Menang di Valencia, Aprilia: Biasanya Kami Payah di Akhir Musim

CEO Aprilia Massimo Rivola menanggapi kemenangan Marco Bezzecchi di MotoGP Valencia.

Bos Aprilia Massimo Rivola bercanda bahwa mereka "untuk sekali ini bisa menikmati hari Minggu" setelah memenangkan Grand Prix Valencia.

Marco Bezzecchi menutup musim 2025 dengan kemenangan Grand Prix ketiganya usai mengungguli Raul Fernandez dari Trackhouse dengan selisih 0,686 detik di garis finis.

Ini menandai kemenangan beruntun pertama Aprilia di kelas utama, dan kemenangan 1-2 pertamanya sejak Grand Prix Catalan 2023.

Hasil ini juga menutup musim terbaik Aprilia di MotoGP, dengan empat kemenangan Grand Prix, finis kedua di klasemen pabrikan, dan ketiga di klasemen pembalap lewat Bezzecchi.

Merenungkan putaran terakhir tahun ini, CEO Aprilia, Rivola, berkata: “Akhirnya, karena biasanya di akhir musim kami cukup payah. Jadi, untuk sekali ini, kami bisa menikmati Minggu malam di Valencia.

“Tapi, sejujurnya, saya harus bilang, selain Sepang, dalam lima balapan terakhir kami cukup kuat.

“Dan itu tren yang sangat positif, juga jika kita mempertimbangkan tes hari Selasa, yang sangat penting, tetapi juga tahun depan.

“Jelas, ini bukan sesuatu yang biasa kami lakukan, tetapi kami ingin terbiasa.”

Sejak jeda musim panas, Aprilia secara konsisten jadi rival terdekat Ducati, sesuatu yang Rivola kaitkan dengan performa Bezzecchi, tetapi juga keberadaan Direktur Teknis Fabiano Sterlacchini.

“Yang pasti, kombinasi Marco dan tim adalah sesuatu yang membuat perbedaan,” tambahnya. “Saya tidak tahu apakah itu bermanfaat bagi Raul dan Ai [Ogura], tetapi yang pasti, saya melihat Marco sebagai salah satu kuncinya.

“Jelas, dialah yang mengendarai motor, tetapi ada tim di belakangnya.

“Saya pikir kuncinya juga adalah memulai dari awal musim bersama Fabiano, membangun Aprilia yang baru.”

Kemenangan Grand Prix ketiga Bezzecchi musim ini juga membuat Rivola kalah taruhan, yang berarti Bez membawa pulang RS-GP 2025 ke rumahnya.

