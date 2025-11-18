Rins Peringatkan Pembalap Yamaha Lain Jelang Tes MotoGP Valencia

Para pembalap Yamaha akan kembali menguji V4 pada hari Selasa di Valencia, termasuk Alex Rins di tim pabrikan.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
© Gold and Goose

Alex Rins memperingatkan rekan-rekannya di Yamaha bahwa "akan mudah membuat kesalahan" saat mengembangkan motor V4 meminta para pembalap untuk "lebih bersatu dari sebelumnya".

Yamaha mengumumkan akhir pekan lalu bahwa Grand Prix Valencia adalah balapan terakhir motor inline-four MotoGP mereka, karena mereka kini sepenuhnya berfokus pada proyek V4.

Keempat pembalap mereka akan mengendarai motor tersebut pada hari Selasa di tes pascamusim Valencia, menandai kedua kalinya hal itu terjadi tahun ini.

V4 telah menyelesaikan tiga wildcard dengan Augusto Fernandez, di mana ia mengeluhkan masalah bagian depan yang terus berlanjut, sementara mesin motor belum diset dalam kondisi maksimal.

Pembalap Yamaha harus "bersatu"

Menjelang tes hari Selasa, Rins meminta para pebalap Yamaha untuk bersatu dalam memberikan masukan tentang V4 karena akan mudah untuk salah arah.

"Maksud saya, saat ini, ada proyek yang benar-benar baru," ujarnya. "Kami perlu memilih komponen yang tepat. Akan sangat mudah untuk membuat kesalahan.

"Jadi, kami perlu memberikan banyak perhatian. Semua pebalap harus bergerak ke satu arah untuk meningkatkan performa.

"Kami perlu lebih bersatu dari sebelumnya untuk menemukan, secepat mungkin, jalan yang benar."

Rins berada di posisi ke-14 pada Grand Prix Valencia Minggu lalu, karena ia berjuang melawan keausan ban yang tinggi.

“Balapan terakhir ini cukup berat,” tambahnya. “Cukup sulit untuk dikendalikan, karena ban belakang dan degradasinya.

“Topiknya hampir sama dengan yang terakhir di Portimao. Akhir pekan ini agak sulit bagi kami, tetapi saya rasa saya mampu mengatasinya dengan baik.

“Kami menyelesaikan musim yang sulit dengan banyak pelajaran, banyak peningkatan dari sisi pribadi saya dan tim saya.

“Sekarang, babak baru dimulai. Mulai sekarang, kami akan fokus pada V4, dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan. Tapi saya sangat bersemangat untuk mengendarai motor.”

