MotoGP Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo

Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Valencia di Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

Pedro Acosta, 2025 Valencia MotoGP

Pedro Acosta dari KTM memimpin sesi Practice Jumat sore untuk MotoGP Valencia 2025 dari Marco Bezzecchi (Aprilia) dan pembalap VR46 Franco Morbidelli.

Sementara itu, Francesco Bagnaia kembali gagal menembus 10 besar yang berarti harus memulai kualifikasi Sabtu pagi dari babak Q1.

Tercepat dengan ban bekas, Acosta unggul 0,6 detik di awal sesi time attack, yang akhirnya dipangkas menjadi hanya 0,053 detik oleh Bezzecchi.

Bezzecchi sempat tercepat di awal sesi, tetapi tertinggal di belakang Acosta, yang kemudian menunjukkan kecepatan balap yang menjanjikan setelah beralih dari ban belakang Soft ke Medium.

Fabio Quartararo tampaknya mengalami kebocoran cairan dari motor Yamaha-nya tepat setelah pertengahan sesi, yang mengganggu sesinya. Untungnya, juara dunia 2021 tetap mengamankan slot langsung ke Q2 dengan berada di posisi ke-10.

Juara dunia Jorge Martin, yang kembali dari cedera patah tulang selangka, mencatat waktu tercepat ke-20 sebelum menyelesaikan sesi dengan ban bekas.

Para pembalap beralih ke ban depan Hard yang menjadi favorit sore ini, tetapi dengan opsi ban belakang Medium atau Soft.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1'29.240s20/26340k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.053s23/25339k
3Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.185s20/21331k
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.233s24/25335k
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.315s21/23334k
6Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.316s23/26337k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.353s21/23334k
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.357s25/26331k
9Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.394s23/25339k
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.433s18/23332k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.489s23/25340k
12Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.566s23/26337k
13Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)+0.592s21/22335k
14Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.593s22/23331k
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.651s23/25339k
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.656s25/27339k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.759s22/22337k
18Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.907s23/25337k
19Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.997s16/23337k
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+1.027s19/25326k
21Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.064s26/28334k
22Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+1.164s17/23335k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.289s22/24337k
24Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)+1.312s25/28334k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jack Miller mengganti ban baru untuk mencuri puncak timesheets pada Free Practice 1 untuk MotoGP Valencia 2025.

Runner-up musim 2025 Alex Marquez memuncaki catatan waktu hampir sepanjang 45 menit, menggunakan ban yang sama, sampai akhirnya Miller memasang ban Medium baru dan melompat dari posisi ke-14 ke posisi pertama dengan selisih setengah detik.

Pembalap lain juga memasang ban baru juga naik peringkat, dengan rookie Ai Ogura berada di posisi kedua, terpaut 0,323 detik atas Miller. Pembalap wild card HRC, Aleix Espargaro dan Raul Fernandez, juga naik urutan dengan ban baru.

Franco Morbidelli di posisi kelima tetap menggunakan ban lama untuk akhirnya mengungguli Alex Marquez.

Augusto Fernandez memulai akhir pekan ketiganya dengan Yamaha V4 di posisi kesepuluh, setelah juga memasang ban baru. Fernandez memiliki sasis baru untuk dicoba akhir pekan ini, tetapi mesinnya tetap sama.

Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia mengawali akhir pekan dengan santai, tetapi tetap menggunakan ban belakang Medium yang sama.

Maverick Vinales dan Jorge Martin kembali dari cedera masing-masing di posisi ke-19 dan ke-24.

Brad Binder, yang Crew Chief-nya untuk musim 2026, Phil Marron, hadir sebagai pengamat di pit box KTM pagi ini, jadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan. Rookie of the Year, Fermin Aldeguer, kemudian terjatuh di lima menit terakhir.

Sebagian besar pembalap menggunakan ban depan lunak dan ban belakang medium pagi ini. Nicolo Bulega merupakan pengecualian, mencoba beberapa putaran dengan ban depan keras.

Sesi latihan ditunda karena kecelakaan di sesi Moto2 yang disebabkan oleh genangan air di trek di Tikungan 6.

Sesi latihan, yang akan menentukan sepuluh posisi teratas untuk akses langsung Kualifikasi 2, dimulai pukul 15.00.

MotoGP Valencia 2025 - Circuit Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Jack MillerAUSPrima Alpine Pramac YamahaYamaha YZR-M11:30.382
2Ai OguraJPNTrackhouse RacingAprilia RS-GP1:30.705
3Aleix EspargaroESPHonda HRC Test TeamHonda RC213V1:30.707
4Raul FernandezESPTrackhouse RacingAprilia RS-GP1:30.800
5Franco MorbidelliITAPertamina Enduro VR46Ducati GP241:30.860
6Alex MarquezESPGresini RacingDucati GP241:30.884
7Joan MirESPHonda HRC CastrolHonda RC213V1:30.926
8Pedro AcostaESPRed Bull KTM Factory RacingKTM RC161:30.998
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina Enduro VR46Ducati GP251:31.033
10Augusto FernandezESPPrima Alpine Pramac YamahaKTM RC161:31.035
11Fermin AldeguerESPGresini RacingDucati GP241:31.113
12Luca MariniITAHonda HRC CastrolHonda RC213V1:31.146
13Johann ZarcoFRACastrol Honda LCRHonda RC213V1:31.171
14Fabio QuartararoFRAMonster Energy YamahaYamaha YZR-M11:31.204
15Alex RinsESPMonster Energy YamahaYamaha YZR-M11:31.301
16Brad BinderRSARed Bull KTM Factory RacingKTM RC161:31.319
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3KTM RC161:31.326
18Marco BezzecchiITAAprilia RacingAprilia RS-GP1:31.364
19Maverick VinalesESPRed Bull KTM Tech3KTM RC161:31.430
20Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCRHonda RC213V1:31.454
21Francesco BagnaiaITADucati Lenovo TeamDucati GP251:31.528
22Miguel OliveiraPORPrima Alpine Pramac YamahaYamaha YZR-M11:31.715
23Nicolo BulegaITADucati Lenovo TeamDucati GP251:31.766
24Jorge MartinESPAprilia RacingAprilia RS-GP1:31.923

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti Grand Prix kedelapannya di musim pertahanan gelar yang diganggu cedera.

Pembalap Aprilia tersebut akan menjalani hukuman double long-lap penalty pada hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan di Motegi Sprint dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.

Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Aleix Espargaro akan berlomba sebagai wild card untuk Honda.

Runner-up WorldSBK 2025, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.

Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut menggunakan sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.

Meskipun Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi unggul 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan setidaknya 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.

Tes pasca-balapan Valencia, di mana rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira akan bergabung dengan rival mereka di tahun 2026, digelar pada hari Selasa.

