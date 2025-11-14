MotoGP Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo

Pedro Acosta dari KTM memimpin sesi Practice Jumat sore untuk MotoGP Valencia 2025 dari Marco Bezzecchi (Aprilia) dan pembalap VR46 Franco Morbidelli.

Sementara itu, Francesco Bagnaia kembali gagal menembus 10 besar yang berarti harus memulai kualifikasi Sabtu pagi dari babak Q1.

Tercepat dengan ban bekas, Acosta unggul 0,6 detik di awal sesi time attack, yang akhirnya dipangkas menjadi hanya 0,053 detik oleh Bezzecchi.

Bezzecchi sempat tercepat di awal sesi, tetapi tertinggal di belakang Acosta, yang kemudian menunjukkan kecepatan balap yang menjanjikan setelah beralih dari ban belakang Soft ke Medium.

Fabio Quartararo tampaknya mengalami kebocoran cairan dari motor Yamaha-nya tepat setelah pertengahan sesi, yang mengganggu sesinya. Untungnya, juara dunia 2021 tetap mengamankan slot langsung ke Q2 dengan berada di posisi ke-10.

Juara dunia Jorge Martin, yang kembali dari cedera patah tulang selangka, mencatat waktu tercepat ke-20 sebelum menyelesaikan sesi dengan ban bekas.

Para pembalap beralih ke ban depan Hard yang menjadi favorit sore ini, tetapi dengan opsi ban belakang Medium atau Soft.

MotoGP Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 1'29.240s 20/26 340k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.053s 23/25 339k 3 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.185s 20/21 331k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.233s 24/25 335k 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.315s 21/23 334k 6 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.316s 23/26 337k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.353s 21/23 334k 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.357s 25/26 331k 9 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.394s 23/25 339k 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.433s 18/23 332k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.489s 23/25 340k 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.566s 23/26 337k 13 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) +0.592s 21/22 335k 14 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.593s 22/23 331k 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.651s 23/25 339k 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.656s 25/27 339k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.759s 22/22 337k 18 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.907s 23/25 337k 19 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.997s 16/23 337k 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +1.027s 19/25 326k 21 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.064s 26/28 334k 22 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +1.164s 17/23 335k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.289s 22/24 337k 24 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +1.312s 25/28 334k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Lap tercepat: Maverick Vinales, Aprilia, 1m 28.931s (2023)

Lap balapan tercepat: Brad Binder, KTM, 1m 30.145s (2023)

Jack Miller mengganti ban baru untuk mencuri puncak timesheets pada Free Practice 1 untuk MotoGP Valencia 2025.

Runner-up musim 2025 Alex Marquez memuncaki catatan waktu hampir sepanjang 45 menit, menggunakan ban yang sama, sampai akhirnya Miller memasang ban Medium baru dan melompat dari posisi ke-14 ke posisi pertama dengan selisih setengah detik.

Pembalap lain juga memasang ban baru juga naik peringkat, dengan rookie Ai Ogura berada di posisi kedua, terpaut 0,323 detik atas Miller. Pembalap wild card HRC, Aleix Espargaro dan Raul Fernandez, juga naik urutan dengan ban baru.

Franco Morbidelli di posisi kelima tetap menggunakan ban lama untuk akhirnya mengungguli Alex Marquez.

Augusto Fernandez memulai akhir pekan ketiganya dengan Yamaha V4 di posisi kesepuluh, setelah juga memasang ban baru. Fernandez memiliki sasis baru untuk dicoba akhir pekan ini, tetapi mesinnya tetap sama.

Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia mengawali akhir pekan dengan santai, tetapi tetap menggunakan ban belakang Medium yang sama.

Maverick Vinales dan Jorge Martin kembali dari cedera masing-masing di posisi ke-19 dan ke-24.

Brad Binder, yang Crew Chief-nya untuk musim 2026, Phil Marron, hadir sebagai pengamat di pit box KTM pagi ini, jadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan. Rookie of the Year, Fermin Aldeguer, kemudian terjatuh di lima menit terakhir.

