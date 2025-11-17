Anggap KTM Bertarung Tanpa Hasil di 2025, Acosta Ingin Lebih

Pertarungan KTM di MotoGP 2025 "sia-sia", kata Pedro Acosta, yang menginginkan "lebih" di kelas premier.

Acosta berada di posisi ketiga hampir sepanjang paruh kedua MotoGP Valencia penutup musim, tetapi turun ke posisi keempat di akhir balapan setelah disalip Fabio Di Giannantonio pada lap kedua terakhir.

Pembalap Spanyol itu tampil kuat - khususnya di paruh kedua musim - untuk mengamankan posisi empat klasemen, mengungguli Francesco Bagnaia yang mengalami kecelakaan di lap pertama bersama Johann Zarco. Namun, bukan itu tujuan Acosta membalap di kelas premier.

"Memulai musim ini, di mana saya berada di posisi ke-11 sebelum Jerez, bukanlah comeback yang buruk. Konsistensi yang sangat baik di posisi lima besar," kata Pedro Acosta setelah balapan Valencia. "Tapi masih banyak yang kurang.

"Saya datang ke sini dengan mimpi untuk mencoba memperebutkan kejuaraan dan ini bukan hasil yang kami dapatkan pada akhirnya.

"Memang benar kami mendapatkan hasil yang sangat bagus, konsistensi yang sangat bagus, tetapi itu belum cukup."

Acosta merasa ia telah berkembang sebagai pebalap tahun ini, tetapi ia yakin bahwa hasil yang diraihnya harus ditingkatkan di tahun 2026.

“Saya belajar banyak, saya menjadi jauh lebih baik sebagai pebalap, lebih konsisten, saya tahu di mana posisi saya,” ujarnya. “Tapi sekarang saya ingin lebih.

“Saya rasa sekarang saya sudah memberikan segalanya, saya tidak sering terjatuh, saya tidak kehilangan waktu, saya tidak membuat banyak kesalahan.

“Cukup sulit untuk mengelola semuanya karena Anda tidak bisa membuat balapan dengan sempurna.

“Sekali lagi, bahkan untuk membuat balapan dengan sempurna, batas kami adalah podium dan itu pun tidak [selalu] untuk ini. Kami harus memeriksanya.”

Ketika ditanya berapa skor yang akan ia dapatkan dari 10 poin untuk tahun ini, Acosta menjawab: "Lima".

Ia melanjutkan: "Kami meningkat, tetapi kami berjuang tanpa hasil. Saya sudah mengatakan dengan jelas ketika saya bergabung dengan KTM bahwa saya ingin berjuang untuk kejuaraan dan untuk apa kami berjuang? Tanpa hasil."

Kurangnya grip mengorbankan podium

Berbicara tentang GP Valencia, Acosta menjelaskan bahwa startnya - yang tampak lebih buruk daripada di Sprint - tidak seburuk yang terlihat terkait dengan hasil balapannya sendiri, tetapi masalah pada perangkat ride height membuatnya kehilangan waktu di awal balapan.

“Start juga berantakan karena saya tidak membuka kunci perangkat depan, lalu – entah kenapa – saya melepas kunci perangkat belakang dan kemudian saya [...] mencoba melepaskan semuanya – agak disayangkan,” ujarnya.

“Pokoknya, kami sudah berusaha sebaik mungkin, kami tahu bahwa setiap kali pabrikan lain meningkatkan performanya dan kami kesulitan untuk tetap fokus, katakanlah, di hari Minggu.”

Mengenai start, ia menambahkan: "Di Giannantonio memang lebih baik dari kemarin. Kalau dicek, saya sampai di posisi keempat sebelum pengereman, kemarin saya di posisi ketiga. Startnya tidak sebagus yang ini.

"Tapi, misalnya, saya tidak tahu kenapa motornya sampai menjatuhkan perangkat rem belakang di tikungan kedua, lalu saya harus melepaskan gigi di tikungan keempat, lalu Raul [Fernandez] menyalip saya, dan itu agak berantakan."

Kemudian, masalahnya ada pada cengkeraman, dan posisi podium yang dipegangnya setelah menyalip Alex Marquez akhirnya jatuh ke tangan Di Giannantonio.

“Masalahnya adalah kami memulai balapan dengan tingkat cengkeraman yang lebih rendah daripada pesaing kami, menurut saya,” jelas pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu.

“Lalu, di akhir balapan, sisanya kurang lebih sama, kami mungkin harus lebih memperhatikan ban, tetapi itu tidak buruk sama sekali.

“Tetapi masalahnya [adalah] kami kesulitan untuk menjadi cepat di awal balapan karena kami kehilangan banyak cengkeraman belakang.”