Ducati Bukan "Satu-Satunya" Masalah di MotoGP Menurut Acosta

Pedro Acosta dari KTM mengatakan Ducati 'bukan satu-satunya masalah' di MotoGP saat ini, karena pabrikan lain telah memperkecil ketertinggalan menjelang 2026.

Ducati menutup musim 2025 dengan menyapu bersih ketiga gelar juara dunia, termasuk dominasi penuh di klasemen pembalap dan konstruktor.

Meskipun GP25 terbukti tidak konsisten bagi pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race dalam perjalanannya meraih gelar, sementara GP24 telah meraih empat kemenangan dari 22 putaran.

Ducati menghadapi perlawanan dari Aprilia seiring berjalannya musim, sementara Honda dan KTM telah menempatkan diri mereka sebagai penantang podium yang konsisten.

Ketika ditanya pada hari Kamis di Grand Prix Valencia apakah menurutnya KTM dapat bersaing dengan Ducati pada tahun 2026, Pedro Acosta menjawab: “Yang jelas, kami tidak tahu pasti langkah-langkahnya, tetapi kami belum cukup baik.

“Yang benar adalah, sekarang, bukan hanya Ducati yang menjadi masalah.

“Sekarang Aprilia sangat kuat, Honda sepertinya akan datang.

“KTM terus membaik dari jeda musim panas hingga saat ini.

“Untuk ini, sepertinya sekarang persaingan antar pabrikan jauh lebih ketat. Akibatnya, sekarang bukan hanya ada satu masalah; melainkan empat.”

Acosta tanpa ekspektasi untuk kemenangan MotoGP pertama

Balapan terakhir di Valencia akhir pekan ini menjadi kesempatan terakhir bagi Acosta untuk mengakhiri penantian kemenangan perdananya di MotoGP, juga yang pertama untuk KTM sejak 2022.

Kunjungan terakhir MotoGP ke Valencia pada 2023 mempertemukan duo KTM, Jack Miller dan Brad Binder, berada dalam pertarungan kemenangan sebelum akhirnya terjatuh.

Namun, Acosta tetap rendah hati ketika ditanya apakah ia memandang Valencia sebagai peluang untuk menang.

“Sejujurnya, tidak banyak ekspektasi,” ujarnya. “Memang benar terakhir kali MotoGP balapan di sini pada 2023, Jack sangat kompetitif, begitu pula Brad.

“Pol [Espargaro]] meraih podium pertama KTM di Valencia [tahun 2018, saat kondisi basah].

“Mari kita lihat bagaimana perasaan saya besok saat saya balapan dengan motor.

“Lalu, mari kita lihat apakah kami bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada. Memang benar kami menemukan konsistensi di beberapa GP terakhir. Tapi, ini masih tarian terakhir yang harus dilakukan.”