Sebagian besar pembalap menggunakan ban depan lunak dan ban belakang medium pagi ini. Nicolo Bulega merupakan pengecualian, mencoba beberapa putaran dengan ban depan keras.

Sesi latihan ditunda karena kecelakaan di sesi Moto2 yang disebabkan oleh genangan air di trek di Tikungan 6.

Sesi latihan, yang akan menentukan sepuluh posisi teratas untuk akses langsung Kualifikasi 2, dimulai pukul 15.00.

MotoGP Valencia 2025 - Circuit Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Jack Miller AUS Prima Alpine Pramac Yamaha Yamaha YZR-M1 1:30.382 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Racing Aprilia RS-GP 1:30.705 3 Aleix Espargaro ESP Honda HRC Test Team Honda RC213V 1:30.707 4 Raul Fernandez ESP Trackhouse Racing Aprilia RS-GP 1:30.800 5 Franco Morbidelli ITA Pertamina Enduro VR46 Ducati GP24 1:30.860 6 Alex Marquez ESP Gresini Racing Ducati GP24 1:30.884 7 Joan Mir ESP Honda HRC Castrol Honda RC213V 1:30.926 8 Pedro Acosta ESP Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 1:30.998 9 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina Enduro VR46 Ducati GP25 1:31.033 10 Augusto Fernandez ESP Prima Alpine Pramac Yamaha KTM RC16 1:31.035 11 Fermin Aldeguer ESP Gresini Racing Ducati GP24 1:31.113 12 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol Honda RC213V 1:31.146 13 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR Honda RC213V 1:31.171 14 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha Yamaha YZR-M1 1:31.204 15 Alex Rins ESP Monster Energy Yamaha Yamaha YZR-M1 1:31.301 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 1:31.319 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 KTM RC16 1:31.326 18 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing Aprilia RS-GP 1:31.364 19 Maverick Vinales ESP Red Bull KTM Tech3 KTM RC16 1:31.430 20 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR Honda RC213V 1:31.454 21 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team Ducati GP25 1:31.528 22 Miguel Oliveira POR Prima Alpine Pramac Yamaha Yamaha YZR-M1 1:31.715 23 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo Team Ducati GP25 1:31.766 24 Jorge Martin ESP Aprilia Racing Aprilia RS-GP 1:31.923

Jorge Martin kembali dari cedera patah tulang selangka di Jepang untuk mengikuti Grand Prix kedelapannya di musim pertahanan gelar yang diganggu cedera.

Pembalap Aprilia tersebut akan menjalani hukuman double long-lap penalty pada hari Minggu karena menyebabkan kecelakaan di Motegi Sprint dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali beraksi setelah menjalani operasi bahu di pertengahan musim setelah absen di empat putaran terakhir.

Raul Fernandez juga kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu parsial Jumat lalu di Portimao. Aleix Espargaro akan berlomba sebagai wild card untuk Honda.

Runner-up WorldSBK 2025, Nicolo Bulega, akan membalap di ajang MotoGP keduanya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.

Augusto Fernandez akan menjalani penampilan wildcard ketiganya dengan prototipe V4 Yamaha akhir pekan ini. V4 tersebut menggunakan sasis baru untuk Valencia, tetapi mesinnya sama dengan yang digunakan di Sepang.

Meskipun Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi unggul 35 poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga, sementara Pedro Acosta kini hanya terpaut tiga poin dari pebalap Ducati tersebut.

Honda akan naik ke peringkat konsesi C, bersama Aprilia dan KTM, jika menyelesaikan musim dengan setidaknya 35% dari total poin konstruktor maksimum (285 poin).

Honda saat ini hanya terpaut 9 poin dari angka tersebut, dengan 276 poin. Yamaha akan tetap berada di peringkat D terendah, apa pun yang terjadi di Valencia.

Tes pasca-balapan Valencia, di mana rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira akan bergabung dengan rival mereka di tahun 2026, digelar pada hari Selasa.