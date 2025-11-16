Mir Pertanyakan Inkonsistensi Steward atas Penalti Sprint Race

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Joan Mir dari Honda mengklaim penjelasan yang diberikan oleh Steward MotoGP setelah ia dihukum karena tabrakan di sprint Valencia "membuktikan" adanya "inkonsistensi".

Juara dunia 2020 itu terlibat insiden dengan rekan setimnya di Honda, Luca Marini, pada Lap 2 Sprint Race hari Sabtu di Ricardo Tormo.

Setelah itu, Mir merasa ia seharusnya tidak mendapatkan penalti, jika tidak "tidak akan ada yang menyalip" lagi.

Steward memang memberinya long lap, yang ia lakukan pada hari Minggu di Grand prix dalam perjalanannya ke posisi ke-13.

Ketika ditanya pada hari Minggu tentang pertemuannya dengan Steward FIM, Simon Crafar, Mir mengamuk: "Sangat lucu, karena dia bilang 'tidak, tindakan ini, kami akan menghukummu'.

"Saya bilang 'oke, bisakah kamu memutar video tentang apa yang terjadi dengan [Ai] Ogura di Sachsenring?'

"Dia bilang 'ya, kita bisa menempatkannya'. Ogura di Tikungan 1 di Sachsenring, dia jatuh, dia menabrak saya dan kami berdua finis di tanah. [Saya bertanya] apakah Anda menghukum ini di Sachsenring.

"Dia bilang 'tidak'. [Saya bertanya] apakah Anda akan menghukum saya? [Dia bilang] 'ya, di Sachsenring kami membuat kesalahan, karena seharusnya kami menghukum'.

"Jadi, ini menegaskan kurangnya konsistensi dalam hukuman yang tidak kami pahami."

Crash mendapatkan konfirmasi bahwa komentar Mir tidak sepenuhnya akurat, karena Steward menjelaskan Ogura tidak dihukum karena ia tidak mencoba menyalip dalam tabrakan tersebut.

Dalam insiden tersebut, Mir sudah melebar di Tikungan 1, sementara Ogura kehilangan kendali bagian depan saat berada di jalur balap normal.

Di sisi lain, Mir sedang menyalip Marini saat ia terjatuh dan menyelamatkan rekan setimnya.

Jack Miller dari Pramac juga tidak senang dengan keputusan steward yang memberikan penalti kepadanya atas tabrakan sprint dengan Fermin Aldeguer.

Mir dan Miller adalah kritikus terbuka pertama terhadap kepala steward baru Simon Crafar, meskipun pendekatannya pada tahun 2025 telah dipuji secara luas oleh grid di seluruh musim.

Penurunan ban "masif, tak terduga"

Terlepas dari long-lap penalty, Grand Prix Mir pada hari Minggu juga terpengaruh oleh penurunan grip ban Medium belakangnya yang tak terduga.

“Gripnya kurang sejak awal,” ujarnya. “Saya tidak begitu mengerti kenapa. Lalu turun pada 10 lap terakhir, seperti penurunan yang sangat besar.

“Rasanya saya belum pernah mengalami penurunan sebesar ini seumur hidup, kehilangan performa sebanyak itu di paruh akhir balapan.

“Tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Kita akan mengerti kenapa, karena saya belum punya jawaban hari ini.

“Entahlah. Itu sangat tidak terduga. Saya sudah melakukan banyak putaran akhir pekan ini untuk memperbaiki manajemen ban, dan saya mengalami penurunan yang sangat besar. Kita akan mencoba memahaminya untuk mendapatkan jawabannya.”

