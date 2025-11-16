Morbidelli Diminta "Lebih Berhati-Hati" usai Insiden Starting Grid

Insiden starting grid antara Franco Morbidelli dan Aleix Espargaro tidak memicu kemarahan yang berarti dari pembalap penguji HRC, tetapi ia memperingatkan Morbidelli "harus lebih berhati-hati".

Morbidelli dan Espargaro sedang menuju grid sebelum dimulainya MotoGP Valencia – balapan terakhir musim ini di mana Espargaro menjadi wildcard untuk Honda HRC menjelang tes resmi pada hari Selasa – ketika mereka bertabrakan.

Espargaro berhenti di kotak gridnya, dan Morbidelli menabraknya dari belakang, sehingga terjatuh. Morbidelli memulai balapan dari pit lane tetapi harus mundur karena patah tulang tangan kiri setelah satu putaran.

Espargaro melakukan stoppie saat ia memasuki grid startnya, tetapi menjelaskan bahwa hal itu wajar dilakukan, dan juga bukan karena ia perlu memasang perangkat holeshot.

“Saya berhenti di tempat saya,” Aleix Espargaro menjelaskan setelah balapan. “Oke, saya mengerem sedikit lebih keras, tetapi juga ketika Anda tidak memiliki perangkat tersebut, terkadang Anda mengerem keras untuk memanaskan rem atau semacamnya.

“Tapi saya tetap di tempat saya, tidak peduli seberapa kuat saya mengerem atau tidak – dia tidak melihat saya.”

Ia menambahkan: “Dia tidak melihat saya, jadi ini bukan tentang bagaimana saya mengerem – dia tidak melihat lurus. Bagi saya, itu bisa terjadi, saya tidak akan menyalahkannya.

“Saya juga merasa tidak enak karena dia cedera, tetapi dia harus lebih berhati-hati karena setiap akhir pekan hal itu terjadi. Jadi, bagi saya, dia perlu sedikit lebih fokus.”

Espargaro mengatakan bahwa melihat Morbidelli tersungkur di trek setelah kontak, dan mengetahui bahwa ia mengalami cedera, membuatnya tidak bisa marah kepada pembalap VR46 Ducati tersebut, yang terlibat dalam serangkaian insiden musim ini, termasuk dengan Espargaro di Silverstone.

"Saya merasa kasihan padanya, sungguh," katanya. "Juga, di balapan terakhir musim ini, saya melihatnya tersungkur di trek – saya sama sekali tidak menyukainya.

"Tapi saya berpikir, itu bisa terjadi di awal grid ketika semua orang mengerem, tetapi tidak ketika Anda berada di posisi Anda; dan saya tidak berada di P21 saat ia datang dengan kecepatan tinggi, saya berada di P14, jadi di tengah grid.

"Anda harus berhati-hati, Anda harus melambat di posisi itu, Anda harus sangat fokus; sangat fokus karena kami harus melakukan banyak hal, mengaktifkan berbagai hal, banyak tombol. Anda harus berkonsentrasi dan menatap lurus."

Morbidelli tidak akan menerima penalti atas insiden tersebut, karena Steward MotoGP menganggap ia secara efektif menghukum dirinya sendiri dengan terjatuh dan mengalami cedera di tangan kirinya.

Espargaro tidak terlalu peduli apakah insiden itu layak diberi penalti atau tidak.

"Saya tidak tahu," katanya. "Bagi saya, ketika manuver Anda berbahaya, itu harus berupa penalti, dan ia harus lebih fokus.

"Saya kasihan padanya karena ia mengalami cedera, tetapi ia bisa sangat melukai saya. Anda harus fokus.

"Saya tidak peduli dengan penaltinya, tetapi ia harus lebih berkonsentrasi karena ini bukan pertama kalinya – setiap akhir pekan ada sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan konsentrasi.

"Jadi, ia mengalami cedera serius di tangan, jadi semoga ia bisa pulih dengan cepat."

Kerusakan motor “disayangkan”

Espargaro mengalami kerusakan di beberapa bagian motornya akibat kontak tersebut, termasuk pijakan kaki dan knalpot, yang membuatnya kehilangan performa sejak awal balapan dan berdampak signifikan pada gaya berkendaranya.

“Sangat disayangkan karena motornya tidak berfungsi sama sekali, knalpot saya juga menyentuh kaki,” ujarnya.

Ia menambahkan: “Saya kehilangan beberapa bagian dari knalpot. Sejak awal, motornya sangat lambat karena tidak ada torsi karena kedua knalpot rusak.

“Saya tidak memiliki rem mesin karena katup knalpot rusak, jadi tidak ada pengereman mesin.

“Masalahnya adalah pijakan kaki yang saya lihat sejak awal bergerak. Di tikungan kanan saya mencoba untuk tidak terlalu menekan karena bergerak, setiap putaran semakin banyak, dan lima putaran terakhir mulai menyentuh lantai karena tidak ada baut lagi.

“Swingarm dan semuanya juga hancur karena dia menghantam saya dengan cukup keras.

“Saya cepat. Sangat disayangkan karena saya sangat baik, tetapi itu bisa terjadi.”

