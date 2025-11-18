FOTO: Aprilia 'Pamer' Aero Barunya di Tes MotoGP Valencia

Fairing baru telah memulai debutnya pada Aprilia RS-GP pada tes MotoGP Valencia, tes pertama musim 2026.

Aprilia membawa beberapa fairing baru ke tes pasca-balapan di Barcelona pada akhir musim 2024, dan akhirnya memilih fairing yang menggabungkan saluran downwash kecil ke bagian bulat di bagian bawah fairing utama, fairing ini yang akhirnya dipakai RS-GP sepanjang musim 2025.

Perubahan aero yang diperkenalkan pada tahun 2025 adalah beberapa iterasi aero ekor, serta dua versi sayap yang terletak tepat di belakang kaki pembalap di samping jok.

Sayap samping tersebut bertahan di paket aero baru yang diuji di tes Valencia, namun terdapat perubahan substansial di bagian lain.

Marco Bezzecchi's Aprilia, 2025 MotoGP Valencia Test, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Dimulai dari bagian depan, fairing menampilkan sayap depan baru yang tampaknya tidak terintegrasi ke fairing seperti biasanya, melainkan ditopang oleh dua 'hanger' yang terletak di bawah air intake, yang juga direvisi dari bentuk persegi panjang yang dipakai dalam beberapa musim terakhir.

Sayapnya sendiri tampak memiliki sudut tekuk yang sedikit lebih agresif. Selain itu, Aprilia juga menghilangkan mainplane elemen ganda, dan membawa kembali sayap atas yang mirip dengan end-plate dari vesi 2024, tetapi permukaan aero utama sayap ini jauh lebih substansial dari tahun 2024.

Pada fairing samping, terdapat saluran downwash baru yang sekarang jauh lebih besar, mengikuti konsep pengembangan Ducati di area ini dalam dua setengah musim terakhir.

Saluran pada kedua sisi juga terhubung di bawah fairing, tepi luarnya membungkus bagian bawah bagian depan bellypan yang mirip dengan apa yang dijalankan KTM dalam beberapa musim terakhir.

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Yang paling mengejutkan, tidak ada aerodinamika roda depan baru yang mengubah cara udara dialirkan ke saluran udara baru.

Sayap yang berasal dari bagian atas bagian membulat dan terhubung ke bagian atas fairing samping tampak sama, dan posisi permukaan atas tersebut menunjukkan sudut lengkung sayap depan yang sedikit berubah, dengan tepi luarnya kini berada sedikit di bawah sayap samping.

Fairing samping juga mempertahankan urat putar pada bagian membulat yang tujuannya adalah mengontrol aliran udara dan bagaimana udara terpecah dari bagian belakang fairing, alih-alih menghasilkan downforce itu sendiri.

Di belakang fairing utama masih terdapat sayap jok, tetapi di bagian paling belakang motor terdapat sayap belakang yang berbeda dari yang kita liat di MotoGP sebelumnya.

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Desainnya cukup mirip dalam beberapa aspek - terutama di bagian end-plate - dengan yang terlihat pada Formula Satu era 2009–16.

End-plate tersebut terlihat sangat mengotak dan datar, serta tidak mengikuti lekuk unit jok itu sendiri. Bahkan, pelat ujung tersebut memanjang cukup jauh hingga menutupi sisi-sisi bagian belakang utama motor.

Tujuan dari paket aero ini kemungkinan adalah mencari downforce tengah tikungan, yang hilang bersamaan dengan pencopotan sayap 'stegasaurus' yang telah dimodifikasi Aprilia sejak pertengahan musim.

Jika dilihat lebih dekat, profilnya mirip dengan end-plate sayap samping pada jok. Namun sulit untuk melihat sejauh mana end-plate ekor dirancang untuk terkait dengan end-plate samping

Di antara end-plate terdapat sayap utama ganda yang melengkung searah dengan sayap depan. Meski hal ini kemungkinan ada kaitannya dengan pengaturan aliran udara dari bagian belakang kamera internal, yang sudah dilakukan oleh Yamaha dan KTM sebelumnya.

Tujuannya di sini adalah untuk menciptakan downforce langsung untuk menghasilkan stabilitas bagian belakang saat pengereman, yang menjadi salah satu area yang paling diperhatikan oleh Marco Bezzecchi and Jorge Martin sejak mereka pertama kali mengendarai RS-GP di Barcelona tahun lalu.

Versi kedua sayap belakang muncul pada sesi sore dengan filosofi desain yang jauh berbeda. Sayap tersebut terhubung ke sisi bagian ekor dan melingkari bagian atas ekor di depan tempat kamera belakang terpasang.

Hoop rear wing on Marco Bezzecchi's Aprilia, 2025 MotoGP Valencia Test, pit box. Credit: Gold… © Gold & Goose

Apakah fairing akan terus digunakan hingga tahun 2026 tentu saja akan bergantung pada uji coba Valencia hari ini (18 November) dan bagaimana performanya di sana.

Saat artikel ini ditulis, Marco Bezzecchi memimpin timesheets dengan catatan waktu 1:29.400, unggul 0,101 detik dari Aprilia lain milik Raul Fernandez.