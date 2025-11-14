Pimpin Practice, Acosta Tetap Khawatir dengan Satu Masalah Besar KTM

Pedro Acosta mengatakan sirkuit Ricardo Tormo lebih cocok untuk KTM dibandingkan trek-trek sebelumnya, tetapi mengakui "kami masih kesulitan" menjaga umur ban setelah latihan MotoGP Valencia.

Setelah dua podium beruntun di Malaysia dan Portugal, KTM dan Acosta kembali menjadi menunjukkan kecepatannya dengan memimpin sesi Practice di Valencia.

Namun, masalah manajemen ban masih jadi kelemahan kunci yang terus menghantui KTM dan Acosta, seperti diakui oleh pembalap Spanyol ini.

Ketika ditanya tentang umur ban, Acosta, yang memuncaki sesi Latihan, berkata: “Sulit. Masalahnya adalah ketika Anda melewati Tikungan 3, Tikungan 8, Tikungan 9, Tikungan 13, Tikungan 14, semuanya dalam satu menit, dan di situlah Anda merusak ban.

“Motor kami tidak banyak berbelok. Kami mencoba berbelok di bagian belakang, ban menjadi terlalu panas, dan kemudian itu seperti bola salju yang tidak dapat Anda kendalikan.

“Untuk ini, saya berusaha untuk halus, jangan terlalu menyamping, jangan terlalu menekan, seperti dalam mode balapan.

“Dan, meskipun seperti ini, kami masih kesulitan. Untuk ini, kami harus menjadi lebih baik besok.”

Acosta juga mencatat bahwa,

Meskipun memuncaki sesi latihan bebas pada Jumat sore, Acosta mencatat bahwa ia "mengalami banyak masalah dalam melakukan time attack dengan ban depan Soft, sesuatu yang mungkin tidak terduga".

Valencia "peluang bagus" untuk Acosta dan KTM

Pembalap Spanyol itu sedang mengejar kemenangan MotoGP pertamanya, setelah mengumpulkan total 20 podium sejak musim lalu.

Meskipun menjanjikan kesempatan terakhirnya untuk meraihnya di tahun 2025, banyak yang juga memandang Valencia sebagai peluang bagus bagi Acosta, mengingat performa KTM sebelumnya di sirkuit tersebut.

Ia merasa tidak memiliki modal tambahan untuk bersaing di akhir pekan ini, tetapi yakin sirkuit tersebut lebih sesuai dengan karakteristik RC16 dibandingkan trek-trek sebelumnya.

"Mungkin di sini kami tiba di trek yang lebih baik," tambahnya. "Jika Anda melihat beberapa balapan terakhir, kami memiliki T2 di Indonesia yang super cepat, dan motor kami tidak bisa berbelok.

"Lalu kami pergi ke Phillip Island, di mana ban kami rusak, dan tikungan-tikungan panjang ini bukanlah favorit kami.

"Malaysia, ada dua lintasan lurus panjang yang menguras ban. Lalu kami tiba di Portugal dan sepertinya motor kami tidak secepat Ducati atau Aprilia di tikungan terakhir.

"Di sini, sepertinya kami harus lebih banyak mengerem dan berakselerasi, dan ini cara lain untuk mengendarai motor.

"Dan sepertinya motor kami semakin baik, karena saya tidak kehilangan kendali ban belakang, semuanya lebih mudah dipahami.

"Saya kurang lebih tahu di mana letak ban dan bagaimana cara mengendalikannya. Kami memang tidak punya banyak peralatan, tetapi kami bekerja dengan cukup baik. Kami tidak perlu terlalu banyak memikirkannya."