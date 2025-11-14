Fabio Di Giannantonio Jelaskan Pendekatan Balapnya di MotoGP

Fabio Di Giannantonio mengaku bahwa ia "bukanlah pebalap kamikaze" di MotoGP, tetapi menegaskan bahwa ia "agresif ketika dibutuhkan" setelah start yang buruk di Portugal akhir pekan lalu.

Di Giannantonio adalah salah satu pebalap yang secara mengejutkan mundur di awal balapan di Portimao, terkepung oleh pebalap di depannya dan di sisi luarnya, sehingga turun dari posisi kesembilan di grid ke posisi ke-14 setelah hanya beberapa tikungan.

Pembalap Italia itu menjelaskan bahwa hal ini bukan karena kurangnya agresi, melainkan karena keengganan untuk mengadopsi pendekatan 'champagne atau gravel'.

"Saya tidak bilang saya tidak punya nyali untuk agresif, hanya saja saya tidak punya nyali untuk menjadi kamikaze," kata Di Giannantonio, berbicara menjelang MotoGP Valencia. "Ini berbeda.

"Yang pasti, agresivitas adalah bagian dari olahraga ini dan saya adalah pembalap yang agresif ketika harus melakukannya, seperti saat Sprint Portugal hari Sabtu, saya melakukan start super dan dalam tiga tikungan saya sudah berada di urutan keenam, saya rasa.

"Jadi, saya agresif ketika saya perlu agresif, tetapi saya bukan pembalap kamikaze, yang pasti, yang saya masuk dan saya bukan pembalap 'champagne atau gravel', katakanlah."

"Karakteristik "kamikaze" yang disebutkan Di Giannantonio bukanlah sesuatu yang sedang berada di puncaknya saat ini, menurutnya.

"Ketika Sprint tiba, semua orang cukup optimistis dengan awal Sprint, karena semua orang mengira Sprint itu sangat kecil, katakanlah," kata pembalap VR46 Racing Team itu. "Sekarang saya pikir semua orang lebih tenang, lebih masuk akal dalam manuver."