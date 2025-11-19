Francesco Bagnaia Temukan Kemajuan dari Tes MotoGP Valencia

Setelah musim MotoGP 2025 yang buruk, Francesco Bagnaia menutup tahun dengan catatan positif pada tes musim dingin di Valencia.

Pecco jadi salah satu dari beberapa pembalap Ducati - bersama Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez - yang mencoba fairing baru seperti yang dipakai oleh Marc Marquez hampir sepanjang 2025, namun dengan tambahan bagian 'gully' di fairing seperti milik Aprilia, KTM, dan Yamaha.

Menjelang akhir balapan, Bagnaia sempat terjatuh, tetapi tampaknya itu bukan kecelakaan yang terlalu mengganggunya.

“Saya menekan, itu kesempatan saya untuk mengatur waktu, tetapi saya sedikit berlebihan di tikungan kedua dan saya melebar,” jelasnya.

Secara umum, program tes Bagnaia berjalan positif. Pembalap Italia itu dapat menemukan feeling dengan bagian depan Desmosedici, dan memiliki kesan awal yang baik dengan fairing baru, meski perlu evaluasi lebih lanjut.

“Sejujurnya, saya senang semuanya berjalan dengan baik,” ujar pembalap Ducati Lenovo tersebut. “Saya memulai hari dengan [motor] 2026 sebelumnya dan hasilnya memuaskan.

“Kami berhasil melakukan pekerjaan dengan baik sepanjang hari, feel saat pengereman dan saat masuk jauh lebih baik.

“Jadi, sekarang kami akan memeriksa, memahami, menganalisis semuanya untuk memahami situasi dan mencoba untuk merasakan feel ini [secara konsisten].

“Sangat senang dengan apa yang telah kami coba dan senang dengan fairing baru yang terlihat bagus, tetapi kami perlu melakukan lebih banyak lap karena trek ini kurang baik untuk aero, jadi kami akan mencoba lagi di masa mendatang.”

Bagnaia menambahkan bahwa ia mencoba hal-hal lain selain fairing yang kurang terlihat.

“Kami hanya mencoba hal-hal yang lebih tersembunyi di dalam, dan ini merupakan hal-hal baru,” ujarnya.

“Tes ini sangat sulit untuk mengambil keputusan, jadi lebih penting untuk mulai menguji hal-hal baru, tetapi tidak berlebihan dengan motor baru sepenuhnya.”

Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya baru akan kembali ke trek bersama pembalap MotoGP lainnya pada tes Sepang tahun depan pada 3-5 Februari.