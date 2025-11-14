MotoGP Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Valencia di Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.
Pedro Acosta dari KTM memimpin sesi Practice Jumat sore untuk MotoGP Valencia 2025 dari Marco Bezzecchi (Aprilia) dan pembalap VR46 Franco Morbidelli.
Sementara itu, Francesco Bagnaia kembali gagal menembus 10 besar yang berarti harus memulai kualifikasi Sabtu pagi dari babak Q1.
Tercepat dengan ban bekas, Acosta unggul 0,6 detik di awal sesi time attack, yang akhirnya dipangkas menjadi hanya 0,053 detik oleh Bezzecchi.
Bezzecchi sempat tercepat di awal sesi, tetapi tertinggal di belakang Acosta, yang kemudian menunjukkan kecepatan balap yang menjanjikan setelah beralih dari ban belakang Soft ke Medium.
Fabio Quartararo tampaknya mengalami kebocoran cairan dari motor Yamaha-nya tepat setelah pertengahan sesi, yang mengganggu sesinya. Untungnya, juara dunia 2021 tetap mengamankan slot langsung ke Q2 dengan berada di posisi ke-10.
Juara dunia Jorge Martin, yang kembali dari cedera patah tulang selangka, mencatat waktu tercepat ke-20 sebelum menyelesaikan sesi dengan ban bekas.
Para pembalap beralih ke ban depan Hard yang menjadi favorit sore ini, tetapi dengan opsi ban belakang Medium atau Soft.
MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'29.240s
|20/26
|340k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.053s
|23/25
|339k
|3
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.185s
|20/21
|331k
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.233s
|24/25
|335k
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.315s
|21/23
|334k
|6
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.316s
|23/26
|337k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.353s
|21/23
|334k
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.357s
|25/26
|331k
|9
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.394s
|23/25
|339k
|10
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.433s
|18/23
|332k
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.489s
|23/25
|340k
|12
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.566s
|23/26
|337k
|13
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Test Team (RC213V)
|+0.592s
|21/22
|335k
|14
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.593s
|22/23
|331k
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.651s
|23/25
|339k
|16
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.656s
|25/27
|339k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.759s
|22/22
|337k
|18
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.907s
|23/25
|337k
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.997s
|16/23
|337k
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+1.027s
|19/25
|326k
|21
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.064s
|26/28
|334k
|22
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+1.164s
|17/23
|335k
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.289s
|22/24
|337k
|24
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.312s
|25/28
|334k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Valencia:
Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)
Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)
Jack Miller mengganti ban baru untuk mencuri puncak timesheets pada Free Practice 1 untuk MotoGP Valencia 2025.
Runner-up musim 2025 Alex Marquez memuncaki catatan waktu hampir sepanjang 45 menit, menggunakan ban yang sama, sampai akhirnya Miller memasang ban Medium baru dan melompat dari posisi ke-14 ke posisi pertama dengan selisih setengah detik.
Pembalap lain juga memasang ban baru juga naik peringkat, dengan rookie Ai Ogura berada di posisi kedua, terpaut 0,323 detik atas Miller. Pembalap wild card HRC, Aleix Espargaro dan Raul Fernandez, juga naik urutan dengan ban baru.
Franco Morbidelli di posisi kelima tetap menggunakan ban lama untuk akhirnya mengungguli Alex Marquez.
Augusto Fernandez memulai akhir pekan ketiganya dengan Yamaha V4 di posisi kesepuluh, setelah juga memasang ban baru. Fernandez memiliki sasis baru untuk dicoba akhir pekan ini, tetapi mesinnya tetap sama.
Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia mengawali akhir pekan dengan santai, tetapi tetap menggunakan ban belakang Medium yang sama.
Maverick Vinales dan Jorge Martin kembali dari cedera masing-masing di posisi ke-19 dan ke-24.
Brad Binder, yang Crew Chief-nya untuk musim 2026, Phil Marron, hadir sebagai pengamat di pit box KTM pagi ini, jadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan. Rookie of the Year, Fermin Aldeguer, kemudian terjatuh di lima menit terakhir.
Sebagian besar pembalap menggunakan ban depan lunak dan ban belakang medium pagi ini. Nicolo Bulega merupakan pengecualian, mencoba beberapa putaran dengan ban depan keras.
Sesi latihan ditunda karena kecelakaan di sesi Moto2 yang disebabkan oleh genangan air di trek di Tikungan 6.
Sesi latihan, yang akan menentukan sepuluh posisi teratas untuk akses langsung Kualifikasi 2, dimulai pukul 15.00.
MotoGP Valencia 2025 - Circuit Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Jack Miller
|AUS
|Prima Alpine Pramac Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|1:30.382
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Racing
|Aprilia RS-GP
|1:30.705
|3
|Aleix Espargaro
|ESP
|Honda HRC Test Team
|Honda RC213V
|1:30.707
|4
|Raul Fernandez
|ESP
|Trackhouse Racing
|Aprilia RS-GP
|1:30.800
|5
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina Enduro VR46
|Ducati GP24
|1:30.860
|6
|Alex Marquez
|ESP
|Gresini Racing
|Ducati GP24
|1:30.884
|7
|Joan Mir
|ESP
|Honda HRC Castrol
|Honda RC213V
|1:30.926
|8
|Pedro Acosta
|ESP
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM RC16
|1:30.998
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina Enduro VR46
|Ducati GP25
|1:31.033
|10
|Augusto Fernandez
|ESP
|Prima Alpine Pramac Yamaha
|KTM RC16
|1:31.035
|11
|Fermin Aldeguer
|ESP
|Gresini Racing
|Ducati GP24
|1:31.113
|12
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol
|Honda RC213V
|1:31.146
|13
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR
|Honda RC213V
|1:31.171
|14
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Energy Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|1:31.204
|15
|Alex Rins
|ESP
|Monster Energy Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|1:31.301
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM RC16
|1:31.319
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3
|KTM RC16
|1:31.326
|18
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing
|Aprilia RS-GP
|1:31.364
|19
|Maverick Vinales
|ESP
|Red Bull KTM Tech3
|KTM RC16
|1:31.430
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR
|Honda RC213V
|1:31.454
|21
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati GP25
|1:31.528
|22
|Miguel Oliveira
|POR
|Prima Alpine Pramac Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|1:31.715
|23
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati GP25
|1:31.766
|24
|Jorge Martin
|ESP
|Aprilia Racing
|Aprilia RS-GP
|1:31.923
Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti Grand Prix kedelapannya di musim pertahanan gelar yang diganggu cedera.
Pembalap Aprilia tersebut akan menjalani hukuman double long-lap penalty pada hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan di Motegi Sprint dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.
Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Aleix Espargaro akan berlomba sebagai wild card untuk Honda.
Runner-up WorldSBK 2025, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.
Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut menggunakan sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.
Meskipun Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi unggul 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.
Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan setidaknya 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).
Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.
Tes pasca-balapan Valencia, di mana rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira akan bergabung dengan rival mereka di tahun 2026, digelar pada hari Selasa.