Alex Marquez Ungkap Masalah Ban Belakang di GP Valencia

Alex Marquez menjelaskan harapannya untuk meraih kemenangan MotoGP Valencia pupus karena masalah ban belakang saat balapan terakhir musim 2025 memasuki lima lap.

Runner-up musim itu meraih kemenangan Sprint pada hari Sabtu di Valencia, hasil mengejutkan setelah merasa kecepatannya tidak sebanding dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Hal ini memicu duel sengit antara keduanya di Grand Prix 27 lap hari Minggu, dengan Bezzecchi dan Alex Marquez yang akhirnya berhasil memisahkan diri dari rombongan di awal balapan.

Namun, kecepatan Marquez mulai menurun setelah lima putaran, saat ia tiba-tiba kehilangan grip pada ban belakang Mediumnya.

Ia meraih bendera finis di posisi keenam, setelah rekan setim Fermin Aldeguer menyalipnya di tikungan terakhir di putaran terakhir.

“Kami tidak mengubahnya,” katanya ketika ditanya apakah setup motor jadi masalah. “Kami mencoba sesuatu saat warm-up, tetapi saya merasa tidak nyaman. Jadi, kami memutuskan untuk menggunakan [motor] yang sama seperti kemarin.

"Maksud saya, ya, saya bisa start dengan baik, cukup kompetitif di belakang Marco.

"Tapi, dari putaran kelima hingga ketujuh, kurang lebih, saya mulai banyak kehilangan gigi di bagian belakang.

"Dan itulah masalahnya, banyak getaran di bagian belakang, dan sebagainya. Saya menderita dari saat itu hingga akhir. 15 putaran terakhir sulit untuk diselesaikan.

"Lebih baik hal seperti ini terjadi sekarang daripada di pertengahan musim 2026. Jadi, lebih baik masalah ini terjadi sekarang untuk dipahami pada hari Selasa."

Marquez menambahkan bahwa "penurunan pertama" pada cengkeraman terjadi "terlalu dini", karena ban belakangnya bahkan belum mencapai suhu optimal.

"Saya tidak tahu," katanya. "Kami perlu menganalisis sedikit dan memahami, karena penurunan pertama terlalu dini karena ban saat itu belum berada pada suhu yang tepat.

"Dalam lima lap pertama, Anda mungkin menggunakan 15% ban, tetapi tidak lebih.

"Tetapi saya mulai merasakan getaran pada saat itu, sedikit penurunan di sisi kiri, terutama di lintasan lurus.

"Tetapi yang terpenting adalah belajar dan beradaptasi dengan gaya berkendara untuk menyelesaikan balapan."

