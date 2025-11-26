Miguel Oliveira Tidak Ingin Terburu-Buru Soal Peran Tes MotoGP

Miguel Oliveira mengatakan "masih banyak waktu" untuk mengamankan kontrak tes MotoGP saat fokus utamanya tertuju ke WorldSBK.

Miguel Oliveira mengatakan tidak ada urgensi untuk mengamankan kontrak uji coba MotoGP, dan menegaskan prioritas utamanya adalah membangun hubungan yang kuat dengan BMW DI WorldSBK.

Setelah tujuh musim di MotoGP - bersama KTM, Ducati, dan Yamaha - pebalap asal Portugal ini akan menyebrang ke paddock World Superbike untuk tahun 2026, mengisi tempat yang ditinggalkan juara WorldSBK tiga kali Toprak Razgatlioglu di skuat BMW.

Meski sudah berganti paddock, Oliveira berharap untuk tetap mengendarai prototipe MotoGP musim depan. Pembalap Portugal itu dikaitkan dengan Aprilia, yang tengah mencari tandeman untuk Lorenzo Savadori sebagai pembalap penguji untuk motor 850cc yang akan debut tahun 2027.

"Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Aprilia, atau saya," kata Oliveira di akhir musim. "Saya rasa tidak akan ada terlalu banyak tekanan karena rencana untuk uji coba kemungkinan besar baru akan terwujud pertengahan musim tahun depan."

Pertengahan musim adalah waktu di mana sebagian besar pabrik diharapkan untuk beralih dari pengembangan motor 1000cc yang akan segera punah ke prototipe 850cc di masa mendatang.

Setelah balapan MotoGP terakhirnya di Valencia, Crash.net bertanya kepada pemenang lima kali KTM MotoGP tersebut apakah masih ada peluang untuk mendapatkan kontrak uji coba:

"Saya ingin mengatakan demikian. Kita lihat saja nanti. Masih banyak waktu. Saya harus mengenal tim [WorldSBK], mulai membangun hubungan yang baik, dan menetapkan prioritas. Setelah itu kita lihat saja nanti."

Oliveira, yang membalap untuk Aprilia bersama RNF/Trackhouse pada 2023-2024, akan menjalani debut WorldSBK-nya saat uji coba di Jerez akhir pekan ini.

