivers
Moto2 Results
Moto2 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
2h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2
Moto3 Results
Moto3 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
5h ago
David Almansa, Moto3, 2025
MotoGP Results
MotoGP Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
5h ago
Pedro Acosta, 2025 Valencia MotoGP