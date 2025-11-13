Jorge Martin Akui Cederanya Lebih Buruk dari Perkiraan

Jorge Martin mengalami patah tulang selangka akibat kecelakaan dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, pada Sprint Race Jepang.

Ia absen sejak saat itu, dengan pembalap Aprilia itu aru diizinkan kembali minggu ini untuk balapan terakhir musim di Valencia.

Pada hari Kamis di Sirkuit Ricardo Tormo, Martin mengaku cederanya "lebih parah dari yang diperkirakan", sambil mengakui bahwa ia belum bisa berlatih motor sebagai persiapan untuk kembali.

"Saya langsung tahu bahwa tulang selangkanya patah, tetapi kemudian, setelah cederanya, kondisinya jauh lebih parah dari yang kami perkirakan," ujarnya. "Hari pertama, saya menghitung dan berkata, 'Mungkin di Australia saya bisa kembali'.

"Jadi, hanya ada dua balapan [yang tersisa]. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa cederanya jauh lebih parah dari yang diperkirakan, dengan ligamen dan otot.

"Cukup berat, bahkan berada di sini di Valencia.

"Saya masih belum mengendarai motor; hanya skuter dari paddock. Jadi, besok akan menjadi ujian yang bagus untuk kembali mengendarai motor MotoGP."

Martin telah dinyatakan fit oleh dokter MotoGP pada hari Kamis untuk berpartisipasi akhir pekan ini, meskipun ia berkata, "Jika saya merasa sakit, saya akan berhenti".

Jika ia berhasil mencapai Grand Prix hari Minggu, ia akan dikenakan penalti putaran panjang ganda sebagai hukuman atas insiden dengan Bezzecchi di Sprint Race Motegi.

Bahkan tanpa penalti ini, Martin tidak memiliki ekspektasi terhadap hasil akhir pekan ini, yang menurutnya "cukup aneh" karena Valencia adalah "salah satu trek terbaik saya".

"Maksud saya, saya naik podium selama delapan dari sembilan tahun terakhir, saya rasa," tambahnya. "Jadi, ini salah satu trek terbaik saya, tetapi tidak kali ini.

"Rasanya aneh datang ke balapan dengan mengetahui Anda tidak akan tampil dalam kondisi 100%.

"Rasanya cukup aneh, tetapi saya akan mencoba menyelesaikan putaran tanpa tekanan, mencoba menyelesaikan putaran panjang saya, dan kemudian bersiap untuk hari Selasa, karena itu akan menjadi hari yang penting untuk mencoba komponen baru dan bersiap untuk musim depan."