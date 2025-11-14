Joan Mir Masih Belum Tahu Penyebab DNF di MotoGP Portugal

Joan Mir mengaku belum tahu kendala teknis apa saja yang dialaminya di MotoGP Portugal.

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
© Gold and Goose

Joan Mir menunjukkan kecepatan yang kuat sepanjang akhir pekan di Portimao, tetapi gagal mengonversinya menjadi hasil balapan karena dua masalah teknis.

Saat Sprint Race, masalah kopling membuatnya tercecer ke posisi paling belakang di lap pembuka, sebelum akhirnya harus masuk pit.

Kemudian di Grand Prix, masalah lain yang tidak teridentifikasi membuatnya tersingkir di tahap awal.

Jelang Grand Prix Valencia akhir pekan ini, Mir mengatakan Honda sudah mendiagnosis masalah pada motornya di Portugal, tetapi ia tidak tahu apa yang salah.

Namun, ia menganggap drama teknis  itu sebagai "bagian dari evolusi" motor musim ini.

"Ya, timnya, ya. Saya, tidak. Saya tidak tahu. Tapi kalau mereka mengerti apa yang terjadi sehingga mereka tidak bisa menghindari balapan ini, tidak apa-apa," katanya. 

"Saya pikir ini juga bagian dari evolusi motor. Masalah seperti ini bisa terjadi. Sayang sekali mengalami dua masalah berturut-turut.

"Ini sesuatu yang, secara historis, saya rasa belum pernah terjadi. Tapi ini bagian dari itu.

"Kami tidak bisa berkomentar banyak tentang ini. Kami hanya harus bekerja keras dan menghindarinya untuk masa depan.

"Itu sesuatu yang membuat saya frustrasi di Portimao, seperti yang bisa Anda bayangkan.

"Tapi, saya juga membuat banyak kesalahan di masa lalu. Jadi, tidak ada yang bisa saya sesali, yang penting adalah semoga di sini kami juga bisa kuat.

"Tingkat kepercayaan diri tinggi, karena saya pikir di Portimao kami adalah salah satu yang tercepat. Jadi, kami berharap bisa melakukan hal yang sama di sini."

Jika Honda berhasil meraih sembilan poin di akhir pekan Valencia, mereka akan memasuki musim dingin tanpa beberapa keuntungan konsesi besar untuk tahun 2026.

Salah satunya adalah pembekuan pengembangan mesin, mengingat merek Jepang tersebut telah memperkenalkan tiga peningkatan besar pada mesin sepanjang musim 2025 berdasarkan peringkat konsesinya saat ini.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

