Honda Tidak Kehilangan Apapun Meski Rating Konsesi Naik

Honda telah kehilangan beberapa konsesinya untuk musim MotoGP 2026 setelah naik menjadi C.

Luca Marini, Joan Mir, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
Finis ketujuh Luca Marini memberinya tepat sembilan poin yang dibutuhkan Honda di Valencia untuk memastikan promosi mereka dari rating konsesi D ke C untuk musim 2026.

Ini berarti HRC tidak lagi bisa mengganti spesifikasi mesin di tengah musim, atau alokasi tambahan update aero tengah musim, dan lebih sedikit ban pengujian.

Namun Marini yakin Honda "tidak kehilangan apa pun" dengan perubahan ini.

"Kemarin dan beberapa hari terakhir saya berkata 'Itu mungkin'," kata Marini setelah balapan. "Saya tahu itu."

Ia menambahkan: "Tidak ada yang hilang bagi saya. Bagi saya, ini hanya sebuah langkah besar dan itu adalah target sejak awal musim dan fantastis untuk mencapainya di akhir balapan terakhir, dengan diri saya sendiri.

"Sangat bahagia. Saya melihat semua orang di garasi sangat bahagia, semua pihak Joan [Mir], tim LCR, rekan-rekan saya tentunya, tetapi juga tim penguji – dan semua orang Jepang juga – karena, pada akhirnya, kami di sini tetapi ada keluarga orang-orang di dunia ini dan sungguh fantastis bahwa kami mencapai target ini untuk [hal] yang penting, tetapi juga untuk orang-orang yang sekarang dapat memiliki lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga mereka.

"Kami sudah sangat dekat sekarang. Kami hanya perlu memanfaatkan semua sumber daya yang kami miliki, memanfaatkan semua ban dengan baik – yang masih kurang.

Jadi, dengan rencana yang baik, kami bisa mengatasinya bahkan tanpa konsesi apa pun, dan akan sangat fantastis untuk meningkatkan motor mulai tahun depan."

Akhir yang memuaskan di Valencia

Meskipun hasil akhir Marini cukup memuaskan, akhir pekannya dimulai dengan buruk di Valencia.

Kurangnya kecepatan pada hari Jumat dan Sabtu yang membuatnya berada di posisi ke-13 di grid untuk kedua balapan tersebut.

Pembalap Honda HRC Castrol itu mengatakan bahwa pemulihannya sendiri "memuaskan" dan bahwa kesulitannya di awal akhir pekan juga berkaitan dengan ban belakang kompon lunak.

"Sangat memuaskan," kata Marini tentang akhir pekan MotoGP Valencia-nya. "Awal pekan ini benar-benar mimpi buruk, terutama dengan ban belakang Soft.

"Bahkan sejak FP1, ketika saya mencoba lagi ban belakang kompon medium, saya berkata, 'Teman-teman, ban Medium adalah ban yang tepat untuk motor kita atau untuk [aspal], saya tidak tahu, tetapi dengan ban Soft saya tidak bisa melaju, saya tidak merasakan ban bekerja dengan baik'.

"Jadi, saya cukup yakin ban itu bagus untuk saya, untuk kami, dan faktanya, ban itu bekerja dengan sangat baik pada motor kami dan saya bisa mengendalikan putaran dan perilaku ban belakang dengan lebih baik di semua akselerasi.

"Sejak putaran pertama, saya perlu banyak mengendalikan gas karena kami tahu bahwa bertahan hingga akhir balapan itu sulit bagi semua orang, dan itu berhasil.

"Jadi, saya juga sangat senang karena kru saya melakukan pekerjaan yang fantastis, mereka banyak meningkatkan performa motor selama akhir pekan.

"Kami mengubah banyak hal karena ketika Anda kesulitan, Anda perlu berubah, dan pada akhirnya saya tiba di balapan dengan kompromi terbaik.

"Ketika semuanya berjalan seperti ini, fantastis, jadi terima kasih kepada kru saya karena mereka melakukan pekerjaan yang fantastis."

Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

