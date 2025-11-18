Tes MotoGP Valencia: Laptime Terbaru dari Ricardo Tormo (16:30)

Laptime terkini dari tes MotoGP Valencia hari Selasa di Sirkuit Ricardo Tormo.

Raul Fernandez, 2025 Valencia MotoGP test
Setelah musim 2025 selesai akhir pekan lalu, tim dan pembalap kembali ke Sirkuit Ricardo Tormo untuk memulai persiapan menuju musim 2026 dengan tes MotoGP Valencia.

Kondisi trek yang lembab menunda jadwal, yang membuat trek sekarang akan tetap dibuka sampai pukul 17:30, tanpa istirahat makan siang

Fabio Quartararo jadi yang tercepat hingga pukul 14.30, dengan YZR-M1 Inline, sebelum beralih ke mesin V4.

Runner-up GP Valencia hari Minggu, Raul Fernandez, mengambil alih puncak timesheets untuk Trackhouse Aprilia pada 15:30, dan bertahan di posisi itu pada 16:30 meski posisinya sempat diambil oleh Marco Bezzecchi.

Bezzecchi telah mencoba beberapa aero Aprilia baru, dengan garis-garis zebra hitam dan putih untuk menyembunyikan desainnya, termasuk beberapa desain sayap belakang yang berbeda.

Hari Selasa menandai pertama kalinya juara WorldSBK tiga kali dan pebalap baru Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, mengikuti tes resmi  MotoGP pertamanya, setelah sebelumnya menjalani tes privat di Aragon akhir pekan lalu.

Razgatlioglu tampaknya hanya berfokus pada mesin V4.

Tes ini juga akan menjadi debut MotoGP bagi sesama 'rookie' 2026 sekaligus juara bertahan Moto2, Diogo Moreira, untuk LCR Honda.

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, masih absen karena cedera bahu dan tidak akan terlihat mengendarai motor MotoGP hingga tes resmi berikutnya di Sepang, Malaysia, pada 3-5 Februari.

Nicolo Bulega, rival terdekat Razgatlioglu di WorldSBK selama dua musim terakhir, kembali menggantikan Marquez di tim pabrikan Ducati. Namun, Franco Morbidelli dari VR46 absen setelah mengalami cedera tangan dalam kecelakaan grid yang aneh pada hari Minggu. Morbidelli akan digantikan oleh Celestino Vietti.

Meskipun Honda telah naik ke peringkat konsesi C, bersama KTM dan Aprilia, Yamaha dapat menggunakan status D-nya yang masih berlaku untuk mengadakan tes privat dengan para pembalap dan akan tetap berada di Valencia pada hari Rabu.

Tes MotoGP Valencia 2025 - Laptime Terbaru (16:30)

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLap
1=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)1:29.373s43/44
2^1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.027s46/53
3˅1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.208s38/40
4^10Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP)+0.229s35/37
5^13Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP)+0.288s38/40
6˅2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP)+0.358s32/41
7˅1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP)+0.378s31/39
8^4Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.444s40/41
9^2Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.499s24/32
10=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.508s39/43
11˅6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.543s21/32
12˅5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP)+0.621s11/30
13˅5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.647s5/33
14˅5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.754s31/45
15˅2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP)+0.863s19/39
16˅1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.953s22/34
17˅1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.089s25/30
18^1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.294s43/47
19˅2Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.347s4/28
20=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.651s37/45
21=Diogo MoreiraBRAHonda LCR (RC213V)*+2.585s29/45
22=Celestino ViettiITAPertamina VR46 Ducati (GP)+3.138s21/24

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Valencia:

Laptime tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.809s (2025)
Lap balapan tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 29.976s (2025)

Tes MotoGP Valencia 2025 - Laptime Terbaru (15:30)

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLap
1^2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)1:29.501s25/29
2^2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.090s20/27
3^12Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.183s27/37
4^2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP)+0.345s24/28
5^2Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.415s21/22
6˅1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP)+0.471s23/25
7^3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP)+0.493s11/14
8˅7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.519s5/22
9^8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.626s31/32
10^1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.650s23/32
11˅9Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.660s4/18
12˅3Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.723s21/25
13=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP)+0.735s19/28
14˅2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP)+0.790s21/21
15˅1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.825s22/23
16˅8Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.986s4/21
17˅1Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.219s4/15
18=Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP)+1.592s13/22
19^1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.668s28/31
20˅1Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.715s22/32
21=Diogo MoreiraBRAHonda LCR (RC213V)*+2.457s29/31
22=Celestino ViettiITAPertamina VR46 Ducati (GP)+3.010s21/24

Tes MotoGP Valencia 2025 - Laptime Terbaru (14:30)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLap
1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1:30.02s5/15
2Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.141s4/8
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.204s9/17
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.403s10/16
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP)+0.414s4/19
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP)+0.447s14/21
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.457s4/13
8Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.467s4/11
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.480s9/17
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP)+0.533s4/8
11Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.539s7/19
12Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP)+0.539s6/13
13Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP)+0.594s8/16
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.598s3/13
15Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.642s16/24
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.700s4/10
17Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.733s11/20
18Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP)+1.073s13/13
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.249s5/19
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.036s13/17
21Diogo MoreiraBRAHonda LCR (RC213V)*+2.811s15/16
22Celestino ViettiITAPertamina VR46 Ducati (GP)+4.433s9/9

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

