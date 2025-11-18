Ducati Lenovo Pamer Dua Livery Khusus untuk Tes MotoGP Valencia

Ducati telah mengungkap dua livery khusus untuk uji coba MotoGP Valencia.

Nicolo Bulega's livery for the 2025 Valencia MotoGP test. Credit: Instagram/Ducati Corse.
Nicolo Bulega's livery for the 2025 Valencia MotoGP test. Credit: Instagram/Ducati Corse.

Kedua livery tersebut akan dipakai oleh duet Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Nicolo Bulega - kembali tampil sebagai pengganti Marc Marquez yang masih cedera - dan terinspirasi sejarah besar pabrikan Borgo Panigale.

Motor Desmosedici GP #63 milik Bagnaia menggunakan livery yang didominasi warna perak, terinspirasi dari Desmo 750cc pemenang Imola 200 1972, yang dikendarai Paul Smart saat meraih kemenangan pada hari itu.

Sementara itu, motor Bulega akan menggunakan skema yang didominasi warna kuning, terinspirasi Desmo 750 Supersport milik yang dibawa oleh Franco Uncini menuju kemenangan gelar Supersports 750cc Italia tahun 1975.

Tentu saja, livery tersebut bukanlah replika persis dari inspirasi yang mereka maksud, khususnya karena banyaknya sponsor tim.

Ini bukan pertama kalinya Ducati meluncurkan corak satu kali untuk tes musim dingin MotoGP. Sebelumnya, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini pernah menggunakan corak hitam-merah pada akhir tahun 2023 di Valencia. 

Sementara tahun lalu Bagnaia menggunakan skema cat merah-putih yang terinspirasi oleh Casey Stoner di Grand Prix Australia 2010, dan Marc Marquez menggunakan livery bertemakan 'Todo al Rojo'.

Bagnaia dan Bulega kembali ke trek dua hari setelah Grand Prix di Sirkuit Ricardo Tormo yang memberi Bulega poin keduanya di MotoGP. Sementara itu, Bagnaia finis di urutan ke-14 di Sprint Race dan mengalami kecelakaan di Grand Prix ketika ia bersenggolan dengan Johann Zarco di lap pertama, yang menyebabkan pembalap Prancis itu dihukum long lap penalty.

Bagnaia khususnya akan berharap ada perbaikan dalam tes tersebut setelah musim 2025 yang sangat berat, di mana ia menderita enam DNF dalam tujuh balapan terakhir. Namun, ia mengakui pada akhir pekan bahwa kemajuan kecil kemungkinannya terjadi sebelum tes Sepang Februari mendatang.

