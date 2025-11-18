MotoGP 2025: Johann Zarco Memuncaki Tabel Kecelakaan

Johann Zarco dari LCR Honda mengakhiri musim 2025 sebagai pembalap MotoGP yang paling sering terjatuh, mencatatkan 28 kecelakaan resmi selama 22 putaran.

Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari total insidennya di tahun 2024, dan menyamai jumlah kecelakaan yang dialami rookie Pedro Acosta musim lalu, meski dengan dua balapan lebih sedikit.

“Saya merasa kecewa karena kehilangan begitu banyak poin di paruh kedua tahun ini,” aku Zarco, yang meraih kemenangan kandang emosional di Le Mans sebelum meraih podium lainnya di Silverstone.

“Biasanya saya adalah pembalap yang cukup konsisten. Dan ternyata tidak, saya sering terjatuh. Jadi saya kecewa dengan kesalahan-kesalahan ini dan kehilangan begitu banyak poin.

“Tetapi jika saya berpikir seperti yin dan yang – dan karena kemenangan di Prancis yang harus saya perjuangkan setelahnya – saya tidak ingin menghapus kemenangan di Prancis!

"Itu pelajaran yang bagus. Setelah kemenangan dan podium di Silverstone, saya tidak menyangka akan kesulitan sebanyak itu, tetapi itu pengalaman yang bagus.

"Tahun depan, saya benar-benar ingin mengendalikan seluruh 22 balapan – karena ini tahun pertama kami melakukan 22 balapan – dan Anda bisa merasakan di tubuh dan pikiran bahwa tetap bugar sepanjang waktu tidaklah semudah itu."

Meskipun jumlah kecelakaannya tinggi, Zarco tetap menjadi pembalap Honda terbaik finis di posisi kedua belas klasemen, unggul enam poin dari Luca Marini.

Di sisi lain, Marini hanya terjatuh tiga kali musim ini, meski absen di tiga putaran setelah mengalami cedera akibat kecelakaan tes Superbike di Suzuka.

Hitungan kecelakaan resmi MotoGP hanya mencakup sesi Grand Prix dan tidak termasuk kecelakaan selama tes.

Jack Miller dari Pramac Yamaha jadi yang paling dekat dengan Zarco dengan 25 insiden, diikuti runnner-up 2025 Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Franco Morbidelli (VR46 Ducati) yang sama-sama terjatuh 23 kali.

Joan Mir menjadi pembalap Honda dengan jumlah kecelakaan terbanyak kedua (22), sementara Acosta mencatatkan 21 di KTM dan pemenang tiga Grand Prix Marco Bezzecchi terjatuh 19 kali dengan Aprilia-nya.

Di sisi lain, Fabio di Giannantonio dari VR46 jadi pembalap yang paling sedikit terjatuh dibandingkan pembalap lain yang menyelesaikan musim penuh - hanya lima - meskipun berulang kali mengalami masalah pada bagian depan Ducati GP25 yang tidak konsisten.

Marc Marquez, yang terjatuh 29 kali di musim terakhirnya bersama Honda dan kemudian 24 kali di Gresini pada tahun 2024, mencatatkan 14 kecelakaan tahun ini, meskipun ia absen di empat putaran terakhir karena cedera.

Fabio Quartararo secara resmi mencatatkan kecelakaan terakhir di musim 2025 di Valencia, pada pukul 14:38 hari Minggu. Itu adalah yang ke-13 bagi bintang Monster Yamaha tahun ini.

Sebagian karena cuaca basah saat balapan, sirkuit Le Mans yang terkenal sulit memiliki jumlah kecelakaan terbanyak dengan 70 di semua kelas. Tapi, itu masih jauh di bawah 118 kecelakaan di trek yang sama tahun 2021.

Lusail di Qatar mencatat jumlah kecelakaan paling sedikit musim ini, yaitu 27 kecelakaan.

Berikut ini adalah tabel kecelakaan musim MotoGP 2025:

MotoGP 2025 - Tabel Kecelakaan Pembalap (Motor) Kecelakaan Johann Zarco (Honda) 28 Jack Miller (Yamaha) 25 Alex Marquez (Ducati) 23 Franco Morbidelli (Ducati)* 23 Joan Mir (Honda)* 22 Pedro Acosta (KTM) 21 Marco Bezzecchi (Aprilia) 19 Fermin Aldeguer (Ducati) 17 Brad Binder (KTM) 17 Ai Ogura (Aprilia)* 16 Enea Bastianini (KTM)* 15 Marc Marquez (Ducati)* 14 Fabio Quartararo (Yamaha) 13 Raul Fernandez (Aprilia)* 12 Francesco Bagnaia (Ducati) 11 Augusto Fernandez (Yamaha)* 10 Miguel Oliveira (Yamaha)* 9 Alex Rins (Yamaha) 9 Somkiat Chantra (Honda)* 8 Jorge Martin (Aprilia)* 8 Lorenzo Savadori (Aprilia)* 7 Fabio di Giannantonio (Ducati) 5 Maverick Vinales (KTM)* 5 Pol Espargaro (KTM)* 3 Luca Marini (Honda)* 3 Aleix Espargaro (Honda)* 2 Takaaki Nakagami (Honda)* 2 Nicolo Bulega (Ducati)* 1 Michele Pirro (Ducati)* 1