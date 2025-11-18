Tes MotoGP Valencia: Laptime Terbaru dari Ricardo Tormo (16:30)
Laptime terkini dari tes MotoGP Valencia hari Selasa di Sirkuit Ricardo Tormo.
Setelah musim 2025 selesai akhir pekan lalu, tim dan pembalap kembali ke Sirkuit Ricardo Tormo untuk memulai persiapan menuju musim 2026 dengan tes MotoGP Valencia.
Kondisi trek yang lembab menunda jadwal, yang membuat trek sekarang akan tetap dibuka sampai pukul 17:30, tanpa istirahat makan siang
Fabio Quartararo jadi yang tercepat hingga pukul 14.30, dengan YZR-M1 Inline, sebelum beralih ke mesin V4.
Runner-up GP Valencia hari Minggu, Raul Fernandez, mengambil alih puncak timesheets untuk Trackhouse Aprilia pada 15:30, dan bertahan di posisi itu pada 16:30 meski posisinya sempat diambil oleh Marco Bezzecchi.
Bezzecchi telah mencoba beberapa aero Aprilia baru, dengan garis-garis zebra hitam dan putih untuk menyembunyikan desainnya, termasuk beberapa desain sayap belakang yang berbeda.
Hari Selasa menandai pertama kalinya juara WorldSBK tiga kali dan pebalap baru Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, mengikuti tes resmi MotoGP pertamanya, setelah sebelumnya menjalani tes privat di Aragon akhir pekan lalu.
Razgatlioglu tampaknya hanya berfokus pada mesin V4.
Tes ini juga akan menjadi debut MotoGP bagi sesama 'rookie' 2026 sekaligus juara bertahan Moto2, Diogo Moreira, untuk LCR Honda.
Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, masih absen karena cedera bahu dan tidak akan terlihat mengendarai motor MotoGP hingga tes resmi berikutnya di Sepang, Malaysia, pada 3-5 Februari.
Nicolo Bulega, rival terdekat Razgatlioglu di WorldSBK selama dua musim terakhir, kembali menggantikan Marquez di tim pabrikan Ducati. Namun, Franco Morbidelli dari VR46 absen setelah mengalami cedera tangan dalam kecelakaan grid yang aneh pada hari Minggu. Morbidelli akan digantikan oleh Celestino Vietti.
Meskipun Honda telah naik ke peringkat konsesi C, bersama KTM dan Aprilia, Yamaha dapat menggunakan status D-nya yang masih berlaku untuk mengadakan tes privat dengan para pembalap dan akan tetap berada di Valencia pada hari Rabu.
Tes MotoGP Valencia 2025 - Laptime Terbaru (16:30)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|1
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:29.373s
|43/44
|2
|^1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.027s
|46/53
|3
|˅1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.208s
|38/40
|4
|^10
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP)
|+0.229s
|35/37
|5
|^13
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP)
|+0.288s
|38/40
|6
|˅2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP)
|+0.358s
|32/41
|7
|˅1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP)
|+0.378s
|31/39
|8
|^4
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.444s
|40/41
|9
|^2
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.499s
|24/32
|10
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.508s
|39/43
|11
|˅6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.543s
|21/32
|12
|˅5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP)
|+0.621s
|11/30
|13
|˅5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.647s
|5/33
|14
|˅5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.754s
|31/45
|15
|˅2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.863s
|19/39
|16
|˅1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.953s
|22/34
|17
|˅1
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.089s
|25/30
|18
|^1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.294s
|43/47
|19
|˅2
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.347s
|4/28
|20
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.651s
|37/45
|21
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Honda LCR (RC213V)*
|+2.585s
|29/45
|22
|=
|Celestino Vietti
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP)
|+3.138s
|21/24
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Valencia:
Laptime tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.809s (2025)
Lap balapan tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 29.976s (2025)
Tes MotoGP Valencia 2025 - Laptime Terbaru (15:30)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|1
|^2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:29.501s
|25/29
|2
|^2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.090s
|20/27
|3
|^12
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.183s
|27/37
|4
|^2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP)
|+0.345s
|24/28
|5
|^2
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.415s
|21/22
|6
|˅1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP)
|+0.471s
|23/25
|7
|^3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP)
|+0.493s
|11/14
|8
|˅7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.519s
|5/22
|9
|^8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.626s
|31/32
|10
|^1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.650s
|23/32
|11
|˅9
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.660s
|4/18
|12
|˅3
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.723s
|21/25
|13
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.735s
|19/28
|14
|˅2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP)
|+0.790s
|21/21
|15
|˅1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.825s
|22/23
|16
|˅8
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.986s
|4/21
|17
|˅1
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.219s
|4/15
|18
|=
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP)
|+1.592s
|13/22
|19
|^1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.668s
|28/31
|20
|˅1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.715s
|22/32
|21
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Honda LCR (RC213V)*
|+2.457s
|29/31
|22
|=
|Celestino Vietti
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP)
|+3.010s
|21/24
Tes MotoGP Valencia 2025 - Laptime Terbaru (14:30)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:30.02s
|5/15
|2
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.141s
|4/8
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.204s
|9/17
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.403s
|10/16
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP)
|+0.414s
|4/19
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP)
|+0.447s
|14/21
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.457s
|4/13
|8
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.467s
|4/11
|9
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.480s
|9/17
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP)
|+0.533s
|4/8
|11
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.539s
|7/19
|12
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP)
|+0.539s
|6/13
|13
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.594s
|8/16
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.598s
|3/13
|15
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.642s
|16/24
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.700s
|4/10
|17
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.733s
|11/20
|18
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP)
|+1.073s
|13/13
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.249s
|5/19
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.036s
|13/17
|21
|Diogo Moreira
|BRA
|Honda LCR (RC213V)*
|+2.811s
|15/16
|22
|Celestino Vietti
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP)
|+4.433s
|9/9