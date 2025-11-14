Razgatlioglu Diklaim akan Mengubah Gaya Pengereman di MotoGP

Augusto Fernandez memberikan wawasan tentang tes MotoGP Yamaha terbaru Toprak Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu menikmati "hari pertama yang sangat positif" selama tes privat MotoGP di Aragon pada 9-10 November, tetapi ia "tidak akan mengerem seperti di Superbike".

Hal itu diklaim oleh Augusto Fernandez, pebalap tes Yamaha di MotoGP, yang juga berada di trek di Aragon untuk mencoba update dari prototype V4 yang sedang dikembangkan, dan dipakainya akhir pekan ini di GP Valencia.

Meskipun ia tidak akan membalap dengan teknik yang sama seperti di World Superbike, Fernandez yakin Razgatlioglu bisa menyesuaikannya dalam hal pengereman.

"Yang pasti, titik terkuatnya adalah pengereman," ujar Fernandez pada hari Kamis di Valencia, di mana Crash.net hadir langsung meliput.

"Tapi dia tidak akan mengerem seperti di Superbike, tetapi bakatnya dalam pengereman sangat luar biasa, jadi dia akan mampu mengerem dengan cepat – dengan cara yang berbeda.

"Tapi dia tahu bagaimana caranya mengerem dengan cepat."

Tugas terbesar Razgatlioglu adalah memahami ban Michelin, sesuatu yang membuat Fernandez berempati.

"Saya tidak berbicara detail dengannya," jawab Fernandez ketika ditanya apakah Razgatlioglu meminta sarannya tentang hal tertentu selama tes.

"Dia senang dengan tes tersebut, mencoba memahami ban Michelin – baginya, Michelin lebih dari sekadar motornya."

"Saya sangat memahami hal itu, saya melakukan tes Superbike di awal tahun dan yang pasti ban adalah poin utama untuk beradaptasi, khususnya ban depan."

Secara umum, Razgatlioglu menjalani tes pertama yang positif, menurut Fernandez. 

Meski laptimenya masih jauh dari yang dicatatkan pada akhir pekan Grand Prix, situasi yang sama juga berlaku untuk Fernandez dan Aleix Espargaro, pembalap tes HRC yang juga turut serta dalam tes Aragon.

“Sejujurnya, saya pikir itu adalah hari pertama yang sangat positif baginya,” jelas Fernandez. “Saya juga bisa melihat datanya selama putaran dan bagaimana ia mengendarai motor, dan saya terkejut dalam arti yang positif.

“Tapi kita tahu dia sangat berbakat, kita tidak bisa membahas bakat Toprak.

“Tapi MotoGP berbeda, bagaimana Anda harus mengendarai MotoGP berbeda.

“Yang pasti, catatan waktu putaran di Aragon lambat, juga bagi kami – Aleix [Espargaro] dan saya ada di sana dan kami lambat dibandingkan dengan akhir pekan balapan, tetapi kondisi pengujian berbeda.

"Tapi dia tidak jauh, dan terutama [simulasi] balapannya lumayan. Kita lihat saja nanti, dengan semua orang di trek dan juga di sirkuit lain, tapi lumayan."

Aleix Espargaro sependapat dengan Fernandez tentang Razgatlioglu.

“Soal Toprak, masalahnya adalah saya belum pernah bicara dengannya sebelumnya dan saya punya sedikit gambaran yang salah karena dia pembalap yang sangat tangguh di trek,” kata Espargaro di Valencia, tempat ia akan menjadi wildcard akhir pekan ini.

“Tapi dia sangat baik, pria yang sangat baik; saya bicara dengannya di hotel, pria yang sangat baik, itu benar-benar mengejutkan saya.

“Saya melihatnya di trek dan satu-satunya yang bisa saya katakan adalah kondisinya sangat sulit karena suhu trek mencapai 14C atau 15C – saya tidak bisa condong di tikungan kedua dan dia, bisa dibilang, cukup cepat.

“Saya pikir Yamaha melakukan langkah yang bagus dengannya.”

Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

