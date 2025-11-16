Martin Akui Sudah Berencana untuk Mundur dari GP Valencia

Jorge Martin tidak menyelesaikan MotoGP Valencia setelah melakukan diskusi dengan Aprilia.

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
© Gold and Goose

Jorge Martin menganggap keputusan untuk mengakhiri MotoGP Valencia lebih awal sebagai "keputusan cerdas" setelah diskusi pra-balapan dengan Aprilia.

Juara dunia 2024 itu kembali beraksi untuk putaran terakhir musim ini, setelah absen sejak Grand Prix Jepang karena cedera tulang selangka yang rumit.

Start dari posisi ke-17, Jorge Martin hampir berada di 10 besar pada Sprint Race hari Sabtu sebelum sebuah kesalahan membuatnya keluar jalur dan jatuh ke barisan belakang.

Menghadapi double long-lap penalty untuk Grand Prix karena insiden di Motegi, Martin sengaja melebar di Tikungan 1 saat start untuk menghindari insiden sebelum menjalani hukumannya.

Setelah mengumpulkan beberapa data terkait motor, Martin masuk ke pitlane untuk mundur di akhir lap ke-14, yang memang sudah direncanakan.

“Sulit untuk memutuskan, karena Anda bisa punya strategi,” ujarnya tentang startnya di Grand Prix. “Tapi, ketika Anda mulai, Anda tahu apa yang bisa terjadi.

“Tapi saya melihat dengan jelas ke mana harus pergi dan saya langsung keluar dari trek.

“Tidak masuk akal bagi saya untuk berada di antara rombongan, karena seperti yang Anda lihat dengan [Johann] Zarco dan Pecco [Bagnaia] yang terjatuh.

“Jadi, saya tidak ingin ini terjadi pada saya. Jadi, saya langsung keluar. Saya melakukan dua long-lap, lalu saya mencoba memahami beberapa hal tentang motor.

“Saya sangat lelah sepanjang akhir pekan, jadi targetnya memang untuk berhenti dari balapan. Kami berbicara dengan tim, dan keputusan yang cerdas adalah berhenti setelah beberapa lap.

"Saya sudah menempuh 14 atau 15 putaran, sedikit lebih banyak dari kemarin, yang merupakan pertanda baik. Tapi saya sangat lelah dan kesakitan, jadi tidak masuk akal untuk melanjutkannya.

Ia menambahkan: "Tim memberi tahu saya di papan pit, jadi begitu mereka memberi tahu saya, saya langsung melaju satu putaran lagi.

"Saya hanya ingin menyapa klub penggemar saya. Aneh karena di Valencia selalu sangat menyenangkan untuk mengakhiri musim dan kita bisa merayakannya kembali ke pit.

"Tapi kali ini saya tidak bisa melakukannya."

Martin mengatakan, terlepas dari kondisi fisiknya, ia tetap mencoba beberapa hal baru dengan set-up Aprilia-nya menjelang tes hari Selasa.

“Hari ini, saya mengubah beberapa hal pada motor yang mengarah ke sana,” jelasnya. “Sekadar informasi. Kami tahu lebih banyak. Kami tahu ini bukan jalannya.

“Saya sedikit berlatih di peta, memahami apa yang saya butuhkan di motor ini. Saya merasa kami sedang berkembang dan membuat kemajuan.

“Tapi yang terpenting adalah hari Selasa, karena saya masih belum 100%, dan kemudian saat balapan berikutnya di bulan Februari, saya akan siap mengambil risiko dan memanfaatkan tiga, empat persepuluh detik yang saya lewatkan untuk meraih kemenangan.”

Sementara itu, Aprilia RS-GP menyelesaikan balapan ini 1-2 dengan pembalap pabrikan Marco Bezzecchi finis di depan Raul Fernandez dari Trackhouse Racing.

Martin Akui Sudah Berencana untuk Mundur dari GP Valencia
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Read More

Latest News

MotoGP News
Hadiah Spesial untuk Bezzecchi dari Kemenangan GP Valencia
26m ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Ungkap Masalah Ban Belakang di GP Valencia
42m ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Mir Pertanyakan Inkonsistensi Steward atas Penalti Sprint Race
51m ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Morbidelli Diminta "Lebih Berhati-Hati" usai Insiden Starting Grid
1h ago
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bagnaia Beri Penilaiannya atas Insiden Lap 1 dengan Zarco
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP News
Martin Akui Sudah Berencana untuk Mundur dari GP Valencia
1h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Quartararo Ingin Sepenuhnya Melupakan Grand Prix Valencia
1h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Morbidelli Alami Cedera Tangan usai Insiden Aneh di Starting Grid
1h ago
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, riders' parade. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 Valencia 2025: Izan Guevara Menang, Moreira Kunci Gelar
2h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025 champion, Valencia
Moto3 Results
Moto3 Valencia 2025: Fernandez Jaga Tradisi Kemenangan Leopard
3h ago
Adrian Fernandez, 2025, Moto3, Valencia GP