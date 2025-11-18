Murid Valentino Rossi Mendapat Kesempatan Tes MotoGP Valencia

VR46 Ducati mengumumkan bahwa pemenang Moto2 Celestino Vietti mendapatkan debut MotoGP yang mengejutkan pada tes MotoGP Valencia untuk menggantikan Franco Morbidelli yang cedera.

Morbidelli dinyatakan tidak fit untuk mengikuti tes musim dingin di Valencia pada hari Selasa setelah mengalami cedera tangan kiri dalam insiden aneh di garis start.

Pemenang Grand Prix tiga kali itu menabrak bagian belakang Aleix Espargaro dari Honda saat memasuki grid menjelang start Grand Prix Valencia hari Minggu.

Morbidelli mengalami patah tulang tangan kiri, yang berarti ia tidak dapat mengikuti tes hari pertama di musim MotoGP 2026 pada hari Selasa.

VR46 telah memutuskan untuk memberikan kesempatan pertama Celestino Vietti, untuk mengendarai motor MotoGP, mengambil alih Desmosedici milik Morbidelli untuk tes hari Selasa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Vietti menjalani debut Grand Prix-nya pada tahun 2018 bersama skuad VR46, dan tetap bersama tim legenda MotoGP Rossi hingga tahun 2022.

Ia meraih kemenangan pertamanya pada tahun 2020 di Moto3, dan menang tiga kali di Moto2 pada tahun 2022 bersama tim VR46.

Tetap menjadi bagian dari Akademi VR46, Vetti sempat bergabung dengan Fantic Racing, KTM Ajo, dan Team HDR Heidrun pada tahun 2023, 2024, dan 2025, dengan lima kemenangan selama periode tersebut. Ia mengakhiri musim 2025 di posisi ketujuh klasemen Moto2.

Vietti akan menggunakan nomor 13 pada hari Selasa di tes Valencia dan kini menjadi salah satu dari tiga rookie yang berpartisipasi, bersama Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira.

Pernyataan singkat dari VR46 berbunyi: “Menyusul cedera tangan kiri yang dialami Franco Morbidelli pada balapan hari Minggu, Pertamina Enduro VR46 Racing Team telah memutuskan untuk menawarkan Celestino Vietti kesempatan mengikuti tes resmi MotoGP hari ini di Sirkuit Ricardo Tormo (Spanyol), bersama dengan Fabio Di Giannantonio.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap VR46 Riders Academy Moto2 ini akan menguji motor MotoGP – Ducati Desmosedici GP – untuk pertama kalinya.

Vietti membalap bersama Tim Balap VR46 di kategori bawah selama empat musim, dari 2019 hingga 2022.”

Pembalap Akademi VR46 sudah tidak asing lagi dengan melakukan penampilan tes MotoGP di Valencia.

Pada tahun 2016, Pecco Bagnaia mengendarai Aspar Ducati selama beberapa lap selama tes sebagai bagian dari taruhan untuk memenangkan sejumlah balapan di Moto3 tahun itu.