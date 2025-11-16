Morbidelli Alami Cedera Tangan usai Insiden Aneh di Starting Grid

Franco Morbidelli dinyatakan tidak fit untuk tes pasca-musim hari Selasa setelah mengalami kecelakaan di garis start pada MotoGP Valencia.

Morbidelli sedang melaju ke posisi grid di belakang Aleix Espargaro ketika pembalap penguji HRC tersebut berhenti di grid box-nya.

Pembalap Italia itu terjebak dalam situasi ini, dan menabrak bagian belakang motor Espargaro, yang menyebabkan kerusakan pada RC213V. Tapi, efek insiden juga sangat negatif ke Morbido.

Ia harus memulai balapan dari pit lane, dan kehilangan sebagian fairing sisi kirinya. Namun, yang lebih parah lagi, ia mengalami cedera pada tangan kirinya.

Pembalap Tim Balap VR46 itu harus kembali ke pit di akhir putaran pertama balapan dan pergi ke pusat medis, di mana ia didiagnosis mengalami patah tulang di tangan kirinya.

Morbidelli bukan satu-satunya pembalap yang harus kembali ke pit, Jorge Martin dan Maverick Vinales juga harus mempersingkat balapan mereka.

Akibat cedera tersebut, Morbidelli dinyatakan tidak fit dan tidak akan dapat mengikuti tes pada hari Selasa di Sirkuit Ricardo Tormo, yang membuka rangkaian pra-musim 2026.

Sementara itu, rekan satu tim Morbidelli di VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, meraih podium berkat manuver lap kedua terakhir ke Pedro Acosta untuk mengamankan podium ganda pertamanya musim ini setelah finis ketiga pada Sprint Race hari Sabtu.

Balapan dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, yang memimpin Aprilia 1-2 pertama sejak Grand Prix Catalan tahun 2023 ketika Aleix Espargaro mengalahkan Maverick Vinales; Bezzecchi hari ini diikuti oleh pebalap Trackhouse, Raul Fernandez, di garis finis.