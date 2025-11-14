Tes Valencia "Tidak akan Mengubah Apapun" untuk Bagnaia

Putaran terakhir musim MotoGP 2025 terasa seperti sesuatu yang sudah lama dinantikan Francesco Bagnaia, tetapi ia tidak berharap kesulitannya langsung berakhir pada tes pasca-balapan hari Selasa.

Persiapan musim 2026 dimulai Selasa depan dengan tes pasca-balapan di Valencia, tetapi putaran terakhir musim ini harus diselesaikan lebih dulu.

Dan seperti tema yang berulang musim ini, itu adalah awal yang sulit bagi Bagnaia - pemenang MotoGP Valencia dua kali - setelah hanya berada di posisi ke-14 dan harus memulai kualifikasi dari Q1.

"Sejujurnya, ini hari Jumat yang standar di tahun 2025," kata Bagnaia setelah latihan di Valencia. "Kesulitan sejak awal dan kami mencoba arah yang kurang tepat, jadi kami kehilangan sedikit waktu.

"Di bagian akhir sesi, saya berusaha keras untuk bisa masuk 10 besar, tetapi saya gagal. Jadi, hasilnya sangat mirip dengan akhir pekan-akhir pekan sebelumnya."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan tes pasca-balapan yang akan berlangsung pada hari Selasa, mungkin Bagnaia sudah tidak sabar untuk memulai musim baru.

Namun, ia tidak berharap kemajuan akan langsung didapat pada hari pertamanya mempersiapkan musim 2026.

"Tidak," katanya, "Saya hanya ingin menikmati akhir pekan, dan sisa akhir pekan ini akan membaik.

"Sejujurnya, Selasa tidak akan mengubah apa pun karena motornya sama. Jadi, tidak akan ada peningkatan."

Bagnaia mengindikasikan kesulitannya di Valencia sudah diperkirakan, dan masalahnya tetap sama sepanjang musim, khususnya saat memasuki tikungan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sejujurnya, trek ini [di mana] jika masalahnya ada seperti biasanya, trek ini akan sulit,” jelas pembalap Ducati Lenovo Team tersebut.

“Di trek ini, Anda membutuhkan motor yang dapat berhenti dengan baik dengan [sudut kemiringan], dan motor yang dapat berbelok dengan baik, dan motor saya musim ini – sayangnya – tidak melakukan itu.

“Masalah di sini lebih buruk, tetapi saya pikir kami mengelola semuanya dengan baik – kami membaik sejak pagi dan kami membuat langkah yang baik di depan, jadi saya harap besok kami akan melakukannya lagi.”

Pembalap Italia itu menambahkan bahwa ia tahu apa yang ia inginkan dari motornya, tetapi ia tidak dapat melakukan perubahan teknis untuk mendapatkannya.

"Sangat sulit bagi saya untuk meminta sesuatu kepada tim," ujarnya. "Saya jelas memiliki gambaran tentang apa yang akan membantu saya, tetapi melihat data dan semuanya, sulit untuk mencapai performa seperti ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, sulit juga bagi saya untuk memahami dan menganalisis dengan baik, dan kami berusaha melakukannya sebaik mungkin, tetapi itu sulit, dan kami telah mencobanya sejak balapan pertama."