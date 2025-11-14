Quartararo Tidak Terlalu Senang dengan Hari Jumatnya di Valencia

Meski langsung lolos ke Q2, Fabio Quartararo tidak begitu senang dengan hari Jumatnya di MotoGP Valencia.

Fabio Quartararo menyebut hari Jumatnya di MotoGP Valencia "tidak terlalu bagus" setelah kesulitan menemukan feeling di atas YZR-M1.

Yamaha menghadapi apa yang kemungkinan jadi Grand Prix terakhirnya dengan layout mesin Inline-4 di tengah pengembangan lebih lanjut prototype V4 untuk tahun 2026.

Itu adalah Jumat yang cukup positif bagi Yamaha, dengan Jack Miller memimpin FP1 dan kemudian mengakhiri Practice di posisi enam, mengamankan akses langsung ke Q2.

Quartararo juga mendapatkan akses tersebut, tapi ia hanya berada di posisi ke-10 setelah bergulat dengan kurangnya feeling di bagian depan motor.

"Tidak terlalu bagus," katanya ketika ditanya tentang hari Jumatnya. "Saya kesulitan sekali untuk menemukan feeling saya, di bagian depan, yang merupakan keunggulan kami, tetapi sepanjang hari saya tidak merasakan apa pun.

"Jadi, kami mengubah beberapa hal, tetapi saya tidak menemukan apa pun.

"Jadi, semoga besok kami bisa melangkah lebih jauh, karena bahkan di satu putaran saja saya belum percaya diri dan kami tertinggal jauh."

Selama akhir pekan Portugal, Quartararo berbicara tentang perlunya mengurangi tenaga dari Yamaha-nya karena motornya terbukti terlalu agresif dalam hal penyaluran gas.

Namun, ia mengatakan bukan itu masalah yang menghalanginya saat ini di Valencia, dengan pengaturan dasar motornya yang "belum jelas".

"Tidak juga, karena sekarang hanya soal pengereman, di mana kami sebenarnya tahu motor kami, saat pengereman, kami banyak menggunakan ban depan," tambahnya.

"Tapi di Tikungan 1, saya hampir berkendara ke bagian basah basah. Saya hanya mengerem, berusaha sebaik mungkin, tetapi sayangnya, masalahnya tidak sama dengan di Portugal.

"Sepertinya dasar kami di dua balapan terakhir belum jelas, tetapi kami sedang mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan."

Pada satu titik di Practice, Quartararo berhenti di Tikungan 1 setelah motornya mulai berasap di lintasan lurus.

Ia tidak menjelaskan apa masalah dengan M1-nya, tetapi menyebutkan bahwa cairan yang mengalir ke motornya adalah bahan bakar.

"Ya, bahan bakar. Saya harus mengganti kulit jok motor saya. Saya tidak ingin terbakar di lintasan lurus, jadi saya memutuskan untuk mengganti kulit jok motor saya," candanya.

