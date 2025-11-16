Klasemen Akhir MotoGP 2025 setelah Grand Prix Valencia
Klasemen akhir MotoGP 2025 setelah Grand Prix Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir.
Klasemen MotoGP 2025 ditutup dengan Marc Marquez sebagai juara dunia, Alex Marquez di posisi runner-up, dan Marco Bezzecchi melengkapi tiga besar klasemen.
Marc Marquez memenangkan gelar dunia kesembilan yang telah lama ditunggu-tunggu selama musim debutnya Ducati Lenovo meskipun melewatkan empat putaran terakhir karena cedera bahu di Mandalika.
Alex Marquez, mengendarai GP24 berusia satu tahun di Gresini Ducati, kemudian mengamankan runner-up klasemen - dan pencapaian Marquez bersaudara 1-2 yang bersejarah - di Sepang sebelum Bezzecchi mempersembahkan Aprilia posisi terbaiknya dalam klasemen pembalap di Valencia Sprint hari Sabtu.
Hari terakhir musim ini melihat Pedro Acosta dari KTM mengamankan tempat keempat atas rekan setim Marc Francesco Bagnaia, sementara Fabio di Giannantonio mengkonfirmasi posisi keenam di depan rekan setim VR46 Franco Morbidelli, yang jatuh di lap pemanasan.
Fermin Aldeguer (Gresini) meraih kemenangan Grand Prix dalam perjalanannya menuju gelar Rookie of the Year. Fabio Quartararo adalah pembalap Yamaha terkemuka di posisi kesembilan, selama kampanye terakhir mesin Inline4.
Pemenang Le Mans Johann Zarco (LCR) adalah pembalap Honda teratas di urutan ke-12, satu tempat di atas Luca Marini dari HRC...
Klasemen Akhir MotoGP 2025 - Grand Prix Valencia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|467
|(-78)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|353
|(-192)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|307
|(-238)
|5
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|288
|(-257)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|262
|(-283)
|7
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|231
|(-314)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|214
|(-331)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|201
|(-344)
|10
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|172
|(-373)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|155
|(-390)
|12
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|148
|(-397)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|142
|(-403)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|112
|(-433)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|96
|(-449)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|89
|(-456)
|17
|^1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|79
|(-466)
|18
|˅1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|68
|(-477)
|20
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|43
|(-502)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|29
|(-516)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|7
|(-538)
|27
|=
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|2
|(-543)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie