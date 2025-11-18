Apa yang Harus Direlakan Honda dari Kenaikan Konsesi MotoGP?

Posisi ketujuh Luca Marini di final Valencia menjadikan Honda sebagai pabrikan MotoGP pertama yang mengalami perubahan rating konsesi sejak sistem baru diperkenalkan pada awal 2024.

Honda mengalami kenaikan rating konsesi dari D ke C setelah mencapai ambang batas 35% poin konstruktor maksimum pada musim 2025.

Dan dengan itu, ada beberapa konsesi teknis yang berubah atau hilang sama sekali bagi Honda untuk musim 2026. Untuk lebih jelasnya, simak uraian di bawah ini:

Ban tes privat:

D: 260 ban.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

C: 220 ban.

Pengujian privat:

D: Pembalap penguji dan reguler.

C: Hanya pembalap penguji.

Pengujian di track Grand Prix:

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

D: Semua trek Grand Prix.

C: Hanya tiga trek yang dinominasikan.

Wildcard:

Tidak berubah, tetap enam penampilan per musim

Alokasi mesin (per pembalap, per musim):

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

D: 10 mesin.

C: 8 mesin.

Pengembangan mesin:

D: Modifikasi mesin diizinkan.

C: Spesifikasi mesin dibekukan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pemaruan aero:

D: 2 untuk setiap musim.

C: 1 untuk setiap musim.

Saat Honda bergabung dengan KTM dan Aprilia di kategori C, Ducati jadi satu-satunya pabrikan di ranking A - yang memiliki 85% atau lebih dari poin konstruktor maksimum - sedangkan Yamaha jadi satu-satunya pabrikan di rank D.

Dengan ini, berarti rookie LCR Honda dan juara dunia Moto2 2025 Diogo jadi satu-satunya pembalap reguler yang bisa mewakili Honda di tes Shakedown Sepang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Peringkat konsesi MotoGP dihitung ulang dua kali per musim selama 'jendela' berikut:

Dari acara pertama hingga acara terakhir di musim yang sama, memberikan status konsesi untuk awal musim berikutnya.

Dari acara pertama setelah larangan uji coba musim panas hingga acara terakhir sebelum larangan uji coba musim panas di musim berikutnya, memberikan status konsesi untuk sisa musim tersebut.