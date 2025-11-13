Jorge Martin Akui Cederanya Lebih Buruk dari Perkiraan

Jorge Martin telah membuka diri mengenai cedera terbaru yang dialaminya jelang comeback di Valencia.

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
© Gold and Goose

Jorge Martin mengalami patah tulang selangka akibat kecelakaan dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, pada Sprint Race Jepang.

Ia absen sejak saat itu, dengan pembalap Aprilia itu aru diizinkan kembali minggu ini untuk balapan terakhir musim di Valencia.

Pada hari Kamis di Sirkuit Ricardo Tormo, Martin mengaku cederanya "lebih parah dari yang diperkirakan", sambil mengakui bahwa ia belum bisa berlatih motor sebagai persiapan untuk kembali.

"Saya langsung tahu bahwa tulang selangkanya patah, tetapi kemudian, setelah cederanya, kondisinya jauh lebih parah dari yang kami perkirakan," ujarnya. "Hari pertama, saya menghitung dan berkata, 'Mungkin di Australia saya bisa kembali'.

"Jadi, hanya ada dua balapan [yang tersisa]. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa cederanya jauh lebih parah dari yang diperkirakan, dengan ligamen dan otot.

"Cukup berat, bahkan berada di sini di Valencia.

"Saya masih belum mengendarai motor; hanya skuter dari paddock. Jadi, besok akan menjadi ujian yang bagus untuk kembali mengendarai motor MotoGP."

Martin telah dinyatakan fit oleh dokter MotoGP pada hari Kamis untuk berpartisipasi akhir pekan ini, meskipun ia berkata, "Jika saya merasa sakit, saya akan berhenti".

Jika ia berhasil mencapai Grand Prix hari Minggu, ia akan dikenakan penalti putaran panjang ganda sebagai hukuman atas insiden dengan Bezzecchi di Sprint Race Motegi.

Bahkan tanpa penalti ini, Martin tidak memiliki ekspektasi terhadap hasil akhir pekan ini, yang menurutnya "cukup aneh" karena Valencia adalah "salah satu trek terbaik saya".

"Maksud saya, saya naik podium selama delapan dari sembilan tahun terakhir, saya rasa," tambahnya. "Jadi, ini salah satu trek terbaik saya, tetapi tidak kali ini.

"Rasanya aneh datang ke balapan dengan mengetahui Anda tidak akan tampil dalam kondisi 100%.

"Rasanya cukup aneh, tetapi saya akan mencoba menyelesaikan putaran tanpa tekanan, mencoba menyelesaikan putaran panjang saya, dan kemudian bersiap untuk hari Selasa, karena itu akan menjadi hari yang penting untuk mencoba komponen baru dan bersiap untuk musim depan."

Jorge Martin Akui Cederanya Lebih Buruk dari Perkiraan
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Read More

Latest News

F1 News
Apakah 'Dokumen' yang Diberi Hamilton Menghina Ferrari?
42m ago
Hamilton is still podium-less for Ferrari
F1 News
Guenther Steiner Murka McLaren Tidak Menentang Penalti Piastri
53m ago
Steiner was not impressed with McLaren's approach
MotoGP News
Dominasi Marc Marquez Buktikan Ducati Masih yang Terbaik di MotoGP
1h ago
Marc Marquez, Pecco Bagnaia Ducati Desmosedici GP25s, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Vinales Ungkap Dampak Fisik dari Absen Lamanya Karena Cedera
1h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Jorge Martin Akui Cederanya Lebih Buruk dari Perkiraan
1h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP News
Tiga Pembalap Cedera Dinyatakan Fit untuk MotoGP Valencia
2h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Valencia MotoGP
F1 News
Franchise Burger di Australia Minta Maaf atas 'Kutukan' ke Piastri
2h ago
Piastri's hopes of winning a maiden F1 title are fading
MotoGP News
Alex Marquez Merasa Dirinya Pantas Jadi Favorit di MotoGP 2026
3h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Quartararo Khawatir dengan Jumlah Motor V4 untuk Tes Valencia
3h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Nicolo Bulega Berharap Peran Tes Membantunya ke MotoGP di 2027
4h ago
Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP