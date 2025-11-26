Penilaian Zarco Terkait Motor Baru Honda usai Tes Valencia

Setelah tes pasca-balapan MotoGP di Valencia, Johann Zarco memberikan kesan pertamanya pada Honda RC213V 2026.

Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua 2025, Zarco menutup tahun sebagai satu-satunya pemenang Honda di musim 2025 berkat kemenangan basah Grand Prix Prancis di Le Mans.

Motor 2026 saat ini masih dalam tahap pengembangan, seperti yang bisa diduga, tetapi berada di posisi yang baik.

“Sepertinya motor ini bekerja dengan baik,” ujar Johann Zarco setelah tes di Valencia. “Tidak ada poin yang sangat buruk, tetapi juga tidak ada poin yang sangat positif.

“Kami bisa mengenali banyak DNA Honda di motor ini, dan saya rasa kami akan mengalami evolusi aerodinamika di Malaysia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tetapi motor yang kami miliki sekarang akan sangat mirip ketika kami memulai kembali tes di Malaysia.”

RC213V 2026 tampaknya menawarkan solusi atas masalah grip yang menghantui Honda sepanjang musim ini.

“Kami selalu mengeluh tentang grip, dengan motor ini ada beberapa area di mana cengkeraman terasa lebih kuat,” kata pebalap LCR Honda tersebut. “[Namun] saya rasa grip ini tidak banyak membantu meningkatkan performa.

“Namun mungkin sekarang, dengan motor yang dapat menciptakan grip ini, mungkin kami perlu menemukan keseimbangan yang berbeda pada motor – juga cara berkendara – untuk memanfaatkan evolusi ini sebaik mungkin.”

Zarco menambahkan bahwa penting untuk segera menentukan motor dasar pada tahun 2026 agar dapat mengerjakan detail pengaturannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya tidak mengharapkan hal besar, dan saya pikir aerodinamika akan membuat perbedaan besar ketika kami memilikinya,” ujarnya. “Namun saya merasa kami memiliki potensi yang bagus, tetapi kemudian sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat.

“Setelah kami memiliki motor yang sama di garasi untuk banyak balapan, pada saat itu kami akan memiliki kesempatan untuk bermain dan memahami pengaturannya.”