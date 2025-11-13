Dominasi Marc Marquez Buktikan Ducati Masih yang Terbaik di MotoGP

Francesco Bagnaia yakin Ducati Desmosedici GP masih menjadi motor terbaik di MotoGP meski pabrikan lain mulai mengejar.

Marco Bezzecchi dai Aprilia meraih kemenangan keduanya musim ini di Portugal, Honda mampu naik podium dua kali dari lima balapan terakhir dengan Joan Mir, dan Pedro Acosta secara konsisten memperebutkan podium dan kini hanya terpaut tiga poin dari Bagnaia di klasemen pembalap

Semua ini menunjukkan bahwa Ducati tidak bisa bersantai dengan rival kini mulai mengancam hegemoni Desmosedici GP di grid MotoGP.

Namun dominasi Marc Marquez - yang absen karena cedera sejak Grand Prix Indonesia, dan sudah mengunci gelar di Jepang - membuktikan bahwa Ducati masih menjadi motor terbaik di grid, menurut Bagnaia.

"Saya pikir motor kami adalah yang terbaik," ujar Bagnaia dalam konferensi pers pra-acara MotoGP Valencia ketika ditanya apakah sistem konsesi telah mempersulit Ducati mengembangkan Desmosedici pada tahun 2025.

"Saya pikir saya kesulitan musim ini, memang benar, tetapi di musim-musim terakhir saya selalu sangat kompetitif dan saya menang dengan melakukan banyak kesalahan.

"Musim ini, Marc [Marquez] ada di sana, dengan lebih sedikit kesalahan, ia menang (mengunci gelar) dengan lima balapan tersisa, dan saya pikir motor kami masih jauh lebih kuat daripada motor lainnya.

"Memang benar bahwa menjalani tes, mendapatkan lebih banyak konsesi bisa menjadi kesempatan untuk berkembang lebih cepat – dalam kasus saya, mungkin lebih baik memiliki lebih banyak hari tes, tetapi aturan ada untuk membuat kejuaraan lebih seimbang.

"Saya pikir Aprilia, Yamaha, Honda, KTM telah memanfaatkan dengan baik keunggulan mereka dengan pengujian dan wildcard untuk memperbaiki situasi mereka.

"Tetapi Ducati masih yang terbaik dan saya pikir kami memanfaatkan dengan baik apa yang kami miliki."

“Saya kesulitan untuk menerima kenyataan”

Meskipun Bagnaia meyakini Ducati masih lebih unggul, musim pembalap Italia itu jelas merupakan bencana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tiga kemenangan (termasuk Sprint) tahun ini dibarengi dengan tujuh kali DNF antara Sprint Race dan Grand Prix adalah hasil yang mengerikan bagi pembalap yang memenangkan 11 Grand Prix tahun lalu.

Namun, pebalap Italia itu bahkan tidak yakin apakah ia telah belajar apa pun dari pengalaman tersebut.

“Sejujurnya, cukup jelas bahwa saya lebih banyak mengalami hal buruk daripada hal baik tahun ini,” ujarnya. “Setelah empat musim terakhir, di mana hasil buruknya adalah posisi ketiga, saya kesulitan menerima kenyataan musim ini.

“Saya melakukan pekerjaan terbaik yang saya bisa bersama tim sepanjang musim, mencoba memahami, mencoba beradaptasi dengan motor 2025, tetapi sayangnya saya tidak berhasil. Jadi, saya sangat kesulitan.”

"Motor ini memiliki potensi yang sangat bagus karena, melihat Marc – dia menunjukkannya. Tapi, selebihnya, saya hanya kesulitan.

"Jadi, saya tidak tahu apakah saya akan belajar sesuatu dari musim ini; yang saya pikir bagus untuk diingat adalah saya selalu berusaha beradaptasi dan selalu berusaha untuk kompetitif.

"Jadi, ini adalah sesuatu yang akan membantu saya di masa depan, tetapi berharap pada hari Selasa ketika saya mencoba motor [2026], saya akan kembali merasakan feeling saya dan mencoba berjuang tahun depan untuk posisi teratas."

Musim terberat Bagnaia di MotoGP datang di musim terpanjang kejuaraan ini, dengan balapan Valencia akhir pekan ini menjadi yang ke-22 tahun ini.

Hal ini terasa lebih berat bagi pembalap Ducati Lenovo Team ini mengingat kesulitan yang dihadapinya saat ini, meskipun ia tidak serta merta ingin mengubahnya.

“Kami siap untuk segalanya dan saya pikir adil untuk memiliki kalender seperti ini,” kata Bagnaia. “Kami menikmati balapan dan sejujurnya, melakukan lebih banyak balapan di luar Eropa itu menyenangkan dan kami memiliki momen-momen yang menyenangkan di sana.

“Dalam situasi saya, sejujurnya, memang lebih sulit, tetapi begitulah adanya. Senang rasanya seperti ini.

“Tahun lalu saya membutuhkan satu balapan lagi dan musim ini mungkin lima balapan lebih sedikit, tetapi begitulah adanya.”