Klasemen Akhir MotoGP 2025 setelah Grand Prix Valencia

Klasemen MotoGP 2025 ditutup dengan Marc Marquez sebagai juara dunia, Alex Marquez di posisi runner-up, dan Marco Bezzecchi melengkapi tiga besar klasemen.

Marc Marquez memenangkan gelar dunia kesembilan yang telah lama ditunggu-tunggu selama musim debutnya Ducati Lenovo meskipun melewatkan empat putaran terakhir karena cedera bahu di Mandalika.

Alex Marquez, mengendarai GP24 berusia satu tahun di Gresini Ducati, kemudian mengamankan runner-up klasemen - dan pencapaian Marquez bersaudara 1-2 yang bersejarah - di Sepang sebelum Bezzecchi mempersembahkan Aprilia posisi terbaiknya dalam klasemen pembalap di Valencia Sprint hari Sabtu.

Hari terakhir musim ini melihat Pedro Acosta dari KTM mengamankan tempat keempat atas rekan setim Marc Francesco Bagnaia, sementara Fabio di Giannantonio mengkonfirmasi posisi keenam di depan rekan setim VR46 Franco Morbidelli, yang jatuh di lap pemanasan.

Fermin Aldeguer (Gresini) meraih kemenangan Grand Prix dalam perjalanannya menuju gelar Rookie of the Year. Fabio Quartararo adalah pembalap Yamaha terkemuka di posisi kesembilan, selama kampanye terakhir mesin Inline4.

Pemenang Le Mans Johann Zarco (LCR) adalah pembalap Honda teratas di urutan ke-12, satu tempat di atas Luca Marini dari HRC...

Klasemen Akhir MotoGP 2025 - Grand Prix Valencia Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 545 2 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 467 (-78) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 353 (-192) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 307 (-238) 5 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 288 (-257) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 262 (-283) 7 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 231 (-314) 8 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 214 (-331) 9 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 201 (-344) 10 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 172 (-373) 11 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 155 (-390) 12 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 148 (-397) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 142 (-403) 14 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 112 (-433) 15 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 96 (-449) 16 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 89 (-456) 17 ^1 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 79 (-466) 18 ˅1 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 72 (-473) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 68 (-477) 20 = Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 43 (-502) 21 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 34 (-511) 22 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 29 (-516) 23 = Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) 10 (-535) 24 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 8 (-537) 25 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 8 (-537) 26 = Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 7 (-538) 27 = Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) 2 (-543)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie