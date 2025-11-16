Quartararo Ingin Sepenuhnya Melupakan Grand Prix Valencia

Fabio Quartararo mengatakan bahwa Grand Prix MotoGP Valencia-nya "adalah balapan yang ingin sepenuhnya dilupakan" setelah masalah awal balapan yang kemudian diikuti kecelakaan.

Bintang Monster Yamaha itu memulai balapan dari posisi keenam di grid, tetapi ada masalah di kopling, yang diikuti perangkat holeshot depan yang tidak terlepas di empat tikungan pertama membuatnya terlempar dari 10 besar di awal balapan hari Minggu.

Quartararo berada di poin, sebelum kecelakaan pada putaran ke-24 dari 27 di Tikungan 6 memberinya DNF pertamanya di Grand Prix sejak Aragon.

"Yah, empat tikungan pertama benar-benar mimpi buruk," katanya. "Saya mengalami masalah dengan kopling. Lalu saya baru melepaskan tuas depan di Tikungan 4.

"Jadi, saya kehilangan entah berapa posisi. Lalu kecepatan kami menurun. Jadi, balapan ini benar-benar sulit dilupakan."

Quartararo mengatakan kecelakaan itu terjadi karena ia coba menekan untuk mengejar Enea Bastianini dari Tech3 KTM di depannya, meskipun merasa ia tidak melakukan "sesuatu yang aneh".

"Tidak ada," ia memulai ketika ditanya tentang apa yang terjadi dalam kecelakaan itu. "Saya mencoba menekan sedikit lebih keras, tetapi saya rasa saya tidak melakukan sesuatu yang aneh.

"Tapi, saya kehilangan kendali di saat-saat terakhir. Saya ingin menekan, saya juga ingin melihat kecepatan saya dengan ban bekas.

"Saya sedikit mengejar Bastianini, tetapi kami kesulitan untuk menyalip dan saya hanya berusaha sedekat mungkin.

"Tapi saya finis lebih dekat ke tanah daripada Bastianini."

Quartararo mengakhiri musim 2025 di peringkat kesembilan klasemen setelah mengumpulkan 201 poin, 11 poin lebih banyak dari rekan setimnya Alex Rins, Miguel Oliveira, dan Jack Miller jika digabungkan.

Yamaha juga memasuki tahun depan sebagai satu-satunya pabrikan yang masih memiliki konsesi penuh, setelah finis terakhir di klasemen pabrikan.

Honda naik satu peringkat konsesi setelah Luca Marini finis di peringkat ketujuh pada hari Minggu di Grand Prix Valencia.