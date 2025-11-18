Lorenzo Ambil Peran Baru di MotoGP, Terkait dengan Vinales?

Mantan Juara Dunia MotoGP, Jorge Lorenzo, kemungkinan akan mengambil peran baru di paddock MotoGP mulai tahun 2026.

Lorenzo, yang pensiun dari MotoGP pada tahun 2019 dan sejak itu jadi pembalap tes Yamaha dan penyiar di DAZN, diisukan akan mengambil peran di proyek KTM tahun depan.

Juara Dunia lima kali itu dikabarkan sedang menyusun program bersama pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, yang akan memasuki musim keduanya bersama tim Austria tersebut tahun depan.

"Kemungkinan," kata Jorge Lorenzo kepada siaran MotoGP World Feed saat tes Valencia, jawabnya saat ditanya apakah dia akan membantu seorang pembalap pada tahun 2026. "Kami perlu menyelesaikan semuanya."

Lorenzo menambahkan bahwa pebalap yang sedang ia ajak bicara adalah "seorang pebalap MotoGP dari Spanyol," meskipun ia tidak menyebutkan Vinales.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Vinales sendiri ditanya tentang Lorenzo, dan terbuka bahwa ia sedang "berbicara" dengan pebalap yang digantikannya di Yamaha pada tahun 2017.

"Saya pikir sebagai pebalap, saya perlu menemukan yang terbaik untuk diri saya sendiri," kata Vinales kepada MotoGP World Feed. "Tetap saja, saya pikir saya perlu meningkatkan diri di banyak area.

"Kita tahu Jorge [Lorenzo] adalah spesialis teknik pebalap, jadi saya selalu bertanya-tanya apakah saya bisa menemukan cara untuk terus mengembangkan kemampuan saya.

"Saya pikir ini sangat penting tahun depan, saya benar-benar merasa memiliki peluang bersama KTM, jadi saya akan mengerahkan segalanya untuk itu.

"Tentu saja saya sedang berbicara dengan Jorge untuk melihat apakah kami dapat menjalin kemitraan dan kami dapat bekerja sama, terutama pada detail teknik, pada struktur akhir pekan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, pada dasarnya dalam hal KTM, motornya bekerja dengan baik, Pedro [Acosta] tampil dengan baik, tetapi untuk mencapai langkah selanjutnya, Anda harus menjadi yang terbaik di atas motor.”

Lorenzo mengindikasikan bahwa jika ia bekerja dengan seorang pebalap, ia akan mencoba memberikan perspektif yang berbeda tentang masalah mereka, dikombinasikan dengan pengalamannya selama hampir 20 tahun membalap di Kejuaraan Dunia.

“Terkadang, ketika Anda terlalu terpaku pada diri sendiri, Anda tidak melihat hal-hal dengan jelas dari sudut pandang yang lebih terbuka,” ujarnya.

“Memiliki seseorang yang telah menjalani apa yang Anda jalani, selama bertahun-tahun, saya pikir dapat memberi Anda keunggulan kompetitif yang menurut saya akan penting.”