Toprak Razgatlioglu Lakoni Debut MotoGP Resminya di Tes Valencia

Toprak Razgatlioglu telah menjalani debut publik MotoGP-nya pada hari Selasa di tes Valencia, mengawali kariernya bersama Pramac Yamaha.

Pramac membuat gebrakan di bursa pembalap dengan mengumumkan Razgatlioglu untuk bergabung dengan skuad satelit Yamaha untuk tahun 2026.

Razgatlioglu telah dikaitkan dengan kepindahan ke MotoGP selama beberapa tahun bersama Yamaha, setelah melakukan uji coba dengan YZR-M1 pada beberapa kesempatan.

Setelah sebelumnya ragu bergabung dengan tim satelit di kelas premier, ikatan pabrikan Pramac dengan Yamaha meyakinkannya untuk pindah musim panas ini.

Pebalap 29 tahun ini, yang memenangkan gelar World Superbike ketiganya dan yang kedua bersama BMW bulan lalu, mulai melakukan uji coba bersama Yamaha pekan lalu dalam sebuah sesi privat di Aragon.

Meskipun masih terikat kontrak dengan BMW hingga akhir tahun, Razgatlioglu menjalani debut publik MotoGP-nya pada hari Selasa di tes musim dingin di Valencia.

Sesi latihan sempat tertunda karena kondisi trek yang basah, dengan hanya dua putaran yang diselesaikan setelah tiga jam balapan sebelum bendera merah dikibarkan untuk memungkinkan sirkuit mengering.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test © Gold and Goose

Razgatlioglu meninggalkan pit lane dengan waktu kurang dari empat jam tersisa dengan nomor #7 di depan Yamaha V4 M1-nya. Ia menyelesaikan 10 putaran dengan catatan waktu terbaik 1 menit 32,472 detik.

Nomor yang biasa dipakai Razgatlioglu di World Superbike adalah 54, tapi ia dapat menggunakannya di MotoGP karena sudah lebih dulu diamankan Fermin Aldeguer.

Ia membalap dengan nomor motor #1 di World Superbike musim lalu, setelah memenangkan gelar keduanya pada tahun 2024.

Razgatlioglu meraih gelar juara World Superbike pertamanya pada tahun 2021, ketika ia membalap untuk tim pabrikan Yamaha di World Superbike.

Rival Toprak selama dua musim terakhir di WorldSBK, Nicolo Bulega, menjalani debut MotoGP-nya di Grand Prix Portugal bersama Ducati, sebagai pengganti Marc Marquez yang cedera.

Bulega mencetak poin di kedua Grand Prix yang diikutinya, saat ia mengambil peran sebagai penguji bersama Ducati tahun depan untuk memimpin pengembangan motor Ducati untuk tahun 2027.

Seperti Bulega, pengetahuan Razgatlioglu tentang ban Pirelli menjelang peralihan MotoGP ke merek tersebut pada tahun 2027 telah menjadi faktor utama di balik keputusannya untuk bergabung dengan grid grand prix.

Bulega, yang akan tetap berlaga di World Superbike bersama Ducati musim depan, menggunakan nomor 11 tradisionalnya selama balapan di Portugal dan Valencia.

Namun, ia telah beralih ke nomor 16 untuk tes Valencia, karena rookie Honda Diogo Moreira akan menggunakan nomor 11.