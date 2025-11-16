Klasemen Akhir MotoGP 2025 setelah Grand Prix Valencia

Klasemen akhir MotoGP 2025 setelah Grand Prix Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir.

Marc Marquez, 2025 Valencia MotoGP

Klasemen MotoGP 2025 ditutup dengan Marc Marquez sebagai juara dunia, Alex Marquez di posisi runner-up, dan Marco Bezzecchi melengkapi tiga besar klasemen.

Marc Marquez memenangkan gelar dunia kesembilan yang telah lama ditunggu-tunggu selama musim debutnya Ducati Lenovo meskipun melewatkan empat putaran terakhir karena cedera bahu di Mandalika.

Alex Marquez, mengendarai GP24 berusia satu tahun di Gresini Ducati, kemudian mengamankan runner-up klasemen - dan pencapaian Marquez bersaudara 1-2 yang bersejarah - di Sepang sebelum Bezzecchi mempersembahkan Aprilia posisi terbaiknya dalam klasemen pembalap di Valencia Sprint hari Sabtu.

Hari terakhir musim ini melihat Pedro Acosta dari KTM mengamankan tempat keempat atas rekan setim Marc Francesco Bagnaia, sementara Fabio di Giannantonio mengkonfirmasi posisi keenam di depan rekan setim VR46 Franco Morbidelli, yang jatuh di lap pemanasan.

Fermin Aldeguer (Gresini) meraih kemenangan Grand Prix dalam perjalanannya menuju gelar Rookie of the Year. Fabio Quartararo adalah pembalap Yamaha terkemuka di posisi kesembilan, selama kampanye terakhir mesin Inline4.

Pemenang Le Mans Johann Zarco (LCR) adalah pembalap Honda teratas di urutan ke-12, satu tempat di atas Luca Marini dari HRC...

Klasemen Akhir MotoGP 2025 - Grand Prix Valencia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)467(-78)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)353(-192)
4=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)307(-238)
5=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)288(-257)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)262(-283)
7=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)231(-314)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*214(-331)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)201(-344)
10=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)172(-373)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)155(-390)
12=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)148(-397)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)142(-403)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)112(-433)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)96(-449)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*89(-456)
17^1Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)79(-466)
18˅1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)68(-477)
20=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)43(-502)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)29(-516)
23=Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*7(-538)
27=Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)2(-543)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

