Apa yang Harus Direlakan Honda dari Kenaikan Konsesi MotoGP?

Naiknya Honda dari peringkat konsesi MotoGP D ke C menghilangkan beberapa kelonggaran teknis penting, apa saja?

Luca Marini, 2025 Valencia MotoGP
Luca Marini, 2025 Valencia MotoGP

Posisi ketujuh Luca Marini di final Valencia menjadikan Honda sebagai pabrikan MotoGP pertama yang mengalami perubahan rating konsesi sejak sistem baru diperkenalkan pada awal 2024.

Honda mengalami kenaikan rating konsesi dari D ke C setelah mencapai ambang batas 35% poin konstruktor maksimum pada musim 2025.

Dan dengan itu, ada beberapa konsesi teknis yang berubah atau hilang sama sekali bagi Honda untuk musim 2026. Untuk lebih jelasnya, simak uraian di bawah ini:

Ban tes privat:

D: 260 ban.

C: 220 ban.

Pengujian privat:

D: Pembalap penguji dan reguler.

C: Hanya pembalap penguji.

Pengujian di track Grand Prix:

D: Semua trek Grand Prix.

C: Hanya tiga trek yang dinominasikan.

Wildcard:

Tidak berubah, tetap enam penampilan per musim

Alokasi mesin (per pembalap, per musim):

D: 10 mesin.

C: 8 mesin.

Pengembangan mesin:

D: Modifikasi mesin diizinkan.

C: Spesifikasi mesin dibekukan.

Pemaruan aero:

D: 2 untuk setiap musim.

C: 1 untuk setiap musim.

Saat Honda bergabung dengan KTM dan Aprilia di kategori C, Ducati jadi satu-satunya pabrikan di ranking A - yang memiliki 85% atau lebih dari poin konstruktor maksimum - sedangkan Yamaha jadi satu-satunya pabrikan di rank D.

Dengan ini, berarti rookie LCR Honda dan juara dunia Moto2 2025 Diogo jadi satu-satunya pembalap reguler yang bisa mewakili Honda di tes Shakedown Sepang.

Peringkat konsesi MotoGP dihitung ulang dua kali per musim selama 'jendela' berikut:

Dari acara pertama hingga acara terakhir di musim yang sama, memberikan status konsesi untuk awal musim berikutnya.

Dari acara pertama setelah larangan uji coba musim panas hingga acara terakhir sebelum larangan uji coba musim panas di musim berikutnya, memberikan status konsesi untuk sisa musim tersebut.

Apa yang Harus Direlakan Honda dari Kenaikan Konsesi MotoGP?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
Tes MotoGP Valencia: Laptime Terbaru dari Ricardo Tormo (16:30)
47s ago
Raul Fernandez, 2025 Valencia MotoGP test
F1 News
Bottas Dukung Hamilton untuk Bangkit dari Start Lambat di Ferrari
8m ago
Lewis Hamilton and Valtteri Bottas
MotoGP News
FOTO: Aprilia 'Pamer' Aero Barunya di Tes MotoGP Valencia
36m ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Balas Dendam atas Kegagalan Podium Valencia 2023
1h ago
Fabio Di Giannantonio, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Feature
Apa yang Harus Direlakan Honda dari Kenaikan Konsesi MotoGP?
2h ago
Luca Marini, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP News
Menang di Valencia, Aprilia: Biasanya Kami Payah di Akhir Musim
2h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Toprak Razgatlioglu Lakoni Debut MotoGP Resminya di Tes Valencia
2h ago
Toprak Razgatliglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test
MotoGP News
Rins Peringatkan Pembalap Yamaha Lain Jelang Tes MotoGP Valencia
3h ago
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Ducati Lenovo Pamer Dua Livery Khusus untuk Tes MotoGP Valencia
3h ago
Nicolo Bulega's livery for the 2025 Valencia MotoGP test. Credit: Instagram/Ducati Corse.
MotoGP News
Murid Valentino Rossi Mendapat Kesempatan Tes MotoGP Valencia
3h ago
Celestino Vietti, VR46 Ducati, 2025 Valencia test