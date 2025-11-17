Mundur dari GP Valencia, Vinales Fokus ke Tes Musim Dingin

Setelah musim yang rumit akibat cedera, Maverick Vinales siap mengerahkan kemampuanya untuk tes musim dingin KTM menuju musim MotoGP 2026.

Vinales kembali membalap di seri pamungkas 2025 di Valencia setelah absen di beberapa balapan sepanjang paruh kedua musim akibat cedera bahu yang dialaminya sebelum jeda musim panas di Jereman.

Vinales mengakhiri Grand Prix Valencia-nya lebih awal ketika ia merasa kondisi fisiknya semakin lemah, dengan tujuan untuk tes hari Selasa.

"Saya punya motivasi yang bagus melihat para pembalap di depan, saya sedikit demi sedikit mengejar Enea [Bastianini]," kata Vinales tentang MotoGP Valencia-nya.

"Saya berusaha, berusaha, tetapi di momen tertentu saya mulai melakukan kesalahan karena lengan saya lelah, saya terlambat mengubah arah, melebar, menuju bagian trek yang tidak memiliki grip.

"Saya bilang 'Tidak ada gunanya mengambil risiko jika yang terpenting saat ini adalah menatap tahun depan'.

"Saya pikir itu cukup cerdas dari pihak saya untuk tidak terus menekan dan melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan, terutama di semua tikungan kiri."

Vinales berharap bisa turun pada tes hari Selasa, tetapi perlu berhati-hati dengan rencana tesnya, khususnya dalam panjang dari satu stint.

"Kalau saya melakukan empat putaran, itu tidak masalah," ujarnya. "Saya rasa masalah saya mulai muncul ketika saya balapan untuk delapan, sembilan, atau 10 putaran berturut-turut.

"Kalau saya balapan pendek, itu tidak masalah dan saya akan menyelesaikan seluruh tes."

Ia berharap balapan singkat ini pun akan cukup untuk memberikan hasil yang baik bagi KTM.

“Sejujurnya, kami ingin melakukannya dengan sangat sederhana,” ujarnya. “Saya pikir salah satu metode yang saya inginkan untuk tahun depan adalah melakukan pekerjaan yang sederhana.

“Jadi, kami akan menguji hal-hal penting di jam-jam yang baik, mencoba memahami apakah arah tahun depan sudah tepat, meskipun saya pikir hanya dengan satu trek saja sangat sulit untuk mengatakannya.

“Tetapi untuk melihat ke mana kami akan melangkah, ini sangat penting untuk dipahami.

“Jadi, target saya pada hari Selasa adalah memberikan arahan yang baik, memberikan komentar yang baik, melakukan tes dengan baik, dan kemudian memulai pemulihan yang tepat untuk tahun depan.”

Soal pengembangannya, Vinales sudah jelas tentang apa yang perlu ditingkatkan pada RC16 – pengereman dan grip secara keseluruhan.

“Pada dasarnya, yang ingin saya tingkatkan tahun depan adalah deselerasi segera setelah saya mengerem,” pebalap Red Bull KTM Tech3 itu memulai. “Ini sangat penting karena bagi saya sepertinya kami sering menggunakan ban belakang, terus-menerus bergeser.

“Dari pengalaman saya, ini bukan cara yang tepat, karena ban akan terlalu panas saat mengerem dan cengkeramannya hilang saat keluar tikungan.

“Jadi, bagi saya, target saya adalah mencoba membuat motor lebih konstan, agar dapat mencapai titik yang sama dan kemudian dapat memperbaiki gaya berkendara.

“Sekarang tidak presisi; saat Anda mengerem di sini, motor akan bergeser, tidak bergeser, berbelok, tidak berbelok. Jadi, saya ingin motor yang presisi. Kemudian Anda memperbaikinya dengan kecepatan.

"Jadi, motor yang sedikit lebih stabil dan sedikit lebih tajam untuk menemukan cengkeraman di tepi ban. Sekarang, terasa sangat lembut, seperti es, meluncur lalu kembali lagi.

“Yang saya suka adalah motor yang sedikit lebih tajam, yang saya miringkan lalu saya dapatkan cengkeramannya. Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa melakukannya dengan baik dan saya pikir inilah jalan yang tepat dan untuk menjadi kompetitif.

“Kami perlu berjuang dan jika kami terus-menerus meluncur, sulit untuk berjuang karena sangat mudah membuat kesalahan, melebar di sini, satu meter di sana. Kami perlu sedikit lebih presisi.”

Ia menambahkan: “Bagi saya, ini soal mekanis: bagaimana motor ini bekerja, bagaimana motor ini memberi beban pada ban.

“Saya penasaran untuk menguji pembaruan baru pada motor seperti yang dilakukan Pedro [Acosta] dan Brad [Binder] sekarang, untuk melihat apakah ini arah yang tepat atau tidak.

“Tapi sepertinya mereka menunjukkan peningkatan sejak jeda musim panas.

“Target saya adalah presisi, ini penting. Jika Anda tidak presisi, Anda tidak bisa cepat, jadi saya harus sangat presisi dan terutama rem itu penting – saya harus menghentikan motor dengan baik tanpa terlalu banyak selip.”