Martin Akui Sudah Berencana untuk Mundur dari GP Valencia

Jorge Martin menganggap keputusan untuk mengakhiri MotoGP Valencia lebih awal sebagai "keputusan cerdas" setelah diskusi pra-balapan dengan Aprilia.

Juara dunia 2024 itu kembali beraksi untuk putaran terakhir musim ini, setelah absen sejak Grand Prix Jepang karena cedera tulang selangka yang rumit.

Start dari posisi ke-17, Jorge Martin hampir berada di 10 besar pada Sprint Race hari Sabtu sebelum sebuah kesalahan membuatnya keluar jalur dan jatuh ke barisan belakang.

Menghadapi double long-lap penalty untuk Grand Prix karena insiden di Motegi, Martin sengaja melebar di Tikungan 1 saat start untuk menghindari insiden sebelum menjalani hukumannya.

Setelah mengumpulkan beberapa data terkait motor, Martin masuk ke pitlane untuk mundur di akhir lap ke-14, yang memang sudah direncanakan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sulit untuk memutuskan, karena Anda bisa punya strategi,” ujarnya tentang startnya di Grand Prix. “Tapi, ketika Anda mulai, Anda tahu apa yang bisa terjadi.

“Tapi saya melihat dengan jelas ke mana harus pergi dan saya langsung keluar dari trek.

“Tidak masuk akal bagi saya untuk berada di antara rombongan, karena seperti yang Anda lihat dengan [Johann] Zarco dan Pecco [Bagnaia] yang terjatuh.

“Jadi, saya tidak ingin ini terjadi pada saya. Jadi, saya langsung keluar. Saya melakukan dua long-lap, lalu saya mencoba memahami beberapa hal tentang motor.

“Saya sangat lelah sepanjang akhir pekan, jadi targetnya memang untuk berhenti dari balapan. Kami berbicara dengan tim, dan keputusan yang cerdas adalah berhenti setelah beberapa lap.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya sudah menempuh 14 atau 15 putaran, sedikit lebih banyak dari kemarin, yang merupakan pertanda baik. Tapi saya sangat lelah dan kesakitan, jadi tidak masuk akal untuk melanjutkannya.

Ia menambahkan: "Tim memberi tahu saya di papan pit, jadi begitu mereka memberi tahu saya, saya langsung melaju satu putaran lagi.

"Saya hanya ingin menyapa klub penggemar saya. Aneh karena di Valencia selalu sangat menyenangkan untuk mengakhiri musim dan kita bisa merayakannya kembali ke pit.

"Tapi kali ini saya tidak bisa melakukannya."

Martin mengatakan, terlepas dari kondisi fisiknya, ia tetap mencoba beberapa hal baru dengan set-up Aprilia-nya menjelang tes hari Selasa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Hari ini, saya mengubah beberapa hal pada motor yang mengarah ke sana,” jelasnya. “Sekadar informasi. Kami tahu lebih banyak. Kami tahu ini bukan jalannya.

“Saya sedikit berlatih di peta, memahami apa yang saya butuhkan di motor ini. Saya merasa kami sedang berkembang dan membuat kemajuan.

“Tapi yang terpenting adalah hari Selasa, karena saya masih belum 100%, dan kemudian saat balapan berikutnya di bulan Februari, saya akan siap mengambil risiko dan memanfaatkan tiga, empat persepuluh detik yang saya lewatkan untuk meraih kemenangan.”

Sementara itu, Aprilia RS-GP menyelesaikan balapan ini 1-2 dengan pembalap pabrikan Marco Bezzecchi finis di depan Raul Fernandez dari Trackhouse Racing.