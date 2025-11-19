Miller Terkesan dengan Laptime Quartararo dengan Yamaha V4

Hari pertama penuh Jack Miller dengan Yamaha V4 dituntaskan dengan pembalap Australia itu berada di posisi ke-20 pada tes MotoGP Valencia hari Selasa, terpaut 1,491 detik dari Raul Fernandez di puncak timesheets.

Setelah uji coba awal dengan motor Inline-4, pembalap Miller menyempurnakan prototipe motor V4 Yamaha, yang akan memulai debut penuh waktunya musim depan.

Waktu terbaik Miller tercatat pada putaran ke-49 dari 51 putaran, tetapi ia sangat terkesan melihat Fabio Quartararo mencatatkan 1 menit 29,927 detik dengan V4, lebih cepat dari waktu kualifikasi GP Valencia Fernandez.

Saat sebagian besar tim harus memaksimalkan waktu di trek setelah start yang tertunda karena pengeringan trek yang lambat, Yamaha dan keempat pembalapnya akan kembali ke trek pada hari Rabu untuk tes privat.

“Hari pertama yang lumayan dengan V4,” Miller memulai. “Tentu saja, masih ada beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan, tetapi kami berada di arah yang benar.

“Fabio sudah mencatatkan waktu putaran yang sangat cepat dengan motor itu. Kami tidak terlalu jauh tertinggal, tetapi saya memiliki beberapa area yang jelas yang perlu saya perbaiki dalam hal umpan balik dan pengaturan.

“Untungnya, kami punya waktu besok untuk mencoba menyelesaikan beberapa detail kecil dan menguji beberapa hal hanya untuk mengukur arah yang perlu kami tuju untuk [spesifikasi] motor yang kami bawa ke Malaysia.

“Ini proyek yang sangat baru, jadi hari ini adalah tentang memahami dan menjadikan motor ini milik Anda.

“Besok akan lebih banyak tentang mencoba memahami sebab dan akibat pada motor, kami akan terus berusaha untuk itu. Kami punya beberapa ide untuk dicoba.”

Miller merasa waktu putaran Quartararo sangat mengesankan mengingat mesin V4-nya masih dibebankan tenaga yang 'konservatif'.

“Kami tidak akan memilih [V4] jika kami tidak berpikir potensinya akan lebih besar daripada [Inline],” kata Miller.

“Fabio yang tertinggal sedikit lebih dari setengah detik saja sudah merupakan pertanda baik, mengingat mesin kami cukup stabil saat ini. Jadi, itu waktu putaran yang lumayan.

“Elektroniknya masih perlu banyak peningkatan,” tambahnya. “Kami harus bereksperimen dengan hal-hal yang sama seperti yang saya lakukan tahun lalu ketika saya mengendarai M1.

“Hanya progresi, gas, lalu TC (Traction Control) dan hal-hal seperti itu. TC tidak terlalu buruk. Hanya saja cara kerjanya.

"Memiliki mapping [bahan bakar] dengan tepat, mengatur semua hal kecil agar motor melaju dengan lancar, tidak mengalami wheelspin saat pertama kali disentuh, dan hal-hal seperti itu.”

Pembalap penguji Augusto Fernandez, yang membawa motor V4 ke posisi ke-16 pada penampilan wildcard ketiganya di balapan terakhir musim hari Minggu, sebagian besar kesulitan dengan feel di bagian depan.

“Butuh peningkatan yang signifikan di bagian depan, itu sudah pasti,” tegas Miller. “Tentu saja, setelah M1, motor dengan front end yang luar biasa, Anda akan selalu merasa seperti mundur di bagian itu, tetapi saya pikir kami punya arah yang jelas untuk dituju.

“Saya mengerti rasa frustrasi dan kurangnya kepercayaan diri Augusto pada front end. Ada beberapa pekerjaan yang pasti perlu dilakukan, tetapi saya yakin setelah kami punya arah, yang menurut saya sudah dimiliki para pembalap, itu akan menjadi solusi yang lebih mudah.”

Sementara itu, rekan setim baru Miller, Toprak Razgatlioglu, menyelesaikan hari di posisi ke-18, terpaut 1,294 detik.

"Sangat bagus," kata Miller tentang hari juara WorldSBK tiga kali tersebut. "Saya belum sempat mengobrol dengannya. Dia masih berbicara dengan para teknisi ketika saya pergi, tetapi sepertinya dia menjalani hari yang baik.

"Saya tertarik mendengar masukannya tentang motor dan tentu saja ban dan sebagainya. Pasti akan menyenangkan."