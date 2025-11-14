"Itu Berbeda" - Alex Marquez Mencoba Aero Baru Ducati di Valencia

Alex Marquez menguji paket aero yang berbeda pada hari Jumat di MotoGP Valencia.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP
© Gold and Goose

Alex Marquez menguji paket aero Ducati spec-2025 pada hari Jumat di MotoGP Valencia, yang menurutnya terasa "berbeda".

Runner-up kejuaraan 2025 ini telah berkompetisi sepanjang tahun dengan Ducati spek 2024 untuk Gresini, di mana ia telah meraih tiga kemenangan Gresini.

Tahun depan, Alex Marquez akan memiliki paket yang setara dengan para pembalap pabrikan, dengan pengujian untuk itu sudah dimulai pada hari Jumat di Grand Prix Valencia.

Pembalap 29 tahun itu memiliki salah satu paket aerodinamis spek 2025 yang digunakan kakaknya, Marc Marquez, tahun ini, tetapi Francesco Bagnaia tidak menggunakannya.

Setelah tercepat keempat pada hari Jumat, Alex Marquez mengatakan pengujian paket yang berbeda adalah persiapan dari program tes yang akan dimilikinya hari Selasa.

"Saya mencoba aerodinamikanya," katanya. "Rencananya juga akan dicoba pada hari Selasa. Jadi, kami sudah mencoba beberapa hal akhir pekan ini dan juga memanfaatkan akhir pekan untuk itu, karena hari Selasa akan cukup dingin.

"Kami tidak akan memiliki banyak waktu di trek dengan suhu yang baik, jadi kami harus mengantisipasi beberapa hal agar lebih fokus pada hal-hal penting selama tes.

"Saat ini, hanya aerodinamikanya. Berbeda. Itu satu aerodinamika yang sudah dicoba oleh tiga pembalap pabrikan  selama musim ini.

"Mereka ingin informasi lebih lanjut, komentar lain tentangnya. Kami mencoba mengantisipasi tes agar punya lebih banyak waktu untuk mencoba berbagai hal pada hari Selasa."

Meski senang dengan tugas barunya pada hari Jumat, Marquez mengakui itu membatasi fokusnya untuk persiapan balapan, meninggalkannya dengan "pekerjaan ganda" yang harus dilakukan pada Sabtu pagi.

"Sepertinya kami kurang lebih sama dengan Portimao," katanya tentang peta kekuatan di Valencia. "Tapi juga, pembalap lain lebih ketat daripada di Portimao. Ini akan menjadi akhir pekan yang cukup menarik, karena perbedaannya cukup tipis.

"Kualitas akan sangat penting karena sulit untuk menyalip.

"Jadi, kami harus berada di sana. Hari ini, memang benar kami lebih fokus mencoba paket yang berbeda dan bukan pada mengekstrak potensi dari motor, meningkatkan set-up kami.

"Jadi, besok akan menjadi pekerjaan ganda, tetapi kami mencoba beberapa hal, dan itulah target utama hari ini."

Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Read More

