Bagnaia Beri Penilaiannya atas Insiden Lap 1 dengan Zarco

Francesco Bagnaia dari Ducati menilai tabrakan yang melibatkan Johann Zarco dan membuatnya keluar dari MotoGP Valencia adalah "insiden balap".

Juara dunia ganda itu menderita DNF kelima berturut-turut di Grand Prix terakhir Valencia, setelah ditabrak oleh Johann Zarco dari LCR Honda pada lap pembuka.

Akhir pekan Bagnaia diperumit oleh kesalahan pengisian bahan bakar saat kualifikasi yang membuatnya berada di posisi ke-16 di grid, meskipun ia merasa ia bisa bersaing untuk mendapatkan hasil enam besar pada hari Minggu.

Zarco diberi penalti putaran panjang atas tabrakan tersebut, yang menurut Bagnaia adalah hukuman yang tepat.

"Sejujurnya, balapan hanya berlangsung 25 detik," ia memulai. "Saya cukup siap. Saya menyalip enam pembalap, jadi itu start yang bagus.

"Zarco saja yang melewatkan titik pengereman, dan itu insiden balapan. Saya pikir itu insiden balapan, sesuatu yang bisa terjadi.

"Hukuman yang mereka berikan kepadanya sudah tepat, dan adil. Trek ini tidak mudah. ​​Putaran pertama di sini sulit, susah, dengan motor kami.

"Dia agak terlalu optimis. Tapi saya bisa saja melakukan hal yang sama di tikungan kedua ketika saya menyalip tiga pembalap, dan tidak terjadi apa-apa.

"Dia mencoba melakukan hal yang sama, dan dia melewatkan pengereman, tapi tidak ada yang terlalu aneh."

Tersingkirnya Bagnaia dari Grand Prix Valencia, serta masalah kualifikasinya, terjadi hanya beberapa minggu setelah ban bocor membuatnya kehilangan podium di Malaysia.

Setelah memulai musim sebagai penantang gelar, Bagnaia mengakhirinya di posisi kelima klasemen.

“Bagaimanapun, ini adalah salah satu musim tersulit, dan mungkin terburuk yang pernah saya alami – terutama di bagian akhir,” ujarnya.

“Jadi, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang ini. Saya rasa saya sudah cukup bicara selama musim ini, dan sekarang saya hanya menantikan untuk mengendarai motor saat tes, berharap kami akan menemukan solusinya.

“Saya seorang pemimpi, jadi saya masih yakin ini akan mungkin, dan kita lihat apakah kami bisa memulai dengan dasar yang baik untuk tes di bulan Februari.”

“Negativitas bukanlah kuncinya”

Ditanya pendapatnya setelah kecelakaan itu, dan musim 2025 yang telah ia jalani, Bagnaia tidak ingin terlalu memikirkan musim ini dengan negatif karena ia merasa hal itu akhir-akhir ini telah "menarik hal-hal negatif".

“Jelas, setelah musim ini, saya hanya ingin menikmatinya, bersenang-senang selama balapan," akunya kepada media, termasuk Crash.net yang meliput langsung di Valencia.

“Selama tiga tikungan saya bersenang-senang, dan saya pikir kemungkinan balapan yang bagus ada untuk finis di tujuh besar, enam besar.

“Itu akan menjadi hasil yang fantastis, dan saya pikir itu mungkin, mengingat feeling di ban medium dan tangki bahan bakar yang besar.

“Jadi, balapan yang bagus itu mungkin. Sejujurnya, lagi hari ini, kecelakaan atau mengalami masalah kemarin, dan mengalami masalah pada Jumat pagi.

“Jadi, saya pikir hal negatif bukanlah kuncinya, dan ketika Anda mulai berpikir negatif, Anda menarik hal-hal negatif.

“Itulah yang terjadi pada kami. Saya rasa semua orang lelah, dan musim ini cukup sulit bagi semua orang, panjang, dan jika Anda menikmati musim ini, meskipun panjang, Anda akan sampai di bagian akhir dengan mudah.

“Dalam situasi kami, kami mencapai tiga besar di kejuaraan dan bertujuan untuk memperebutkan satu atau dua posisi di kejuaraan, lalu apa yang terjadi, terjadilah.

“Tim juga mulai lelah seperti saya, dan sulit untuk bekerja dalam situasi seperti itu.

“Saya membuat banyak kesalahan, seperti kemarin di kualifikasi, karena tidak cepat di percobaan pertama. Dan tim juga melakukan satu kesalahan. Tapi itu bagian dari pekerjaan.”