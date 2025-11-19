Pedro Acosta Butuh Waktu untuk Mengevaluasi Paket Aero KTM

Hari terakhir aksi trek di tahun 2025, atau hari pertama musim MotoGP 2026, menjadi hari pengujian intensif bagi Pedro Acosta, yang berfokus pada aerodinamika.

KTM memiliki dua fairing untuk dicoba di Valencia: satu yang telah digunakannya di musim MotoGP 2025, dan satu lagi yang baru, yang sangat mirip dengan desain yang digunakan Ducati tahun ini dan 2024.

Fairing yang diperbarui ini menampilkan saluran downwash besar di bagian depan, bagian yang menonjol di bagian belakang, sayap sidepod kecil, dan sayap depan yang sama yang diperkenalkan pabrikan Austria tersebut di pertengahan musim.

Acosta mengakui bahwa, dengan aerodinamika baru, butuh waktu untuk mengevaluasi apakah sesuatu cukup positif untuk mengikuti arahannya.

“Soal aerodinamika, ada banyak [area abu-abu],” ujar pebalap Red Bull KTM Factory Racing itu setelah tes. “Ketika Anda mencoba, hasilnya tidak hitam-putih.

“Untuk ini, cukup sulit untuk mengambil keputusan hari ini. Memang ada beberapa hal yang saya sangat senangi, tetapi sekarang tim harus menganalisis semuanya dengan data.”

Secara umum, Acosta puas dengan hasil pekerjaannya.

“Yah, kami seharian mencoba hal-hal aerodinamika – sejujurnya, hasilnya cukup baik.

“Beberapa hal membuat motor sedikit lebih lengkap karena kami tahu bahwa kekuatan kami cukup kuat, tetapi juga kelemahan kami sangat lemah.

“Untuk ini, saya pikir mereka melakukan pekerjaan dengan baik.

“Memang benar bahwa sekarang pabrik harus menganalisis semua data dan melihat apakah komentar kami benar-benar seperti itu. Tapi, bagaimanapun, saya pikir ada beberapa hal yang terjadi.”

Kurangnya sesi latihan di pagi hari membuat sulit untuk menyelesaikan seluruh rencana pengujian.

“Masih banyak yang harus dicoba, tetapi juga cukup berantakan karena tidak bisa membalap pagi ini untuk ini,” kata Acosta.

Ia menambahkan: “Pada akhirnya kami memprioritaskan hal yang penting, yaitu aerodinamika.

“Saya menghabiskan sepanjang hari di sana, melakukan [tes berturut-turut] dengan motor standar dan semua hal ini.

“Untuk ini, saya pikir, bagaimanapun juga, ini adalah hari yang baik.”

Acosta menyelesaikan tes, yang jadwalnya disesuaikan karena hampir tidak ada aksi trek di pagi hari hari setelah hujan semalaman membuat lintasan basah pada saat pengujian dijadwalkan dimulai pukul 10:00 waktu setempat, 0,039 detik di depan pembalap KTM terbaik kedua, Maverick Vinales yang berada di posisi keenam.