Pramac Terkesan dengan Adaptasi Razgatlioglu di MotoGP

Bos tim Pramac Yamaha, Gino Borsoi, mengaku terkejut dengan bagaimana Toprak beradaptasi dengan ban depan Michelin selama tes MotoGP Valencia.

Juara dunia Superbike tiga kali itu menjalani debut publik MotoGP-nya pada hari Selasa di tes musim dingin Valencia bersama skuad Pramac Yamaha.

Menyelesaikan 53 putaran dengan motor V4 baru Yamaha, Razgatlioglu berada di posisi ke-18 dari 22 pembalap dan hanya terpaut 1,294 detik dari puncak timesheets, mengungguli rekan satu pabrikannya yang lebih berpengalaman, Jack Miller dan Alex Rins.

Razgatlioglu dianggap akan kesulitan beradaptasi dengan gaya pengereman agresif khasnya dengan ban Michelin di MotoGP.

Meski ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, bos Pramac, Gino Borsoi, terkesan dengan pendekatan yang ia ambil dalam pengereman.

“Mengenai Toprak: Saya cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya balapnya,” ia memulai.

“Kita semua tahu dia luar biasa dalam hal pengereman. Tapi hari ini dia menunjukkan bahwa dia mampu mengubah gaya balapnya dalam waktu yang sangat singkat.

“Kami memberinya beberapa, katakanlah, tips dan dia mampu belajar dengan sangat cepat.

"Saya senang. Dia orang yang sangat baik, mudah diajak bicara. Bagi saya, saat ini, tidak sulit untuk berdiskusi, bertukar sudut pandang. Dia seperti teman lama.

"Dari awal, kami semua sudah tahu gayanya, dan kami sudah beberapa kali bilang, 'Tolong jangan rem terlalu keras, tolong pahami ban depan' karena perbedaan bannya sangat besar.

"Tapi dia sudah mengerti sejak awal, dan beradaptasi dengan cepat.

"Dia tidak memaksakan diri, jadi ini hal yang bagus untuk kami. Kami tidak melihat kecepatan aslinya, tapi kami melihat karakter aslinya, cara kerjanya. Dia sudah cocok dengan gaya MotoGP kami.

Razgatlioglu akan kembali ke trek pada hari Rabu di Valencia untuk tes privat bersama Yamaha, di mana El Turco akan melanjutkan adaptasinya dengan ban depan Michelin.

“Rencana untuk besok adalah memulai dengan set-up yang sedikit berbeda untuk membantunya di beberapa area di mana ia kesulitan dengan ban depan,” tambahnya.

“Ia sedikit mengeluh tentang cengkeraman belakang, tetapi saat ini masalahnya adalah bagaimana menggunakan ban belakang dan elektroniknya. Namun, yang bisa kami bantu adalah ban depan.”

Razgatlioglu belum akan dapat berbicara tentang pengalamannya bersama Yamaha hingga awal tahun depan, karena ia masih terikat kontrak dengan BMW.