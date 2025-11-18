Jorge Martin Masih Merasa seperti Rookie dengan Motor Aprilia

Tes Valencia Jorge Martin sangat konstruktif karena ia menemukan lebih banyak tentang Aprilia RS-GP.

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia MotoGP
Jorge Martin menyelesaikan 52 putaran dalam tes MotoGP Valencia yang produktif pada hari Selasa, sementara Aprilia meluncurkan sejumlah pembaruan.

Juara dunia 2024 itu mencoba sasis yang baru-baru ini digunakan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, sambil mengevaluasi beberapa paket aero baru dari Aprilia.

Mengakhiri hari di posisi ke-18, Martin mengatakan ia merasa berkendara lebih "alami" dengan sasis yang diperbarui, tetapi belum memahami beberapa komponen aero baru.

"Hari yang menyenangkan," ujarnya. "Yang pasti, bagi saya, bisa lebih sering berkendara dengan Aprilia selalu menyenangkan.

"Saya mendapatkan kepercayaan diri, tetapi terkadang saya masih merasa seperti pemula dengan motor ini karena sulit bagi saya untuk memahami berbagai hal, atau ketika kami mengubah hal-hal seperti fairing.

"Jadi, bagi saya, langkah terbesar adalah sasis. Ini sangat bagus. Kami langsung memulainya dan saya merasa berbelok lebih alami, dan lebih cocok dengan gaya saya.

"Fairing-nya, sulit dipahami.

"Kami perlu mengadakan beberapa pertemuan untuk memahami apa yang harus dicoba di Malaysia, karena kami mengakhiri musim dengan perasaan yang sangat baik, dan untuk memperbaikinya sangat sulit.

"Jadi, ya, membuat perubahan besar seperti fairing adalah keputusan yang sangat penting."

Bagian dari program tesnya pada hari Selasa mencakup lebih banyak penyesuaian ergonomis, beberapa di antaranya terbukti bermanfaat.

“Saya mencoba banyak hal ergonomis,” ia memulai. “Tangki yang berbeda, footpeg yang berbeda. Ada beberapa hal positif dari itu, tetapi membingungkan untuk gaya berkendara, dan waktu yang tersedia untuk mencoba sangat singkat, jadi kami kembali ke standar.

“Tetapi di Malaysia, saya sudah akan mengganti pijakan kaki untuk membantu saya meningkatkan gaya berkendara saya dengan Aprilia.

“Penggerak masih menjadi masalah besar bagi saya, ketika saya keluar dari tikungan, untuk membuat jarak tempuh.

“Biasanya, itu adalah poin terkuat saya, tetapi saya tidak bisa melakukannya dengan Aprilia. Jadi, di situlah saya ingin benar-benar fokus.”

"Tak ada margin untuk kecelakaan" di Valencia

Grand Prix Valencia menandai kembalinya Martin setelah cedera bahu rumit yang dialaminya dalam kecelakaan di Grand Prix Jepang.

Ia mengakui selama balapan akhir pekan bahwa ia tidak bisa mengambil risiko kecelakaan lagi, yang juga berdampak pada mentalnya selama tes.

“Ada banyak pekerjaan musim dingin ini, dari segi fisik, karena saya berkendara dengan baik, tetapi saya belum merasa 100%,” jelasnya.

“Juga secara mental, ketika Anda berkendara dengan margin seperti ini untuk tidak mengalami kecelakaan, saya tidak bisa menahan rasa percaya diri.

“Saya benar-benar meningkatkan waktu putaran saya dengan ban medium dibandingkan akhir pekan, jadi ini adalah langkah besar.

“Saya tidak memakai ban lunak. Yang pasti, dengan ban lunak mungkin saya bisa mendapatkan selisih setengah detik dan berada di lima besar.

“Tetapi target hari ini adalah target lain dan saya berharap musim dingin ini akan membantu saya menutup musim dan memiliki banyak kejelasan dalam hal mentalitas untuk musim depan dan mampu untuk terus melaju.”

Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez's injury issues.

