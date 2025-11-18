Quartararo Beri Penilaian Positif untuk V4 setelah Tes Valencia

Fabio Quartararo menyukai "cara berkendara" motor Yamaha V4 MotoGP, tetapi mengatakan masih terlalu dini untuk berharap pada proyek tersebut setelah tes Valencia.

Yamaha mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi memensiunkan mesin Inline-4 mereka demi proyek V4 yang telah mereka kembangkan selama setahun terakhir.

Tes Valencia hari Selasa menawarkan kesempatan lain bagi pembalap Yamaha untuk mencoba V4, dengan Quartararo kembali jadi yang terbaik dengan catatan waktu 1 menit 29,927 detik di posisi ke-15.

Quartararo tidak terlalu terkesan dengan V4 saat pertama kali mengujinya di Misano pada bulan September.

Meski cenderung berhati-hati dalam memberu feedbacknya tentang Yamaha V4 setelah tes Valencia, ia memberi sedikit nilai positif untuk motornya.

“Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah saya senang atau tidak,” ujarnya. “Kami tidak menyelesaikan banyak putaran.

“Bagi saya, kami menghabiskan banyak waktu untuk mengubah banyak hal pada pengaturan karena kami jelas kehilangan poin terkuat kami, yaitu feeling di bagian depan.

“Jadi, inilah mengapa kami menghabiskan banyak waktu di garasi.

“Kami mencoba mengubah banyak hal. Untungnya, besok kami punya satu hari lagi. Semoga tidak hujan, tetapi ini akan menjadi hari yang penting.”

Yamaha akan tetap berada di Valencia untuk uji coba privat selama sehari pada hari Rabu.

Ia menambahkan: “Seperti yang sudah saya katakan, hari ini sangat singkat. Kami tidak punya waktu untuk benar-benar… semuanya terburu-buru, hanya mencoba membuat motor bekerja dengan baik.

“Jadi, seperti yang sudah saya katakan, besok akan menjadi penting, terutama untuk menemukan cara yang tepat untuk sasis, elektronik, mesin, dan aerodinamika.

“Jadi, hari ini hanya hari untuk kembali sedikit dengan motor, mencoba memahami lebih banyak, karena gaya berkendaranya berbeda dibandingkan dengan mesin empat silinder segaris.

“Tapi, saya suka cara berkendara dengan mesin V4.”

Waktu Quartararo dengan mesin V4 sedikit lebih cepat daripada catatan waktu terbaiknya dengan mesin Inline-4, yaitu 1 menit 30,020 detik.

Namun, saat ditanya apakah ini indikasi awal bahwa proyek V4 sudah berada di level yang sama dengan motor lamanya, Quartararo membantahnya karena ia tidak memaksakan mesin empat silinder segarisnya hingga batas maksimal pada hari Selasa.

“Belum, karena pagi ini saya baru dua putaran dengan motor standar, dengan ban Medium, dan bahan bakar yang cukup banyak," lanjutnya. “Sore ini saya menggunakan ban lunak/lunak, mencoba menemukan batasnya.

“Dan hasilnya 0,5 detik lebih baik. Jadi, masih terlalu dini. Kami perlu bekerja keras dan memberikan arahan terbaik kepada para insinyur untuk merasakan apa yang bisa mereka lakukan.”