Tiga Pembalap Cedera Dinyatakan Fit untuk MotoGP Valencia

Daftar cedera MotoGP untuk musim 2025 sangat panjang, dengan hanya dua putaran yang menampilkan seluruh grid untuk kedua balapan.

Menjelang Grand Prix Valencia akhir pekan ini, tiga pembalap membutuhkan evaluasi oleh tim medis MotoGP sebelum diizinkan untuk berkompetisi.

Nama terbesar di antara mereka adalah juara dunia 2024 Jorge Martin, yang absen sejak Sabtu di Grand Prix Jepang karena cedera patah tulang bahu.

Pembalap Aprilia tersebut telah menjalani pemeriksaan medis di rumah pada hari Senin dan diberi lampu hijau untuk berangkat ke Valencia, di mana ia harus menghadapi evaluasi lanjutan pada hari Kamis.

Ia kini telah diizinkan untuk memulai akhir pekan Valencia pada hari Jumat.

Steward FIM juga mengumumkan bahwa Martin akan menjalani hukuman long-lap penalty di Grand Prix hari Minggu setelah insiden dengan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di Sprint Race Jepang yang membuatnya menderita cedera bahu tersebut.

Tim medis MotoGP juga telah mengizinkan Maverick Vinales dari Tech3 KTM untuk kembali beraksi, pembalap Spanyol itu absen sejak Grand Prix Indonesia untuk melanjutkan pemulihan bahu cedera yang dialaminya di Grand Prix Jerman.

Ia mulai berlatih motor lagi tepat sebelum Grand Prix Portugal, dan berharap dapat berpartisipasi di putaran Portimao.

Namun, keputusan diambil untuk absen di putaran Portugal agar dapat pulih sepenuhnya untuk balapan terakhir di Valencia dan tes pasca-balapan.

Selanjutnya ada Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, yang mundur dari Grand Prix Portugal setelah menderita dislokasi bahu parsial usai kecelakaan FP1.

Ia telah dinyatakan sehat oleh staf medis MotoGP untuk ambil bagian di akhir pekan Valencia.

Satu-satunya pembalap reguler yang tetap absen adalah Marc Marquez yang masih dalam pemulihan dari cedera bahu kanan yang dideritanya di Grand Prix Indonesia.

Ia membutuhkan operasi untuk cederanya seminggu setelah insiden tersebut, yang membuatnya absen hingga akhir musim.

Pembalap pabrikan Ducati tersebut mengatakan awal pekan ini bahwa pemulihannya berjalan lancar, dengan gendongannya yang kini telah dilepas.

Manajernya mengatakan di Portugal bahwa ia berharap Marquez dapat segera kembali berlatih motor.

