MotoGP 2025: Johann Zarco Memuncaki Tabel Kecelakaan

Johann Zarco jadi pembalap yang paling banyak terjatuh sepanjang musim MotoGP 2025.

Johann Zarco
Johann Zarco

Johann Zarco dari LCR Honda mengakhiri musim 2025 sebagai pembalap MotoGP yang paling sering terjatuh, mencatatkan 28 kecelakaan resmi selama 22 putaran.

Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari total insidennya di tahun 2024, dan menyamai jumlah kecelakaan yang dialami rookie Pedro Acosta musim lalu, meski dengan dua  balapan lebih sedikit.

“Saya merasa kecewa karena kehilangan begitu banyak poin di paruh kedua tahun ini,” aku Zarco, yang meraih kemenangan kandang emosional di Le Mans sebelum meraih podium lainnya di Silverstone.

“Biasanya saya adalah pembalap yang cukup konsisten. Dan ternyata tidak, saya sering terjatuh. Jadi saya kecewa dengan kesalahan-kesalahan ini dan kehilangan begitu banyak poin.

“Tetapi jika saya berpikir seperti yin dan yang – dan karena kemenangan di Prancis yang harus saya perjuangkan setelahnya – saya tidak ingin menghapus kemenangan di Prancis!

"Itu pelajaran yang bagus. Setelah kemenangan dan podium di Silverstone, saya tidak menyangka akan kesulitan sebanyak itu, tetapi itu pengalaman yang bagus.

"Tahun depan, saya benar-benar ingin mengendalikan seluruh 22 balapan – karena ini tahun pertama kami melakukan 22 balapan – dan Anda bisa merasakan di tubuh dan pikiran bahwa tetap bugar sepanjang waktu tidaklah semudah itu."

Meskipun jumlah kecelakaannya tinggi, Zarco tetap menjadi pembalap Honda terbaik finis di posisi kedua belas klasemen, unggul enam poin dari Luca Marini.

Di sisi lain, Marini hanya terjatuh tiga kali musim ini, meski absen di tiga putaran setelah mengalami cedera akibat kecelakaan tes Superbike di Suzuka.

Hitungan kecelakaan resmi MotoGP hanya mencakup sesi Grand Prix dan tidak termasuk kecelakaan selama tes.

Jack Miller dari Pramac Yamaha jadi yang paling dekat dengan Zarco dengan 25 insiden,  diikuti runnner-up 2025 Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Franco Morbidelli (VR46 Ducati) yang sama-sama terjatuh 23 kali.

Joan Mir menjadi pembalap Honda dengan jumlah kecelakaan terbanyak kedua (22), sementara Acosta mencatatkan 21 di KTM dan pemenang tiga Grand Prix Marco Bezzecchi terjatuh 19 kali dengan Aprilia-nya.

Di sisi lain, Fabio di Giannantonio dari VR46 jadi pembalap yang paling sedikit terjatuh dibandingkan pembalap lain yang menyelesaikan musim penuh - hanya lima - meskipun berulang kali mengalami masalah pada bagian depan Ducati GP25 yang tidak konsisten.

Marc Marquez, yang terjatuh 29 kali di musim terakhirnya bersama Honda dan kemudian 24 kali di Gresini pada tahun 2024, mencatatkan 14 kecelakaan tahun ini, meskipun ia absen di empat putaran terakhir karena cedera.

Fabio Quartararo secara resmi mencatatkan kecelakaan terakhir di musim 2025 di Valencia, pada pukul 14:38 hari Minggu. Itu adalah yang ke-13 bagi bintang Monster Yamaha tahun ini.

Sebagian karena cuaca basah saat balapan, sirkuit Le Mans yang terkenal sulit memiliki jumlah kecelakaan terbanyak dengan 70 di semua kelas. Tapi, itu masih jauh di bawah 118 kecelakaan di trek yang sama tahun 2021.

Lusail di Qatar mencatat jumlah kecelakaan paling sedikit musim ini, yaitu 27 kecelakaan.

Berikut ini adalah tabel kecelakaan musim MotoGP 2025:

MotoGP 2025 - Tabel Kecelakaan

Pembalap (Motor)Kecelakaan
Johann Zarco (Honda)28
Jack Miller (Yamaha)25
Alex Marquez (Ducati)23
Franco Morbidelli (Ducati)*23
Joan Mir (Honda)*22
Pedro Acosta (KTM)21
Marco Bezzecchi (Aprilia)19
Fermin Aldeguer (Ducati)17
Brad Binder (KTM)17
Ai Ogura (Aprilia)*16
Enea Bastianini (KTM)*15
Marc Marquez (Ducati)*14
Fabio Quartararo (Yamaha)13
Raul Fernandez (Aprilia)*12
Francesco Bagnaia (Ducati)11
Augusto Fernandez (Yamaha)*10
Miguel Oliveira (Yamaha)*9
Alex Rins (Yamaha)9
Somkiat Chantra (Honda)*8
Jorge Martin (Aprilia)*8
Lorenzo Savadori (Aprilia)*7
Fabio di Giannantonio (Ducati)5
Maverick Vinales (KTM)*5
Pol Espargaro (KTM)*3
Luca Marini (Honda)*3
Aleix Espargaro (Honda)*2
Takaaki Nakagami (Honda)*2
Nicolo Bulega (Ducati)*1
Michele Pirro (Ducati)*1

* Tidak tampil di 22 putaran.

In this article

MotoGP 2025: Johann Zarco Memuncaki Tabel Kecelakaan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Berharap Gelar MotoGP 2025-nya Jadi Inspirasi
10m ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 MotoGP awards
MotoGP Feature
MotoGP 2025: Johann Zarco Memuncaki Tabel Kecelakaan
31m ago
Johann Zarco
F1 News
Ferrari Dianggap "Merusak" Pembalap usai Kritik John Elkann
17h ago
John Elkann
MotoGP News
Merasa Punya Potensi Besar, Oliveira Sedih Tinggalkan MotoGP
18h ago
Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Yamaha Perlu Membangun Motor V4 "Sesungguhnya" untuk 2026
18h ago
Augusto Fernandez, 2025 Valencia MotoGP

More News

MotoGP News
Anggap KTM Bertarung Tanpa Hasil di 2025, Acosta Ingin Lebih
18h ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Pirelli Batasi Umur Pakai Ban F1 untuk Grand Prix Qatar
19h ago
Qatar GP start
MotoGP News
Brad Binder Memuji Crew Chief Barunya untuk Musim 2026
19h ago
Brad Binder, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Bagnaia akan Memulai Pembicaraan dengan Ducati di Musim Dingin
19h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Quartararo Mendesak Yamaha Jelang Tes Valencia yang Krusial
20h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP